Deva Partisi İdari ve Mali İşler Başkanları Değerlendirme ve Deneyim Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Deva Partisi İdari ve Mali İşler Başkanları Değerlendirme ve Deneyim Toplantısı Yapıldı

17.06.2022 17:00
Deva Partisi İdari ve Mali İşler Başkanları Değerlendirme ve Deneyim Toplantısı Yapıldı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İdari ve Mali İşler Başkanları Değerlendirme ve Deneyim Toplantısı yapıldı. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da katıldı. DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Halil Çanakcı, toplantıda; “Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (GES) üç aylık getirisinin yaklaşık yüzde 5 ile sınırlı kaldığını, ancak enflasyonun üç ayda yüzde 15’ten fazla arttığını” belirtti.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İdari ve Mali İşler Başkanları Değerlendirme ve Deneyim Toplantısı yapıldı. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da katıldı. DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Halil Çanakcı, toplantıda; "Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (GES) üç aylık getirisinin yaklaşık yüzde 5 ile sınırlı kaldığını, ancak enflasyonun üç ayda yüzde 15'ten fazla arttığını" belirtti.

DEVA Partisi İdari ve Mali İşler Başkanları Değerlendirme ve Deneyim Paylaşım Toplantısı, DEVA Partisi Genel Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya DEVA Partisi İdari ve Mali İşler Başkanı Mustafa Uçak, Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Halil Çanakcı ile CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcıları Erol Bektaş ve Metin Işık katıldı.

Çanakcı, burada yaptığı konuşmada; Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri (GES) ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) formülünün ekonomiyi düze çıkaramayacağını söyledi. GES uygulamasının getirisinin sınırlı olduğunu ve 2008 yılında faizsiz bankacılık için çıkarıldığını belirten Çanakcı, GES'in üç aylık getirisinin yaklaşık yüzde 5 ile sınırlı kaldığını, ancak enflasyonun üç ayda yüzde 15'ten fazla arttığını belirtti. Çanakcı, hiç kimsenin tasarrufunu GES'e bağlamayacağını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, siyasi partilerin denetimi ilgili deneyimlerini aktardı.

Heyet daha sonra, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

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Kaynak: ANKA

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