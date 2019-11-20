DHA YURT BÜLTENİ - 14

Eski kiracısının kızına istismarda bulunduğu öne sürülen simitçinin 15 yıl hapsi istendi

Çorum'da eski kiracısının kızı C.E.'ye (11) cami tuvaletinde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Mehmet Sarıoğlu'nun (65), yargılanmasına başlandı. Hakkında 15 yıl hapis cezası istenen Sarıoğlu, suçlamaları kabul etmeyerek, "Camiye abdest almak için gitmiştim. Kız peşimden geldi. Erkekler tuvaleti olduğunu söyledim, gitmedi. Cebimden para ve telefonumu aldı" dedi.

Olay, 3 Nisan günü, Karakeçili Azap Ahmet Sokak üzerindeki Azap Ahmet Cami'nin şadırvanında meydana geldi. İddiaya göre simitçi Mehmet Sarıoğlu, eski kiracısının kızı C.E.'ye, cami tuvaletinde cinsel istismarda bulundu. Durumu fark eden cemaat, çocuğu korumaya alıp, tuvaletin kapısını kilitleyerek, şüphelinin gitmesine izin vermedi. İhbar üzerine camiye gelen polis, Mehmet Sarıoğlu'nu gözaltına aldı. Sarıoğlu, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. Kız çocuğu ise ailesine teslim edildi.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Hakkında 'küçük çocuğa cinsel istismar' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Mehmet Sarıoğlu'nun yargılanmasına başlandı. Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Sarıoğlu ve avukatı hazır bulundu.

'GÖNDERMEK İSTEDİM GİTMEDİ'

Tutuklu sanık, ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, "O gün camiye abdest almak için gitmiştim. Caminin tuvaletine gittiğimde bu kız peşimden geldi. Erkekler tuvaleti olduğunu söyleyip, göndermek istedim, gitmedi. Abdest alırken cebimden para ve cep telefonumu almış. Kıza dokunmadım, sarılmadım, vücudunu ellemedim, dudağından ya da yanağından öpmedim. Suçlamaları asla kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve mağdur kızın dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Görüntü Dökümü

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-Fotoğraflar

Haber: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, -

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Arazi kamulaştırma bedelllerinin düşük olduğunu belirtip, valilik önünde toplandılar

Rize'de yapımı süren sanayi sitesinin 2'nci etap çalışmaları için alınan 'acele kamulaştırma' kararı nedeniyle Rize Valiliği önüne gelen

Uzunköy halkı, bedellerin çok düşük olduğunu söyleyerek, tepkilerini dile getirdi.

Rize Merkez Çiftekavak Mahallesi mevkiinde yapımı devam eden sanayi sitesi projesi için Çiftekavak, Hayrat, Kambursırt mahalleleri ile Uzunköy köyündeki 153 dönüm taşınmaz için acele kamulaştırma kararı çıkarıldı. Bölgede metrekaresine 55-65 TL arasında kamulaştırma bedeli verilen mülk sahipleri, Rize Valiliği önünde toplanarak düşük olduğunu belirttiği fiyatlara tepki gösterdi.

Belediye binası önünden valilik önüne kadar yürüyen grup adına açıklama yapan Şaban Kanoğlu, haklarını alana kadar pes etmeyeceklerini belirterek, "Acil kamulaştırma kararı kapsamında Rize Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından taşınmazlarda keşif yapılmış ve alınan kararlar gereğince takdir edilen bedeller adımıza bloke edilmiştir. Mahalle halkına kamulaştırma kararları tebliğ edilmiştir. Tarafımıza tebliğ edilen kararlar yöre halkını şoka uğratmıştır. Taşınmazlarımızın metrekaresine tarlalar için 55 TL, çaylık alanlar için 65 TL arasında değişen fiyatlar konulmuş ve kamulaştırma bedelleri bu miktarlar üzerinden bloke edilmiştir. Rize'nin her yerinde yapılan kamulaştırmalar ve bu kamulaştırmalarda takdir edilen değerler, ödenen paralar bellidir. Bize takdir edilen bedeller, bu bedellerle karşılaştırıldığında çok komiktir. Takdir edilen bu bedeller fahiş oranda düşüktür. Yöre halkı, 250-300 senedir bu topraklarda ikamet etmektedir. Atamızdan kalan bu toprakların manevi değeri paha biçilmezdirö dedi.

