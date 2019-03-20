Dha Dış - İran'da Yolcu Uçağında Yangın
37 dakika önce
Dha DIŞ - İran'da yolcu uçağında yangınİran (DHA) - İran'ın Fars Haber Ajansı, başkent Tahran'da Mehrabad Havalimanı'na iniş yapan ve içinde 100'e yakın yolcu bulunan uçakta yangın çıktığını duyurdu.
Dha DIŞ - İran
'da yolcu uçağında yangın
İran (DHA
) - İran'ın Fars Haber Ajansı, başkent Tahran
'da Mehrabad Havalimanı'na iniş yapan ve içinde 100'e yakın yolcu bulunan uçakta yangın çıktığını duyurdu. Ajans, uçağın iniş takımlarının açılmadığını, uçağın yere teması sonrası yangın çıktığını; uçaktakilerin tahliye edildiğini, yangının da kontrol altına alındığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:23 Kaynak: DHA
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