Dha İstanbul Bülteni - 2

Hadımköy
'de yanan fabrika bu sabah havadan görüntülendi
Hadımköy'de kimya fabrikasında dün sabah 09.30 sıralarında çıkan yangında itfaiyenin çalışmaları hala sürüyor. Yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. 1 gün boyuncu yanan fabrika kullanılamaz hale geldi. Fabrikadaki yangının boyutunu bu sabah havadan çekilen görüntüler ortaya çıkardı.
Görüntü dökümü:
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-Yanan fabrikanın bu sabah havadan çekilen görüntüleri (saat 09.30 sıraları)
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(ÖZEL)
4- MOTOSİKLETLE GELİP OTOMOBİLİ ATEŞE VERDİLER
Kundakçılar güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA Ataşehir
'de motosikletle gelen iki kişi park halindeki otomobili kundakladı.
Güvenlik kamerasına yansıyan olay Mimar Sinan
Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Motosikletle gelen iki kişi park halindeki bir otomobile önce zarar verdi. Daha sonra aracın motor kısmına yanıcı madde atarak olay yerinden kaçtı. Otomobilin yandığı gören bir vatandaş aracı söndürmek için hortumla söndürmeye çalıştı. Alevler büyümeden aracı söndüren vatandaş durumu polis ekiplerine ve aracının sahibine haber verdi. Polis
ekipleri aracı kundaklanan Nail Kundakçı'dan bilgi alarak olay yerinde çalışma yaptı
"OTOMOBİLİMİ 40 BİN LİRA YENİ ALMIŞTIM"
Kundaklanan aracının sahibi Nail Kundakçı, "Gece saatlerinde uyurken akrabalar yangın olduğunu söyledi. Olay yerine gelerek arabamın yandığını gördüm, Yeni almıştım aracımı. Şu an aracım kullanılmaz hale geldi. Lütfen yetkili kişiler aracımı yakan iki kişiyi bulsunlar. Ben bu otomobilimi zor şartlarda satın aldım. Aracımın piyasa değeri 45 bin TL" diye konuştu.
ALACAK VERECEK MESELESİ ÇIKTI
Güvenlik kamerasından yola çıkan polis, bir kişiyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan kişi ile Nail Kundakçı arasında alacak verecek meselesi olduğu belirlendi.
Görüntü Dökümü
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-Kundaklama anı (güvenlik kamerası)
-Otomobilden detaylar
-Yangına hortumla müdahale edilmesi
-Polis ekiplerin araştırması ve çalışması
-Zırhlı polis aracı
-Aracın sahibiyle röp.
-Genel ve detaylar
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5- UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARINA VADİ ENGELİ
Haber: Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul
DHA İSTANBUL İl Jandarma
Komutanlığı'nca düzenlenen uyuşturcu operasyonunda narkotik köpeği Vadi tarafından tespit edilen 50 kilogram Skunk adı verilen uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri yurtdışından getirilen yüklü miktarda uyuşturucunun İstanbul'da eğlence mekanlarına ve torbacı olarak bilinen kişilere dağıtacağı bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar sonrası şüpheliler, Fatih
'te tespit edildi.
Şüphelileri adım adım takip eden jandarma operasyon düzenledi. Şüphelilerin kullandığı araçta dedektör köpek Vadi'nin de katılımıyla yapılan aramalarda; karton kutularda saklanmış vaziyette 50 kilogram Skunk adı verilen uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri dedektör köpeklerin koku almasını önlemek için şeffaf naylon ile sardığı görüldü.
Yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Görüntü Dökümü:
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-Operasyonun jandarma kamerası görüntüleri
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6 - SULTANGAZİ'DE EĞİTİM KURUMLARINI HEDEF SEÇEN HIRSIZLAR KAMERADA
İstanbul DHA Sultangazi
'de dershane, kurs ve okul gibi eğitim kurumlarını soyan hırsızlar yakalandı.
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, dershane, kurs ve okul gibi eğitim kurumlarında 23 Şubat ile 10 Mart tarihleri arasında 5 farklı hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızların yakalanması için operasyon yapıldı. 18 kişilik şebekeden 13'ü yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 dizüstü bilgisayar ve 200 TL para ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11'i tutuklandı. 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
5 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürdürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Hırsızlık anlarının güvenlik kamerası görüntüleri
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(ÖZEL)
7-BAŞAKŞEHİR'DE MARKETTEN HIRSIZLIK
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA Başakşehir
'de bir markete gelen yüzleri maskeli 4 kişi, iş yerinin kapı kilidini kırıp, kasadan bir miktar nakit para ve sigara çalarak kayıplara karıştı.
Başakşehir Mahallesi'nde dün gece saat 03.15 sıralarında Cihangir
Sokak'ta bulunan bir markete plakası alınamayan bir araçla gelen yüzleri maskeli 4 kişi, önce iş yerine ait güvenlik kamerasının yönünü değiştirdi sonra da kapı kilidini kırarak içeri girdi. Şüpheliler, kasadaki paraları aldı. Market raflarında bulunan sigaraları da tek tek toplayan şüpheliler geldikleri araca binerek, kaçtı. Şüphelilerin içeriye girdiğini gören yandaki sitenin güvenlik görevlisi, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, marketin içinde olay yeri çalışması yaparak, parmak izi aradı. Markete ait güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alınırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Olayın meydana geldiği yer
-Market görevlisi ile röp
-Polisin olay yeri çalışması
-Kırılan kapı kilidinin görüntüsü
-Genel ve detaylar - İstanbul