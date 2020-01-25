DHA İSTANBUL BÜLTEN -1 - Son Dakika

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22 dakika önce

İstanbul'da tüm illerle birlikte eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yeni yılın ilk "Türkiye geneli huzur denetimlerinde araçlar, didik didik aranırken, şüpheli kişiler kimlik kontrolünden geçirildi.

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İstanbul'da tüm illerle birlikte eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yeni yılın ilk "Türkiye geneli huzur denetimlerinde araçlar, didik didik aranırken, şüpheli kişiler kimlik kontrolünden geçirildi. Denetimler kapsamında durdurulan yabancı uyruklu kişilerle İngilizce bilen polisler iletişim kurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen, yeni yılın ilk "Türkiye geneli huzur denetimi" tüm illerle eşzamanlı olarak İstanbul'da da gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında Şişli Büyükdere Caddesi, Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Bakırköy Koşuyolu Caddesi üzerinde denetimler yapıldı. Denetimlere ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı asayiş büro amirliği ekipleri ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timler ile Mobil Okul Timleri ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Denetimler kapsamında, araçlar polis ekipleri tarafından didik didik arandı. Araçlardan indirilen kişiler, genel bilgi taraması(GBT)na tabi tutulurken, denetimlere eşlik eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı hassas burunlu polis köpeği "Alex" ile "Zorro" da araçlarda uyuşturucu madde araması yaptı. Durdurulan taksilerdeki turistler, yabancı dil bilen polisler eşliğinde arama ve denetimlerden geçirildi. Yeni yılın ilk "Türkiye geneli huzur denetimi" gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek.

Görüntü Dökümü:

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-Denetimlerden detaylar

-Polislerin aramaları

-Durdurulan otomobil ve taksilerden detaylar

Durdurulanların üzerinin aranması

-Yabancı uyruklu kişilerle yabancı dil bilen polisinlesin konuşması

-Narkotik köpeğinin aramalara eşlik etmesi

Genel detaylar

24.01.2020 - 23: 39 Haber Kodu : 200124299

24.01.2020 - 23: 42 Haber Kodu : 200124300

24.01.2020 - 23: 44 Haber Kodu : 200124301


- Çalışkan
İstanbul, Türkiye, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:05 Kaynak: DHA
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