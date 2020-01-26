DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Doğanyol ilçesinde inceleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Doğanyol Öğretmenevi'ne geçerek burada depremzedelerle bir araya geldi. Daha sonra ilçe meydanına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada halka seslendi. Depremzedeleri çadırlardan kurtararak kalıcı evlere yerleştirmek için çalışmaların başladığını ifade eden Erdoğan şunları söyledi:

"Dün akşam 20.55 sularında cereyan eden deprem neticesinde gerek burada gerek Elazığ'daki ilçelerimizde mahallerimizde tabi kayıplarımız oldu. Allah kayıplarımıza rahmet eylesin ve tüm yakınlarına şahsım milletim adına sabırlar diliyorum. Burada dört kaybımız var. Toplama baktığımız zaman 1000'i aşkın yaralımız var. Elazığ'daki yaralılarımızı hastanede ziyaret ettik, burada da tabi yaralılarımız var. Allah'tan şifalar diliyorum, Rabbim en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını nasip etsin. Kazayla kadere iman etmiş insanlarız. Her şeyden önce Müslümanız. Kaza da kader de imanımızın gereği. Az önce de 5.1 kuvvetinde bir artçı depremi yaşadık. Demek ki bu artçı depremler şu anda devam ediyor. Yıkılan yerler de çevre ve şehircilik bakanlığımızın zemin etütlerini süratle yaptırarak buralarda vatandaşları geçici çadırlardan da kurtarıp hemen kalıcı konutlara alacağız. Kalıcı konutlarına kavuşturmanın yanında buralarda özellikle kendi hayvanları var, ahırları var. Bütün projeleri, çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapacak. Bu yatırımları kısa zamanda bitirerek sahiplerine teslim edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Cezayir Gambiya ve Senegal ziyaretlerine çıkacağını da anımsatarak bu ziyaret öncesinde deprem bölgesinde inceleme yaptıklarını söyledi. Erdoğan, Doğanyol ilçesinde Afet Yönetim Merkezi'nde de son çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Sonrasında depremzedelerle de sohbet eden Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini ileterek devletin tüm olanaklar ile halkının yanında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğanyol ilçesinden tekrar helikopter ile Elazığ'a oradan da İstanbul 'a hareket etmek için yola çıktı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Taha AYHAN/ MALATYA,

Haber Kodu : 200125221

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AFAD: Depremde 29 kişi hayatını kaybetti, 1466 kişi yaralandı (6)

'505 ARTÇI DEPREM KAYDEDİLDİ'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bugün saat 21.10'da kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1.0 ile 5.1 arasında değişen 505 artçı depremin kaydedildiğini duyurdu.

Haber: ANKARA,

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AFAD: Depremde 29 kişi hayatını kaybetti, 1542 kişi yaralandı (7)

'ENKAZDAN SAĞ KURTARILAN KİŞİ SAYISI 44 OLDU'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 23.00'te yapılan açıklamada, deprem sonrası enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısının 44'e yükseldiğini duyurdu. AFAD'ın açıklamasında, yaşamını yitirenlerin sayısının 29 olduğu belirtilirken, yaralanan 1542 kişinin ise hastanelerde tedaviye alındığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, 72 binanın yıkıldığı, 514 binada ağır, 409 binada da az ve orta hasar meydana geldiği kaydedildi.

'3 BİNA ENKAZINDA KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR'

6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, 19'unun büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 533 artçı deprem olduğu açıklandı. Halen yıkılan 3 bina enkazında arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elazığ şehir merkezinde halihazırda 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalara, AFAD koordinasyonunda 21 kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3733 personel, 3'ü Mobil Koordinasyon Merkezi olmak üzere toplam 554 araç,17 arama-kurtarma köpeği, 3 İHA, 1 helikopter ve 1 uçakla devam ediyor. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları, AFAD koordinasyonunda görevlendirilirken bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalıştırılmıyor."

Depremin ardından incelenen 1323 binanın 328'inin hasarsız olduğunun tespit edildiği de açıklamada yer aldı.

Haber: ANKARA,

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İYİ Parti lideri Akşener, Malatya ve Elazığ'a gidiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , Elazığ'ın Sivrili ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen depremzedelere destek olmak için yarın Malatya ve Elazığ'da olacağını duyurdu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak için yarın Malatya ve Elazığ'da olacağım" dedi.

Haber: ANKARA,

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Jazz dinletisinin geliri depremzedelere gönderilecek

ÇORUM'da ilk kez düzenlenen jazz dinletisinden elde edilen gelir, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderilecek.

