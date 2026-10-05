FBI'dan Çin casusluğu operasyonu! Hedefte Tayvan liderinin oğlu vardı - Son Dakika
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FBI'dan Çin casusluğu operasyonu! Hedefte Tayvan liderinin oğlu vardı

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FBI\'dan Çin casusluğu operasyonu! Hedefte Tayvan liderinin oğlu vardı
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ABD'de FBI, Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te'nin oğlunu ve ailesini Çin adına takip etmekle suçlanan 34 yaşındaki Wanying Zhang'ı Çin'e uçmak üzereyken Los Angeles Havalimanı'nda yakaladı. Zhang'ın ailenin fotoğraf ve videolarını çektiği, araç plakalarını Çin'deki bağlantılarına gönderdiği öne sürülürken, şüphelinin federal mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

ABD'de FBI, Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te'nin oğlunu ve ailesini Çin adına takip etmekle suçlanan 34 yaşındaki Wanying "Heather" Zhang'ı Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına aldı.

California'nın Irvine kentinde yaşayan Zhang, 4 Ekim'de Çin'in Şanghay kentine giden uçağa binmek üzereyken FBI ajanları tarafından yakalandı. Zhang hakkında Çin adına "kayıtsız yabancı ajan olarak hareket etmek" suçlaması yöneltildi.

HEDEFTE TAYVAN LİDERİNİN OĞLU VARDI

FBI'ın soruşturmasına göre Zhang'ın hedefindeki kişi, Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te'nin ABD'de yaşayan oğlu Lai Ting-yu'ydu. Zhang'ın yalnızca Lai Ting-yu'yu değil, eşi ve küçük çocuğunu da takip ettiği öne sürüldü. FBI dosyasında ailenin yaşadığı evin ve kullandığı araçların da görüntülendiği belirtildi.

FBI'dan Çin casusluğu operasyonu! Hedefte Tayvan liderinin oğlu vardı

ÇİNLİ YETKİLİLERİN TALİMATIYLA SEATTLE'A GİTTİĞİ İDDİASI

Soruşturma dosyasına göre Zhang, Haziran 2025'te Çin'e yaptığı seyahat sırasında Çin hükümetiyle bağlantılı olduğu öne sürülen bir yetkiliyle görüştü. Bu görüşmenin ardından kendisine ABD'de gerçekleştirmesi için takip görevi verildiği iddia edildi.

Zhang'ın daha sonra bir başka kişiyle birlikte 1 Eylül 2025'te Las Vegas'tan Seattle'a uçtuğu, burada araç kiralayarak Tayvan liderinin oğlunun yaşadığı eve gittiği belirtildi.

EVİNİ, ARAÇLARINI VE AİLESİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

FBI'ın mahkemeye sunduğu belgelere göre Zhang ve beraberindeki kişi, Lai Ting-yu'nun eşi ve çocuğuyla birlikte evine geldiği sırada aileyi görüntüledi.

Zhang'ın elde ettiği fotoğraf ve videoların yanı sıra ailenin kullandığı araçların plakalarını da Çin'deki bağlantılarına gönderdiği öne sürüldü.

FBI'dan Çin casusluğu operasyonu! Hedefte Tayvan liderinin oğlu vardı

MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada Zhang'ın iCloud hesabı için alınan arama kararı kapsamında WeChat yazışmalarına da ulaşıldı. Dosyada Zhang'ın hedefindeki kişiyi gördükten sonra Çin'deki bağlantısına bunu bildirdiği, video kaydı yaptığını söylediği ve iki aracın plaka bilgilerini gönderdiği ileri sürüldü.

FBI, Zhang'ın Çin hükümeti için çalıştığını bildiği düşünülen en az iki kişiyle temas halinde olduğunu belirtti.

FBI: TAYVAN LİDERİNE KARŞI BASKI UNSURU OLARAK KULLANILABİLİRDİ

FBI Özel Ajanı Kevin Holt'un suç duyurusunda, üst düzey Tayvanlı yetkililerin yakınlarının nerede yaşadığına, evlerine ve araçlarına ilişkin bilgilerin Çin açısından önem taşıyabileceğine dikkat çekildi. Dosyada bu tür bilgilerin olası bir çatışma durumunda Tayvan Devlet Başkanı üzerinde baskı oluşturmak amacıyla kullanılabileceği değerlendirmesine yer verildi.

FBI HAVALİMANINDA HAREKETE GEÇTİ

Zhang'ın Çin'e gitmek üzere Los Angeles Havalimanı'na gelmesi üzerine FBI operasyon düzenledi. 34 yaşındaki kadın uçağa binemeden gözaltına alındı. ABD makamları, Zhang'ın faaliyetlerini gizlemek için çeşitli yöntemler kullandığını ve yabancı bir hükümet adına hareket ettiğini ABD makamlarına bildirmediğini öne sürdü. Zhang'ın 5 Ekim'de Los Angeles'taki federal mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

TAYVAN'DAN SERT TEPKİ

Tayvan Devlet Başkanlığı, Lai'nin ailesinin takip edildiğine ilişkin suçlamaların ardından olayı "sınır aşan baskının tipik bir örneği" olarak nitelendirdi ve ABD makamlarına teşekkür etti. Çin yönetimi ise haberlerin yayımlandığı sırada suçlamalara ilişkin kamuoyuna açık bir yanıt vermemişti.

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