Erzurum Devlet Tiyatrosunun oyunu Trakya'da sahnelenecek

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (DT) "Kamyon Tiyatro Projesi" kapsamında, Erzurum Devlet Tiyatrosunun "Dünyanın Eski Zamanlarında" oyununu, Trakya'da sahneleyecek.

DT'den yapılan açıklamaya göre, yaz boyunca "Kamyon Tiyatro Projesiyle" Erzurum Devlet Tiyatrosunun "Dünyanın Eski Zamanlarında", Antalya Devlet Tiyatrosunun "Herkes için Keloğlan", Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun "Meg ve Mog" adlı çocuk oyunu ile gençlik oyunu "Zafer Adımları"nı Karadeniz'de sanatseverlerin beğenisine sundu.

Yazarlığını ve rejisörlüğünü Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı, Erzurum Devlet Tiyatrosu yapımı "Dünyanın Eski Zamanlarında" oyunu, 21-29 Ağustos arasında Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve ilçelerinde izleyiciyle buluşacak.