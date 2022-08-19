Erzurum Devlet Tiyatrosunun oyunu Trakya'da sahnelenecek - Son Dakika
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Erzurum Devlet Tiyatrosunun oyunu Trakya'da sahnelenecek

19.08.2022 11:52
Erzurum Devlet Tiyatrosunun oyunu Trakya'da sahnelenecek

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (DT) "Kamyon Tiyatro Projesi" kapsamında, Erzurum Devlet Tiyatrosunun "Dünyanın Eski Zamanlarında" oyununu, Trakya'da sahneleyecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (DT) "Kamyon Tiyatro Projesi" kapsamında, Erzurum Devlet Tiyatrosunun "Dünyanın Eski Zamanlarında" oyununu, Trakya'da sahneleyecek.

DT'den yapılan açıklamaya göre, yaz boyunca "Kamyon Tiyatro Projesiyle" Erzurum Devlet Tiyatrosunun "Dünyanın Eski Zamanlarında", Antalya Devlet Tiyatrosunun "Herkes için Keloğlan", Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun "Meg ve Mog" adlı çocuk oyunu ile gençlik oyunu "Zafer Adımları"nı Karadeniz'de sanatseverlerin beğenisine sundu.

Yazarlığını ve rejisörlüğünü Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı, Erzurum Devlet Tiyatrosu yapımı "Dünyanın Eski Zamanlarında" oyunu, 21-29 Ağustos arasında Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve ilçelerinde izleyiciyle buluşacak.

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Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, Trakya Bölgesi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum Devlet Tiyatrosunun oyunu Trakya'da sahnelenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Devlet Tiyatrosunun oyunu Trakya'da sahnelenecek - Son Dakika
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