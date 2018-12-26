Dha Dış -Etna Faaliyete Geçti, 4.8 Büyüklüğünde Deprem 10 Yaralı
1 saat önce
Dha DIŞ -Etna faaliyete geçti, 4.8 büyüklüğünde deprem 10 yaralıÖzge Düzgün, (DHA) 'İtalya'nın Sicilya bölgesinde yerel saatle 319'da Etna yanardağının faaliyete geçmesiyle 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Dha DIŞ -Etna faaliyete geçti, 4.8 büyüklüğünde deprem 10 yaralı
Özge Düzgün, (DHA
) 'İtalya
'nın Sicilya bölgesinde yerel saatle 319'da Etna yanardağının faaliyete geçmesiyle 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etna'ya 2 kilometre uzaklığındaki Katanya
kentinde hissedilen depremde on kişinin yaralandığı ve yerel halkın geceyi arabalarında ya da dışarıda geçirdiği belirtildi. İki gün önce faaliyete geçen Etna yanardağından püsküren kül ve yoğun duman nedeniyle Katanya'da uçuşların ertelendiği duyurulmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:12 Kaynak: DHA
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