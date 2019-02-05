Dha Dış - Queensland'da Sel Sonrası 2 Kişinin Cesedine Ulaşıldı
58 dakika önce
– Avustralya'nın Queensland eyaletinde şiddetli yağışlarının etkisiyle oluşan sel sebebiyle 500'ün üzerinde ev sular altında kaldı, binlerce eve de elektrik verilemiyor.
– Avustralya
'nın Queensland
eyaletinde şiddetli yağışlarının etkisiyle oluşan sel sebebiyle 500'ün üzerinde ev sular altında kaldı, binlerce eve de elektrik verilemiyor. Polis
yetkilileri eyalette yaptıkları temizlik ve tahliye çalışmaları sonrası, 2 kişinin cesedine ulaştıklarını duyurdu. Yetkiller sel nedeni ile hayatını kaybeden 2 kişinin kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı.
Avustralya'da yaklaşık bir haftadır devam eden şiddetli yağmurun yol açtığı sel felaketi eyalet genelinde birçok kişiyi evini terk etmeye zorladı. Queensland'ın kuzeyinde yer alan Townsville'de birçok evde elektrikler kesildi ve yağışların devam etmesi durumunda 20 bin evin sel altında kalma riskinin olduğu belirtiliyor.
Avustralya Meteoroloji Bürosu bölgeye ilerleyen günlerde kasırga uyarısı yaptı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------
Sel sonrası bölgenin havadan görüntüleri
Kurtarma ekiplerinin çalışması
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ: (DGS TARİHİ: 05.02.2019 - SAAT: 00: 48 - Haber Kodu : 190205002)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:00 Kaynak: DHA
Yasak Aşk Yaşadığı Ortaya Çıkan MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 18 Yıllık Eşinden Boşanıyor
İstediği Kızı Vermedikleri İçin Yüksek Gerilim Hattına Çıkıp İntihara Kalkıştı
Son Dakika! Erdoğan'dan Gıda Fiyatlarına Müdahale Sinyali: Tanzim Satış Yapabiliriz
Son Dakika! Erdoğan: 2,5 Milyon İşsize İş Sağlanması İçin Söz Aldım