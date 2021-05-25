Devlet desteğiyle kurduğu tesiste gökkuşağı alabalığı üretiyor - Son Dakika

Devlet desteğiyle kurduğu tesiste gökkuşağı alabalığı üretiyor

25.05.2021 12:23
Devlet desteğiyle kurduğu tesiste gökkuşağı alabalığı üretiyor, System.String[]

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde devlet desteğiyle gökkuşağı alabalığı yavru üretim tesisi kuran Sadettin Yılmaz, bu yıl 6 milyon yavru balık yetiştirmeyi hedefliyor.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde devlet desteğiyle gökkuşağı alabalığı yavru üretim tesisi kuran Sadettin Yılmaz, bu yıl 6 milyon yavru balık yetiştirmeyi hedefliyor.

Karadeniz'de teknesiyle balıkçılık yapan Yılmaz, son yıllarda bölgede yaygınlaşan kültür balıkçılığına yönelmeye karar verdi.

Teknesini satan Yılmaz, araştırmaları sonucu, Yağlıdere ilçesi Hisarcık köyünde gökkuşağı alabalığı yavru üretim tesisi kurabilmek için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu.

TKDK'nin sağladığı yüzde 55'lik hibeyle 4 yıl önce tesisin temelini atan Yılmaz, üretime bu sene başladı.

Yılmaz, AA muhabirine, Doğu Karadeniz'de bol kaynak suları sayesinde kültür balıkçılığı için büyük potansiyel bulunduğunu söyledi.

Kendisinin de bu alanda yatırım yapmaya, bir tanıdığının vasıtasıyla ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaktaki Hisarcık köyünde tesis kurmaya karar verdiğini anlatan Yılmaz, 2017 yılında çalışmalara başladığını belirtti.

Yılmaz, yeni tip koronavirüs salgını sürecinin yanı sıra Giresun'da Ağustos 2020'de yaşanan sel nedeniyle tesisin hizmete girmesini geciktirdiğini ifade ederek, "6 milyon liraya mal olan tesis için TKDK'dan yüzde 55 destek aldık. Zor ve meşakkatli bir sürecin ardından yatırımımızı hayata geçirdik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Türkiye'de deniz ve tatlı sularda kültür balıkçılığının her geçen yıl gelişim gösterdiğine dikkati çeken Yılmaz, bu anlamda yavru balık ihtiyacının büyük önem arz ettiğini, firma olarak buradan yola çıkıp yavru üretimine yöneldiklerini anlattı.

Yılmaz, tam kapasiteyle üretime devam ettiklerini kaydederek, "Bu yıl 6 milyon yavru ve 10 ton da sofralık gökkuşağı alabalığı üretimi hedefliyoruz." diye konuştu.

İlk yavru satışını kısa süre önce Gaziantep'e yaptıklarını belirten Yılmaz, "Yeni bir firma olmamıza rağmen gerek bölgemizden gerekse ülkemizin çeşitli illerinden yoğun ilgi söz konusu. Şu anda bile talepleri karşılamakta zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sadettin Yılmaz, işletmede 6 personelin çalıştığını, sektörde Türkiye'nin önemli firmalarından biri haline gelmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

100 tankta üretim yapılıyor

Tesisin üretim müdürü Ozan Karataş ise işletmede 64'ü polyester ve 36'sı beton olmak üzere 100 tankta yavru ve sofralık alabalık üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Damızlık yetiştirdikleri alabalıklardan yılda 2 kez sağım gerçekleştirdiklerini ifade eden Karataş, gelecekteki hedeflerinin yavru sayısını 10 milyona çıkarmak olduğunu kaydetti.

Sadettin Yılmaz, Yağlıdere, Hisarcık, Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Devlet desteğiyle kurduğu tesiste gökkuşağı alabalığı üretiyor - Son Dakika Ekonomi


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