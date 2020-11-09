Saros Körfezi'nde batan balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişi aranıyor - Son Dakika

Saros Körfezi'nde batan balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişi aranıyor

09.11.2020 12:48
Saros Körfezi'nde batan balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişi aranıyor, System.String[]

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında dün balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında dün balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Edirne'nin İpsala ilçesinde yaşayan Murat Erdem, Uğur Soydan ve kuzeni Hasan Soydan, balık tutmak için Enez'e gitti. Erdem ile kuzenler, Enez Limanı'ndan Kemal Abay'a ait 4,5 metre uzunluğundaki 'Eylül 17' adlı tekneye bindi. 4 kişi, Saros Körfezi'ne açıldı.

Ancak bir süre sonra tekne fırtınada alabora olup, battı. Kıyıdan yaklaşık 4 mil açıkta batan teknedeki Murat Erdem, saatlerce yüzerek karaya çıktı ve durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kayıp 3 kişi için arama-kurtarma çalışması başlattı. 3 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik uçağı, 1 sahil güvenlik dalış timi ile AFAD, jandarma ve polis timleri sevk edildi. Denizde yapılan arama sırasından Uğur Soydan, balıkçılar tarafından bulunarak, kurtarıldı. Yüzerek sahile ulaşan Murat Erdem ile ekiplerin kurtardığı Uğur Soydan, Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Erdem ve Soydan'ın durumlarının iyi olduğu belirtildi.'SEN İYİ YÜZÜYORSUN'Batan tekneden kıyıya yüzerek çıkan Murat Erdem'in yaklaşık 4.5 saat yüzdüğü belirtildi. Yaklaşık 4 mil açıktan yüzerek kıyıya ulaşan Erdem'in yakınlarına, "Sen iyi yüzüyorsun. Limana git, yardım iste dediler, bende kıyıya yüzdüm" dediği öğrenildi.GALATASARAY MAÇININ SONUCUNU SORDUBalıkçılar tarafından bulunan Uğur Soydan'ın ise koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu, kendisine geldikten dün akşam oynanan Sivasspor-Galatasaray maçının sonucunu sorduğu ifade edildi. YUNAN MAKAMLARINA BİLGİ VERİLDİÖte yandan Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın talimatı ile Yunan makamları da kayıplar ve arama çalışmaları hakkında bilgilendirildi. Zaman zaman Yunan karasularında da Sahil Güvenlik ekipleri gece görüşlü helikopter ve teknelerle havadan arama çalışması yaptı.AFAD ekipleri karada arama yaparken, 20'ye yakın balıkçı teknesi de denizden arama çalışmalarına katıldı.Sabah saatlerinde de İzmir'den kalkan Sahil Güvenlik uçağının katılımıyla Kemal Abay ve Hasan Soydan'ın arama çalışmalarına devam edildi. Ancak kayıplara henüz ulaşılamdı. Yakınlarının ise sahildeki endişeli bekleyişi sürüyor.YAKINLARI KIYIDA BEKLİYORArama kurtarma çalışmalarını umutla takip eden kayıplardan Hasan Soydan'ın ağabeyi  Mahmut Soydan, zaman zaman gözyaşları döktü. Dün geceden beri bekleyişlerinin sürdüğünü söyleyen Mahmut Soydan, "Limanı ve sahili gezdik ama bulamadık. Kardeşim maalesef yok. Sahil güvenlik denizden ve havadan uçakla arıyor ama yok, bulamıyoruz. En son kurtarılan amcamın oğlu Uğur Soydan ile görüştük. O da kardeşimin onun bulunduğu yakın yerlerde olduğunu söylemiş. Balıkçılar buluyor onu giydirip sahil güvenlik ekiplerine teslim ediyorlar. Kıyıdan 3 kilometre uzakta olduğunu söylediler. Kardeşim sürekli balığa çıkmazdı ama bu sene biraz fazla çıkmaya başladı. Geceyi burada geçirdik" dedi. 'DENİZDE RÜZGAR VE DALGA BİR BİRLERİNDEN AYIRMIŞ' Kayıplardan tekne sahibi Kemal Abay'ın yakını Zeynel Demir de "Dün sabah 08.00'da 4 arkadaş balığa çıkıyorlar, biraz rüzgarda varmış tabi ilk kurtarılan kişinin anlatmasın göre  tekne batıyor. Uğur Soydan, arkadaşı balıkçılar buluyor. O da 3 kişinin beraber olduğunu söylüyor. Dalga ve rüzgarın bir birlerinden ayırdığını söylüyor. Allah yardımcıları olsun" şeklinde konuştu. Zeynel Demir'in eşi Ayşe Demir, bir gün önce kayıp balıkçı Kemal Abay'ın, eşiyle balığa çıkmak istediğini ancak havanın rüzgarlı olmasından dolayı vazgeçtiklerini de söyledi.


Saros Körfezi'nde batan balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişi aranıyor
Saros Körfezi'nde batan balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişi aranıyor
Saros Körfezi'nde batan balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişi aranıyor
Saros Körfezi'nde batan balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişi aranıyor
Saros Körfezi'nde batan balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişi aranıyor
Saros Körfezi'nde batan balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişi aranıyor
Saros Körfezi'nde batan balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişi aranıyor
Saros Körfezi'nde batan balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişi aranıyor
Saros Körfezi'nde batan balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişi aranıyor
Saros Körfezi'nde batan balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişi aranıyor
Saros Körfezi'nde batan balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişi aranıyor
Saros Körfezi'nde batan balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişi aranıyor
Saros Körfezi'nde batan balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişi aranıyor
Saros Körfezi'nde batan balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişi aranıyor
Saros Körfezi'nde batan balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişi aranıyor

Sahil Güvenlik, Saros Körfezi, Murat Erdem, Enez, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Saros Körfezi'nde batan balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişi aranıyor - Son Dakika


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