'HAKKIMIZI VERSİNLER'

Arazisi kamulaştırılacak olan Naciye Yanbay da, "Büyüdüğüm, hayatımızın geçtiği yerler böyle üç kuruşa alınır mı? Hakkımızı istiyoruz. Her şeyimizi üç kuruş alıyorlar, biz bu duruma razı gelmeyiz" diye konuştu.

Emine Kan ise, "Biz çaylıklarla geçiniyoruz, ben ondan çocuk okutacağım, kendim geçineceğim, emeklim yok. Biz sağsak oraya bir kişi giremez, hakkımızı versinler, hiç olmazsa bir şey alalım, çayımız kalmıyor" diye konuştu. Yapılan açıklamanın ardından kalabalık adına 5 kişi, Vali Kemal Çeber ile görüşmek üzere valiliğe alındı.

Görüntü Dökümü

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-Vatandaşlardan görüntü

-Yürüyüşten detay

-Valilik önünden detay

-Açıklamalar

-Vatandaş röp.

Boyut: 582 mb

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/RİZE-DHA

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Malkara'da 5 bin kişinin katılımıyla yağmur duası yapıldı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 12 mahalleden yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla yağmur duası yapıldı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağmur yağmaması nedeniyle çiftçiler Kavakçeşme Mahallesi'nde yağmur duası için toplandı. Duaya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkan Vekili Ramis Özeren, siyasi parti İlçe başkan ve temsilcileri, Muhtarlar Deneği Başkanı Bilal Temurtaş, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ile 12 mahalleden yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Malkara Müftülüğü'nde görevli imam hatipler Kuran'ı Kerim okuyarak, yağmur duası etti. Dua sonrasında katılanlara yaklaşık 30 kazan etli pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

'İNŞALLAH DUALARIMIZ KABUL OLUR'

Balabancık Mahalle Muhtarı Nejat Engin yaptığı açıklamada "Bugün burada toplanmamızın sebebi Trakya bölgesinde yağmurların yağmaması nedeniyle çiftçilerimiz zor durumda ekilen buğdaylarımız ekinlerimiz tarlada yağmur beklemekte. Bizde buna istinaden 12 mahalle toplandık. 12 mahallenin öncülüğünde kavak çeşme meramızda bugün yağmur duasına çıktık. Yüce rabbimizden dualarımızın kabul olmasını diliyoruz. Yağmur duamızın ardından pilav ve ayran ikramımız yapılacak. Ne kadar çok ellerimizi gökyüzüne açarsak o kadar da rahmetin yağacağına inanıyoruz" dedi.

'ALLAH DUALARIMIZI KABUL EDECEK VE YAĞMURA KAVUŞACAĞIZ'

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak, "Malkara'dan bugün buraya katılan köylerden veya merkezden hanımefendiler, beyefendiler Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Çok şiddetli yağmurun beklendiği günlerdeyiz. Ama inanıyorum ki yakın zamanda Allah dualarımızı kabul edecek ve yağmura kavuşacağız. Ben sizlerin yanında olmak ve dualarınıza iştirak etmek ve dua etmek için buraya geldim. Hepinize bol bereketli günler diliyorum. Allah dualarınızı kabul etsin. Yağmurun bereketini bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Muhtarların gelenleri karşılaması

-Toplanan yaklaşık 5 bin kişiden detay

-Okunan kuran ve dulardan detay

-Dağıtılan pilav ve ayrandan detay

-Ellerin semaya açılıp dua edilmesinden detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),-

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Vinç, üst geçidin ayağına çarptı: 2 yaralı

Adana'da, üst geçidin demir ayaklarına çarpan vincin sürücüsü Hasan Eroğlu (40) ile yanındaki oğlu Hüseyin Eroğlu (15), yaralandı. Vinçte sıkışan baba oğul, CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Turan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Hasan Eroğlu yönetimindeki 35 AN 641 plakalı vinç kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yaya üst geçidin ayaklarına çarptı. Kazada, araçta sıkışan sürücü Hasan Eroğlu ile yanındaki oğlu Hüseyin Eroğlu, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen CANKUR ekipleri, baba ve oğlunu uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

Hasan Eroğlu ve oğlu Hüseyin Eroğlu, hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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Köprünün direğine çarpan kamyonun genel ve detay görüntüleri

