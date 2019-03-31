Dha Dış ? Arazi Yarışında Feci Kaza Kamerada
1 saat önce
Dha DIŞ ? Arazi yarışında feci kaza kamerada-Cip takla attı, sürücü hayatını kaybettiRusya (DHA) - Rusya'nın Krasnodar Krayı'nda bulunan Gelencik şehrinde düzenlenen off-road yarışında tepeye tırmanmaya çalışan bir araç kontrolden çıktı.
Dha DIŞ ? Arazi yarışında feci kaza kamerada
-Cip takla attı, sürücü hayatını kaybetti Rusya
(DHA
) - Rusya'nın Krasnodar
Krayı'nda bulunan Gelencik şehrinde düzenlenen off-road yarışında tepeye tırmanmaya çalışan bir araç kontrolden çıktı. Önce geri kayan araç ardından taklalar atarak yaklaşık 100 metre aşağıdaki ağaçlık alana yuvarlandı. Feci kazada sürücü hayatını kaybetti, yanındaki rehber ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, yarışı görüntüleyenler tarafından kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:50 Kaynak: DHA
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