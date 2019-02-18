Dha İstanbul- Bahçelievler'de Bir Site Boşaltılıyor (1)
22 dakika önce
Haber-Kamera: Murat SOLAK - Doğanaz YAVUZ - İstanbul DHABahçelievler'de bulunan bir sitede belediye tarafından boşaltılıyor.
Haber-Kamera: Murat SOLAK - Doğanaz YAVUZ - İstanbul
DHA Bahçelievler
'de bulunan bir sitede belediye tarafından boşaltılıyor.
Bahçelievler Bahçelievler Mahallesi
, Zeki Karsan
Sokağında bulunan site belediye ekiplerince 'riskli' olduğu gerekçesiyle boşaltılmaya başlandı. 80 dairenin bulunduğu belirtilen sitede boşaltılan daireler mühürleniyor.
Görüntü Dökümü:
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-Sitenin görüntüsü
-Belediye ekipleri
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:17 Kaynak: DHA
Bahçelievler'de Bir Site Boşaltılıyor (1)
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