2020 yılı Kasım ayı uçak, yolcu ve yük trafiği istatistikleri açıklandı - Son Dakika

2020 yılı Kasım ayı uçak, yolcu ve yük trafiği istatistikleri açıklandı

07.12.2020 12:02
2020 yılı Kasım ayı uçak, yolcu ve yük trafiği istatistikleri açıklandı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2020 yılının Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2020 yılının Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

COVID-19 salgınının olumsuz etkileri tüm dünyada havacılık sektöründe durgunluğa neden olurken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından atılan adımlar ve alınan önlemler sayesinde iç ve dış hatlarda beklenen düzeyde yolcu hareketliliği yaşandı. Fiziksel şartların sosyal mesafeye göre düzenlendiği, dezenfeksiyon işlemlerinin kesintisiz olarak uygulandığı havalimanlarında yolcular güvenli bir şekilde seyahat etmeye devam ediyor.

2020 yılı Kasım ayında;

Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı; iç hatlarda 51 bin 34, dış hatlarda 20 bin 781 olmak üzere hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 86 bin 600 oldu.

Bu ayda, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 4 milyon 98 bin 403, dış hat yolcu trafiği 2 milyon 33 bin 115 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 6 milyon 134 bin 208 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; kasım ayında iç hatlarda 50 bin 378 ton, dış hatlarda 169 bin 370 ton olmak üzere toplam 219 bin 748 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanından Kasım ayında 15 bin 403 uçak, 1 milyon 743 bin 231 yolcu hizmet aldı.

İstanbul Havalimanında kasım ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 849, dış hatlarda 10 bin 554 olmak üzere toplamda 15 bin 403 oldu.

Yolcu trafiği ise iç hatlarda 526 bin 368, dış hatlarda 1 milyon 216 bin 863 olmak üzere toplamda 1 milyon 743 bin 231 olarak gerçekleşti.

İlk on bir aylık (Ocak-Kasım) gerçekleşmelere göre ise şöyle:

Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 533 bin 283, dış hatlarda 260 bin 616 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 979 bin 959 uçak trafiğine hizmet verildi.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 46 milyon 664 bin 646, dış hat yolcu trafiğinin 30 milyon 61 bin 253 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 76 milyon 773 bin 550 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 464 bin 642 ton, dış hatlarda 1 milyon 720 bin 714 ton olmak üzere toplamda 2 bin 185 bin 356 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanında ilk on bir aylık sürede ise 170 bin 699 uçak ve 21 milyon 733 bin 944 yolcu trafiği gerçekleşti.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanında 2020 yılının ilk on bir aylık döneminde 34 bin 218 uçak trafiği oldu.

Böylece bu iki havalimanında aynı dönemde toplam 204 bin 917 uçak trafiği gerçekleşti. - ANKARA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, İstanbul, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2020 yılı Kasım ayı uçak, yolcu ve yük trafiği istatistikleri açıklandı - Son Dakika Ekonomi


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