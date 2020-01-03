Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü canlı yayında gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD güçleri tarafından öldürülmesinin ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif, katıldığı canlı yayın programında gözyaşlarına boğuldu.

İranlı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından öldürülmesinin ardından İran halkı ve ordu mensupları yasa boğuldu. Ülkede protestolar devam ederken yerel bir televizyon kanalına konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif, "Amerikalıların ve siyonistlerin neşesi uzun sürmeyecek ve yerini mateme bırakacak" ifadesinden sonra gözyaşlarına boğuldu.

(İHA)