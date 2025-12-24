DMM'den 'Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu' iddiasına ilişkin açıklama - Son Dakika
DMM'den 'Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu' iddiasına ilişkin açıklama

24.12.2025 11:21
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya platformlarında yer alan Türkiye'ye ait bir ticari geminin Karadeniz'de vurulduğu yönündeki iddiaların 13 Aralık 2025 tarihli görüntülerden yola çıkarak yayıldığını ve güncel bir olayla ilgisi bulunmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı sosyal medya hesaplarında 'Karadeniz'de Türkiye'ye ait bir ticari geminin vurulduğu' yönünde yeni bir olaymış gibi paylaşılan iddialar dezenformasyon içermektedir" açıklamasını yaptı.

GÖRÜNTÜLER 13 ARALIK 2025 TARİHİNE AİT

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında 'Karadeniz'de Türkiye'ye ait bir ticari geminin vurulduğu' yönünde yeni bir olaymış gibi paylaşılan iddialar dezenformasyon içermektedir. Bahse konu görüntülerin, 13 Aralık 2025 tarihinde kaydedildiği tespit edilmiş olup, bugünle veya güncel bir olayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunun yanıltılmasına yol açabilecek, resmi makamlarca teyit edilmemiş, kaynağı belirsiz görüntülerin ve içeriklerin paylaşılmaması hususu önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