Şoförün kamyondan çıkarılması

Sedyeye alınması

İlk müdahalenin yapılması

Ambulansa alınması

Genel görüntüler

SÜRE: 03'09" BOYUT: 349 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Başka bir aracın çarptığı otomobil, berber dükkanına girdi

Kahramanmaraş'ta başka bir aracın arkadan çarpması ile kontrolden çıkan otomobil berber dükkanına girdi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kaza sonrası tarafların yakınları arasında kavga çıktı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Şeyh Şamil Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet A. yönetimindeki 46 EL 794 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Tekin G.'nin kullandığı 46 DP 722 plakalı otomobile çarptı. Tekin G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobil sağ taraftaki Furkan Aksu'nun işlettiği berber dükkanına girdi. Kazada hafif şekilde yaralanan Tekin G., ambulansla hastaneye götürüldü. Furkan Aksu, olay sırasında iş yerinde gazete okuduğunu, fren sesi duyunca kalkıp bakmak istediği sırada otomobilin iş yerine doğru geldiğini görünce arka tarafa kaçıp kurtulduklarını söyledi.

Bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kaza sonrası tarafların yakınları arasında kavga çıktı. Polis kavgayı güçlükle ayırdı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Kaza yeri

İşyerindeki otomobil

Furkan Aksu ile röp.

Otomobilin çekiciyle çekilmesi

İşyerindeki cam kırıklarından detay

Güvenlik kamerası görüntüsü

Kavga

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 437 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Tavuğu yakalamak isteyen dönerci sandalyeden düştü

Antalya'nın Serik ilçesinde tavuk dönerci Mustafa Aldemir'in, yanlarına yaklaşan tavuğu yakalamak isterken oturduğu sandalye kırılınca yere düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Aldemir, "Devamlı buraya geliyor. Beni tehdit eder gibi bakıyordu. Bir boş anımı yakaladı, beni tuş etti. Tavuk şu anda 1-0 galip, rövanş ne olur bilemem" dedi.

Serik'in Yeni Mahalle zabıta karakolu arkasında tavuk döner restoranı işleten Mustafa Aldemir, bir arkadaşıyla iş yerinin önünde sohbet ederken, yanlarına yaklaşan tavuk, masanın altına girdi.

Mustafa Aldemir, hayvanı yakalamak için hamle yaptı. Ancak bu sırada oturduğu sandalyenin ayağı kırıldı. Dengesini kaybeden Mustafa Aldemir, yere yığılırken, tavuk ise kaçıp uzaklaştı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'TAVUKLA MÜCADELEM SÜRECEK'

Mustafa Aldemir, "Güler misin, ağlar mısın cinsinden bir olay oldu. Arkadaşımla iş yerinin önünde otururken, ben de aynı zamanda panik atak var. Tavuğun geldiğini hafif hissettim. Bir refleksle onu yakalamak istedim. Tavuk bizden hızlı çıktı. Elim o anda boşa çıktı. Yük binince sandalyenin ayağı kırıldı. Küçük bir kaza atlattık. Düşünce ayaklarım havalandı. Bir an şok yaşadım. Arkadaşlar şaka yaptığımı sandı, beni kaldırdı. O anda dönerim az kalmıştı. 'Köy tavuğundan bir döner yapalım' dedim. Devamlı buraya geliyor. Beni tehdit eder gibi bakıyordu. Bir boş anımı yakaladı, beni tuş etti. Saat 14.00 ile 17.00 arası ziyaretime geliyor. Tavuk şu anda 1-0 galip, rövanş ne olur bilemem. Tavukla mücadelem sürecek. O inat ediyor döner olmamak için" dedi.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamera görüntüsü

Mustafa Aldemir röportaj

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip yardım istedi (2)

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya'da gayrimenkul işi yapan Ahmet T.'yi kaçırıp götürüldükleri villa inşaatında, kıyafetlerini çıkarıp, işkence yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nde sorgulanan şüpheliler D.Y., E.O., B.S., M.S.S. ve B.S. adliyeye sevk edildi.

Akraba olan B.S., M.S.S. ve B.S. polisteki ifadelerinde, Ahmet T. ile konuşmak için buluştuklarını, alıkoyma olayıyla ilgileri bulunmadığını savundu. Ahmet T.'yi zincirle bağlayıp demir copla dövdükleri ileri sürülen D.Y ve E.O. ise susma haklarını kullanarak, ifade vermedi.

ANTALYA,