DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

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25.10.2020 08:12
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var (2)'TÜRKİYE'Yİ AFETE DAYANIKSIZ YAPILARDAN KURTARACAĞIZ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de yapımı tamamlanan Sahabiye ve Seyrani Kentsel Dönüşüm projelerinin 1'inci etap anahtar teslim törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var (2)

'TÜRKİYE'Yİ AFETE DAYANIKSIZ YAPILARDAN KURTARACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de yapımı tamamlanan Sahabiye ve Seyrani Kentsel Dönüşüm projelerinin 1'inci etap anahtar teslim törenine katıldı.

Talas ilçesi Paraşüt indirme alanında yapılan törene Erdoğan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Alt yapı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de katıldı.Erdoğan, Kayseri kentsel dönüşüm projelerinin en eski ve en kapsamlı yapıldığı şehirlerden birisi olduğunu belirterek, "Belediye ve TOKİ'nin çalışmaları ile gecekondu bölgeleri örnek yerleşim yerleri haline dönüştürüldü. Bugüne kadar 100 bin konutun dönüşümü gerçekleştirildi. Sahabiye ve Seyrani projeleri ile bunu ileriye götürmeye devam ediyor. Projenin ilk etabını oluşturan 622 konut ve 55 iş yerini hizmete açıyoruz. Kentsel dönüşüm projemizin her aşaması şeffaf ve uzlaşmalı bir şekilde yürütülmüştür" dedi.

'KONUT SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem Osmanlı'nın son döneminde hem de Cumhuriyet döneminde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle konutta geride kaldığına dikkat çekerek, "Daha iyi bir gelecek umuduyla şehirlere gelen vatandaşlarımıza daha iyi yaşayabilecek alanlar gösterilmemiştir. Vatandaşlarımız derme çatma da olsa başlarını koyabilecek evler yapmıştır. Tabii bu çarpık yapıda sağlıklı bir tesis mümkün olmamıştır. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildiğim dönemde en önemli sorun bu gecekondulardı. Ortada bir plan proje olmadığı için nasıl yapıldığı belli olmayan binalar afetlerde tabuta dönüşüyordu. İstanbul'da bu kamburdan kurtulmak istediğimizde karşımızdaki sorunu gördük. Belediyede kurduğumuz şirketle bu yerleri gördük ve projeler geliştirmeye başladık. O dönemki hükümetle mesafe kat etmekte zorlandık. Orada konut seferberliği başlattık. Tabii sadece konutla kalmadık. Sosyal ve park alanları da yaptık" diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ AFETE DAYANIKSIZ YAPILARDAN KURTARACAĞIZ'

Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılan kaynağın 14,5 milyar lirayı geçtiğine dikkat çekerek, "Amacımız bu yapıları tamamlamaktır. Bu açıdan Kayseri'de yürütülen bu projeyi önemli görüyorum. Şu ana kadar 773 bin konutu hak sahiplerine teslim ettik. 267 hastane, 96 sağlık ocağı, 791 cami, 241 kamu hizmet binası, 19 stadyumu TOKİ sistemi içinde ülkemizde kazandırdık. Kentsel dönüşüm çalışmalarında 1 milyon 400 bine yakın bağımsız bölümü kapsayan 258 projeyi başlattık. Hedefimiz depreme dayanıksızlığı tescillenmiş 6 milyona yakın bölümü tamamlamaktır. Ülkemizi afete dayanıksız yapılardan kurtaracağız" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Kentsel Dönüşüm, Seyrani, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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