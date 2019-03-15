Dha Dış - Rusya ve Almanya'dan Yeni Zelanda'daki Katliama Tepki
1 saat önce
Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği katliama dair Rusya ve Almanya'dan kınama mesajları yayınlandı.
Yeni Zelanda
'da iki camiye yönelik düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği katliama dair Rusya
ve Almanya
'dan kınama mesajları yayınlandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'e ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
, saldırıyı 'canavarca' olarak nitelendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:13 Kaynak: DHA
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