Devletin Derin Aklı kitabı ile Ramazan İzol yılın en iyi çıkış yapan yazarı ödülüne layık görüldü

Uraw Cosmetics tarafından organize edilen Türkiye Başarı Ödülleri 55 dalda sahiplerini buldu. Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde Yılın En İyi Çıkış yapan yazarı ödülü 'Devletin Derin Aklı' isimli kitabı ile Ramazan İzol'e verildi.



Özlem Yıldız ve Şenol İpek'in sunuculuğunu yaptığı ödül töreni gecesine iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Yoğun katılımın olduğu gecede 55 dalda ödül sahibini buldu. Gecede 'Devletin Derin Aklı' isimli kitabının yazarı Ramazan İzol, Yılın En İyi Çıkış yapan yazarı ödülüne layık görüldü. Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Ramazan İzol, kitabının hikayesini anlattı. İzol, kitap satışının beklenenin üzerinde gittiğini belirterek, gelirinin tamamını da Mehmetçik Vakfına bağışladığını söyledi. İzol, "Kitap yazmak zor bir sanat, önemli olan zoru başarmak, biz başarmak için gayret ettik. Dostlarımızın, büyüklerimizin duasıyla zoru başardık. Yola çıkarken ilk başta, niyet et, sabret ve şükür et dedim. Niyet ettim, sabrettim ve şuanda şükrümü eda ediyorum. Herkese de en azından kalıcı bir eser bırakması için buradan da tavsiyede bulunuyorum. Kitabımızın gelirini de Mehmetçik Vakfına bağışlayacağım. Şuan da kitabımızın bir ay içinde 1'inci baskısı bitti, ikinci baskıya geçiyoruz. Tabi bizim burada kitabımızın giderini Mehmetçik Vakfı'na bağışlamamızın sebebi ise bir duyarlılık oluşturmaktır. Çünkü Mehmetçik Vakfı bağış toplamayan, bağış kabul eden tek vakıftır. Mehmetçiklerimizi unutuyoruz. Biz bunu unutmamak için bir duyarlılık oluşturduk ve kitabın gelirini Mehmetçik Vakfına bağışlamayı uygun gördük" dedi. - DİYARBAKIR