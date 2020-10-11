DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bitlis'te konuştu Açıklaması - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bitlis'te konuştu Açıklaması

11.10.2020 18:43
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bitlis'te konuştu Açıklaması, System.String[]

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz gencecik çocukları analarından, babalarından koparıp dağa çıkaran, bu ülkenin insanını şiddetle tehdit eden, bölgenin güven ortamını bozan, kalkınmanın önünde en büyük engel olan terör örgütüne sonuna kadar karşıyız." dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz gencecik çocukları analarından, babalarından koparıp dağa çıkaran, bu ülkenin insanını şiddetle tehdit eden, bölgenin güven ortamını bozan, kalkınmanın önünde en büyük engel olan terör örgütüne sonuna kadar karşıyız." dedi.

Partisinin Bitlis İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'ne katılan Babacan, burada yaptığı konuşmada, Bitlis'in kardeşliğin en güzel timsallerinden olduğunu söyledi. Kendisine gösterdikleri ilgiden dolayı Bitlislilere teşekkür eden Babacan, halkın oylarına, iradelerine ve tüm seçtiklerine sahip çıkmak için burada olduklarını belirtti.

"Terörün, şiddetin her türlüsüne karşıyız"

Terörün, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını vurgulayan Babacan, şöyle konuştu:

"Biz gencecik çocukları analarından, babalarından koparıp dağa çıkaran, bu ülkenin insanını şiddetle tehdit eden, bu bölgenin güveni ortamını bozan, kalkınmanın önünde en büyük engel olan terör örgütüne sonuna kadar karşıyız. Biz sokağa çıkma yasaklarının tarihe karıştığı, sabaha karşı operasyonların yapılmadığı bir Bitlis için buradayız. Bu şehir dünyaya bağlanmayı hakkediyor, Tatvan'ı, Ahlat'ı, Hizan'ıyla, deniziyle bu şehir turizm gelirlerinin artmasını hak ediyor. İnşallah bütün bu sorunların çözümü için hep beraber çalışacağız."

Babacan, konuşmasının ardından çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Tatvan ilçesine gitti.

Ali Babacan, Bitlis, Tatvan, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bitlis'te konuştu Açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği referandumunda sandıklar kapandı Kontrolden çıkan kamyonet önce gelin arabasına sonra başka bir araca çarptı: 4 yaralı Çatalca'da boş arazide dehşet! Barışmak için götürdüğü eşini iple boğdu 44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum Santos'a dönen Robinho, ayda 2 bin lira kazanacak Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada
Süper Lig'e dönen eski Beşiktaşlı Fernandes, antrenmanda şov yaptı Süper Lig'e dönen eski Beşiktaşlı Fernandes, antrenmanda şov yaptı         
18:35
BAE yine Türkiye'yi hedef aldı: Türk ordusunun Katar'daki varlığı bölge için istikrarsızlık unsuru BAE yine Türkiye'yi hedef aldı: Türk ordusunun Katar'daki varlığı bölge için istikrarsızlık unsuru         
18:09
Yüksek gerilim hattına takılan biçerdövere temas eden genç öldü Yüksek gerilim hattına takılan biçerdövere temas eden genç öldü         
16:54
DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci: Gençlerini kaybeden bir ülke, geleceğini kaybeder DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci: Gençlerini kaybeden bir ülke, geleceğini kaybeder         
16:22
Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor         
15:34
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor         
14:50
Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş         
14:19
Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek         
12:17
Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız         
11:41
Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda         
10:56
Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar         
09:59
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı         
00:05
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor         
22:42
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
Türkçe konuşurken araya İngilizce serpiştiren Şevval Şahin, kendini savunurken de aynı yöntemi kullandı Türkçe konuşurken araya İngilizce serpiştiren Şevval Şahin, kendini savunurken de aynı yöntemi kullandı         
19:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 18:53:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bitlis'te konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei