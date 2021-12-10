Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, gençlerin kariyer planlamalarına katkı sağlıyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" sloganıyla düzenlenen ve ilk gününde 15 bin kişinin ziyaret ettiği "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", gençlerin kariyer planlamalarına yol gösterici olarak öne çıktı.

Başkanlık tarafından ATO-Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde, gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla düzenlenen ve dün başlayan tanıtım günlerini, ilk günde 15 bin kişi ziyaret etti.

Tanıtım günlerine 13 bakanlık, Savunma Sanayii Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi, TÜBİTAK, KOSGEB, Türkiye Ulusal Ajansı gibi 40'ın üzerinde kurum ve kuruluştan temsilci katılıyor.

Ziyaretçiler, "Devlet Sokağı"nda kamu kurumlarının stantlarını ziyaret ederken, proje destekleri, hibeler, burslar, teşvikler, fonlar ve eğitim destekleri konularında bilgilendirmeler yapılıyor. Tanıtım günlerine yoğun ilgi gösteren gençlerin, bu sayede kariyer planlamalarına destek olunması hedefleniyor.

Katılımcılar, "Tecrübe Sokağı"nda da başarılı isimlerin deneyimlerinden yararlanıyor, "Eğlence Sokağı"nda ise çeşitli etkinlikler yapılıyor. Etkinlik kapsamında, simülasyon tırlarında keyifli anlar yaşayan gençler için eğitim tırlarından da çeşitli bilgilendirmeler yapılıyor.

Tanıtım günlerinde yarın SOLOTÜRK pilotları gençlerle buluşacak, KOSGEB, TÜBİTAK'tan destek alan girişimciler hikayelerini anlatacak.

Pazar günü ise iş arama becerilerine ilişkin eğitim seminerleri düzenlenecek.