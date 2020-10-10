DHA İSTANBUL BÜLTEN -1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

10.10.2020 08:43
DHA İSTANBUL BÜLTEN -1, System.String[]

MALTEPE'DE 1 KİŞİ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAMaltepe'de akşam saatlerinde eşini işten alıp eve getiren bir kişi, oturduğu binanın önünde kimliği belirsiz motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

MALTEPE'DE 1 KİŞİ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Maltepe'de akşam saatlerinde eşini işten alıp eve getiren bir kişi, oturduğu binanın önünde kimliği belirsiz motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Saldırıya uğrayan İbrahim Uygur hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.30 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Adnan Bey Sokak üzerinde meydana geldi. İbrahim Uygur (55), otomobiliyle işten aldığı eşi Azime Uygur ile birlikte evine geldi. Aracını park edip aşağı indiği sırada sokağa gelen kimliği belirsiz motosikletli iki kişi, İbrahim Uygur'a iki el ateş etti. Başından ve omzundan yaralanan Uygur'un kanlar içinde yere yığılmasının ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan İbrahim Uygur olay yerine gelen ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Uygur hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler bölgeden geçen motosikletlileri durdurarak kimlik sorgulamaları ve üst aramalarını yaptı.Orada bulunan bir mahalle sakini, "Biz evde oturuyorduk. 2 el silah sesi duyduk. Çığlıklar duyduk, dışarı çıktık. Baktık bizim komşumuz yerde yatıyor kanlar içinde. Motorlu biri gelmiş, 2 el ateş etmiş sonra kaçmış. Durumu çok kötüydü. Kafadan ve omuzdan yara almış bildiğimiz kadarıyla. Ambulans çok geç geldi, en az 20-25 dakika sürdü" dedi.  Görüntü dökümü--- --- -- --- -- -- -- ----Olayın yaşandığı sokak-Olay yerindeki polis ekipleri-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması-Mahalle sakini ile röp-Yaralının oturduğu bina-Yaralı kişinin otomobili-Polislerin motosikletlileri durdurması-Motosikletlilerin aranması-Genel ve detay

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2- ESENYURT'TA 2 BİNANIN ÇATISI ALEVLERE TESLİM OLDU

Haber-Kamera: Veysel TİMDU-Şahin BOZKURT/İSTANBUL, DHA Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler rüzgar sebebiyle kısa sürede yandaki binanın çatısına da sıçradı. Binaların çatısındaki yangın itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Süleymaniye Mahallesi 772. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında saat 20.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler rüzgar sebebiyle kısa sürede yandaki binanın çatısına sıçradı. Binalardan yükselen alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralının olmadığı öğrenildi.

Yan binadaki yangına kendi binasından müdahale etmeye çalışan Yılmaz Alagöz, "Hemen yangına müdahale etmek için en üst kata çıktım. Bizzat kendim de yangını söndürmek için çalıştım. Benim oturduğum binanın yanıydı bizim binaya da sıçrayabilirdi." diye konuştu

İstanbul, Ramazan, Kamera, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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