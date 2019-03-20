Son Dakika Haberleri: Dha Dış - İran'da Yolcu Uçağında Yangın

Dha Dış - İran'da Yolcu Uçağında Yangın

37 dakika önce

Dha DIŞ - İran'da yolcu uçağında yangınİran (DHA) - İran'ın Fars Haber Ajansı, başkent Tahran'da Mehrabad Havalimanı'na iniş yapan ve içinde 100'e yakın yolcu bulunan uçakta yangın çıktığını duyurdu.

Dha DIŞ - İran'da yolcu uçağında yangın

İran (DHA) - İran'ın Fars Haber Ajansı, başkent Tahran'da Mehrabad Havalimanı'na iniş yapan ve içinde 100'e yakın yolcu bulunan uçakta yangın çıktığını duyurdu. Ajans, uçağın iniş takımlarının açılmadığını, uçağın yere teması sonrası yangın çıktığını; uçaktakilerin tahliye edildiğini, yangının da kontrol altına alındığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:23 Kaynak: DHA

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