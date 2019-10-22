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DHA YURT BÜLRTENİ- 13

16 dakika önce

Tel Abyadlı çocuk ve gençlerin futbol maçı'Barış Pınarı Harekatı' ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde huzur ortamı oluştu.

Tel Abyadlı çocuk ve gençlerin futbol maçı

'Barış Pınarı Harekatı' ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde huzur ortamı oluştu. Terörden arındırılan kentte çocuklar ve gençler, silah altına alınma korkusu olmadan dışarı çıkıp, futbol maçı yaptı.

Terör örgütü PKK/YPG, 2015 yılında işgali ettiği Tel Abyad'da birçok kişiyi uyguladığı baskıyla göçe zorladı. Gidecek yer bulamadığı için teröristlere boyun eğmek zorunda kalan birçok sivil ise örgütün baskısı altında yıllarca yaşam mücadelesi verdi. Terör örgütü, özellikle son dönemde Türkiye'nin olası operasyonuna karşı işgal ettiği alanlardaki çocuklar ile gençleri zorla silah altına almaya başladı. Aileler de terörist olmaması için çocuklarını yıllarca evlerinin gizli bölmelerinde sakladı. Birçoğu yıllarca dışarı çıkamayan çocuklar ve gençler, günlük yaşamlarından mahrum kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) 9 Ekim'de başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden temizlenen Tel Abyad'daki yeni dönem, en çok da çocuklar ile gençleri mutlu etti. Yıllardır korkarak ve saklanarak yaşamak zorunda kalan Tel Abyadlılar, gönül rahatlığıyla evlerinden çıkıp, sokaklarda dolaşmaya başladı. Birbirini uzun süredir göremeyen çocuklar ve gençler, yıllar sonra çim sahaya gidip, futbol maçı yaptı.

Kentlerinin teröristlerden temizlenmesine sevindiklerini belirten gençler, Türkiye'ye teşekkür ettiklerini ve artık sokaklara korkmadan çıkabildiklerini söyledi.

'Barış Pınarı Harekatı' ile huzur ortamının sağlandığı Tel Abyad'da, terör örgütünün üzerlerinde baskı kurduğu sivillere psikolojik destek verilmesi için de çalışma başlatılacağı öğrenildi.

DHA YURT BÜLRTENİ- 13

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:44 Kaynak: DHA
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