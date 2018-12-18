Dha Dış - Cenevre'de Düzenlenen Suriye Konulu Bakanlar Toplantısı Başladı

Dha DIŞ - Cenevre'de düzenlenen Suriye konulu bakanlar toplantısı başladıİsviçre (DHA) - Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları, Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabaları çerçevesinde Anayasa Komitesi kurulması konusunu ele almak için Cenevre'de buluştu.

Dha DIŞ - Cenevre'de düzenlenen Suriye konulu bakanlar toplantısı başladı



İsviçre (DHA) - Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları, Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabaları çerçevesinde Anayasa Komitesi kurulması konusunu ele almak için Cenevre'de buluştu. Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre ofisinde bir araya geldi.

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