Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çığ Altında Kalan Tır'ı Zamanında Terk Etti

Dha Dış - Çığ Altında Kalan Tır'ı Zamanında Terk Etti

54 dakika önce

Dha DIŞ - Çığ altında kalan TIR'ı zamanında terk ettiDHA DIŞ - Çığ altında kalan TIR'ı zamanında terk ettiRusya, (DHA) 'Dağıstan'da seyir halindeki TIR'ın sürücüsü, çığın yolu kapatmaya başladığını görünce durdu.

Dha DIŞ - Çığ altında kalan TIR'ı zamanında terk etti

DHA DIŞ - Çığ altında kalan TIR'ı zamanında terk etti

Rusya, (DHA) 'Dağıstan'da seyir halindeki TIR'ın sürücüsü, çığın yolu kapatmaya başladığını görünce durdu. Kısa sürede büyük bir kütlenin geldiğini gören sürücü araçtan hızla uzaklaştı ve saniyeler sonra kar kütlesi TIR'ın bulunduğu mevkiden yola yayıldı ve TIR'ı gözden kaybetti. Karlar altında kalan TIR'ın sürücüsü ise o anları telefona kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:17 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Dağıstan, DHA, Güncel
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