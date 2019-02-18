Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul-  Bahçelievler'de Bir Site Boşaltılıyor (1)

Dha İstanbul-  Bahçelievler'de Bir Site Boşaltılıyor (1)

22 dakika önce

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Doğanaz YAVUZ - İstanbul DHABahçelievler'de bulunan bir sitede belediye tarafından boşaltılıyor.

Dha İstanbul-  Bahçelievler'de Bir Site Boşaltılıyor (1), System.String[]
Haber-Kamera: Murat SOLAK - Doğanaz YAVUZ - İstanbul DHA

Bahçelievler'de bulunan bir sitede belediye tarafından boşaltılıyor.

Bahçelievler Bahçelievler Mahallesi, Zeki Karsan Sokağında bulunan site belediye ekiplerince 'riskli' olduğu gerekçesiyle boşaltılmaya başlandı. 80 dairenin bulunduğu belirtilen sitede boşaltılan daireler mühürleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sitenin görüntüsü

-Belediye ekipleri

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:17 Kaynak: DHA

Bahçelievler, DHA, İstanbul, Güncel
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