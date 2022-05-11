Deva Partili Helün Fırat: "Müziğe ve Hayata Özgürlük İstiyoruz" - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat, pandemi gerekçesiyle getirilen müzik yasağının saat 01.00'e çekilmesine tepki göstererek, "Yasaklarının tamamen kaldırılması bekleniyordu. Ancak hükümet dalga geçer gibi bir karar alarak yasakları kaldırmak yerine sadece 1 saat esnetti… Bir kez daha gerekenin yapılmasını ve yasakların tamamen kaldırılmasını talep ediyor, müziğe ve hayata özgürlük istiyoruz" dedi.

DEVA Partisi Kültür Sanat ve Turizm Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat, müzik yasağına ilişkin kararla ilgili yazılı açıklama yaptı. Fırat'ın açıklaması şöyle:

"Pandemi gibi sancılı bir dönemde en büyük zorluğu sahne sanatları ve mekan işletmeleri yaşadı. Ekmeğini müzik ve sahne sektöründen kazanan 100'ü aşkın insanın geçim sıkıntısıyla yaşamına son verdiği bu acımasız sözde destek ortamında pandeminin tüm yaralarının sarılması, insanlar normal yaşamlarına dönerken gece 00.00 yasaklarının tamamen kaldırılması bekleniyordu. Ancak hükümet dalga geçer gibi bir karar alarak yasakları kaldırmak yerine sadece 1 saat esnetti.

"HANGİ AKIL MÜZİK YASAKLARININ TOPLUMA FAYDASI OLACAĞINA İNANABİLİR?"

HES kodlarının ve maskelerin hayatımızdan çıkarıldığı, fazlasıyla rahatlama sağlanan bu dönemde hangi akıl gece 01.00'den sonra uygulanacak müzik yasaklarının topluma faydası olacağına inanabilir? Tüm beklentilere rağmen yasakların sadece 1 saat esnetilmesi kamuoyunun aklıyla dalga geçmekten bir anlam taşımamaktadır.

"MÜZİKLİ MEKANLARDA ÇALIŞMA SAATİ SINIRLAMASI HUKUKA AYKIRIDIR"

Diğer yandan defaatle belirttiğimiz gibi; müzikli mekanlara çalışma saati sınırlaması getirilmesi hukuka aykırıdır. Her şeyden önce Cumhurbaşkanı veya İçişleri Bakanı'nın müzikli mekanlara çalışma saati kısıtlaması getirme yetkisi yoktur. Müzikli mekan sahiplerinin anayasal hakkı olan çalışma hürriyetlerinin ölçüsüz bir biçimde sınırlandırılması anayasal bir suçtur. Anayasal suçları işle sıradan bir rutine çevirenlerin bundan vazgeçmesini ve sektörün hakkının teslim edilmesini acilen talep ediyoruz.

"YÜZBİNLERCE İNSAN EVİNE EKMEK GÖTÜRME DERDİYLE BOĞUŞUYOR"

MÜYORBİR, MESAM ve MSG gibi meslek birliklerinin çağrısına destek veriyor, yanlarında duruyoruz. Toplumun hayat tarzını şekillendirmek üzere inatla yapılan bu dar bakışlı kısıtlamalar yüzbinlerin yaşamını etkiliyor. Yüzbinlerce müzisyenin yanı sıra, ses-ışık sistem firmaları, canlı müzik mekanları, ikram şirketleri, servis hizmetleri çalışanları, güvenlik firmaları başta olmak üzere bu iş yerlerinde çalışan yüzbinlerce insan evine ekmek götürme derdiyle boğuşuyor.

"YASAKLARIN TAMAMEN KALDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Sorunun çözülmesi için daha önce de çağrıda bulunduk ve çözüm önerilerimizi sunduk fakat mevcut hükümetin ifade ve yaşam tarzı özgürlüğüne bakış açısı, sektörden ekmek yiyen yüzbinlerce ailenin hayatlarını eziyete çevirmeye devam ediyor. Bir kez daha gerekenin yapılmasını ve yasakların tamamen kaldırılmasını talep ediyor, müziğe ve hayata özgürlük istiyoruz. Konunun sonuna dek takipçisi olacağız."