Afrikalı sanatçı Terry jorrys ile Ali Erol , Gökhan Över, Berk Kurdoğlu, Hazal Keser ve Nuray Erol'dan oluşan 'Coverangers' adlı jazz müzik grubu, Çorum 'da sahne aldı. Düzenlenen dinleti organizasyonuyla kent sakinleri, ilk kez jazz müzikle buluşturuldu. Çorum- Samsun yolundaki düğün salonunda, yerli ve yabancı jazz & blues şarkıların seslendirildiği etkinliğe çevre illerden de katılım oldu. Kentte ilk kez düzenlenen caz dinletisinden elde edilen gelirin, Malatya ve Elazığ'daki depremzedelere bağışlanacağı belirtildi.

Organizatör Burhan Kaya , jazz konserinden elde edilen geliri depremzedelere bağışlama kararı aldıklarını söyledi. Kaya "İlk başta etkinliği iptal etmeyi düşündük. Böylesine üzücü bir olay varken etkinliği yapmaktan kaçındık. Daha sonra etkinliğimizi, buradan elde edeceğimiz geliri depremzedelere bağışlayarak daha anlamlı hale getirebileceğimize karar verdik. Elde ettiğimiz bütün kazancı da Elazığ ve Malatya'da depremden mağdur olan insanlara ulaştıracağız" dedi.

'ÖDENEN ÜCRET ANLAM KAZANDI'

Grubun solisti Nuray Erol ise sahnede yaptığı konuşmada, etkinliğin gelirinin depremzedelere bağışlanacak olmasının kendilerini de memnun ettiğini söyleyerek "Etkinliğin geliri, Elazığ ve Malatya'daki depremde zarar gören depremzedelere ulaşacaktır. Etkinlik için ödenen ücret, daha anlam kazandı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Jazz dinletisi

Organizatör Burhan Kaya, açıklama

Grubun solisti Nuray Erol açıklama

Afrikalı sanatçı Terry jorrys sahne

Grubun solisti Nuray Erol sahne

Davetliler

Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Tatvan'dan Elazığ'a yardım

BİTLİS'in Tatvan Belediyesi , Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgeye yardım gönderdi.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye 'nin bir çok ilinden yardımlar gitmeye başlarken, Bitlis 'in Tatvan İlçesi Belediyesi 'Elazığ İçin Kardeşlik Vakti' kampanyası başlattı. Vatandaşlar oluşturdukları yardım kolililerini belediye ekiplerine teslim etti. Belediye ekipleri, bölgeye yardım göndermek isteyen vatandaşların gönderdiği yardım kolilerini paketleyip, kamyonlara yükledi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani , Elazığ için başlattıkları yardım kampanyasına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Bölgeyle irtibat halindeyiz. İlk aracımız sabah 07.30'da battaniye ve arama kurtarma personelimizle birlikte yola çıktı. Hem sosyal medyada, hem de farklı yollarla bizimle iletişime geçmek isteyen vatandaşlarımız ile ilgili hızlı bir şekilde kampanya başlattık. Hemşerilerimiz bu konuda çok hassas davrandılar. Beklentimizin üzerinden bir talep oldu. Kısa süre içinde vatandaşlarımız ihtiyaç olan malzemeleri getirmeye başladılar. Burada toplanan yardım malzemeleri paketlendikten sonra kamyona yüklenip deprem bölgesine doğru yola çıktı. Her ne kadar ciddi anlamda bir yıkım olmazsa bile artçı sarsıntılardan dolayı tedirginlik var. Evine giremeyen vatandaşlarımız, battaniye ve ısıtıcıya ihtiyaç duymaktadırlar. Bununla birlikte temiz su, çocuk bezi, gıda ve benzeri ihtiyaçları bulunmaktadır. Temel ihtiyaçları karşılayacak malzemeleri topladık. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar, yakınlarına sabır diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun." diye konuştu.

İçinde yardım malzemelerinin bulunduğu 2 kamyon, vatandaşların ve belediye çalışanlarının uğurlamasıyla Elazığ'a doğru yola çıktı.

Haber: Ceren KURTYE/ TATVAN(Bitlis),

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Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Yenice Sanayi kavşağında meydana geldi. Karabük yönüne giden Hakan Abay (32) yönetimindeki 34 BJC 649 plakalı otomobille karşı yönden gelen Mustafa Benli 'nin (54) kullandığı 35 MML 43 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hasar gören otomobillerde sıkışan Hakan Abay, Mustafa Benli ile Emine Benli (38) çıkarıldı. Yaralanan Hakan Abay, Mustafa Benli ve Emine Benli, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Mustafa ve Emine Benli doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Haber: KARABÜK,

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Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'FETÖ'ye sövgüye hücre hapsi' haberine yalanlama

KIRIKKALE Cumhuriyet Başsavcılığı, medyada yer alan 'FETÖ'ye sövgüye hücre hapsi' başlığı ile yer alan haberi yalanladı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, hükümlü M.A.'nın infaz koruma memurlarına hakaret etmesi üzerine 3 gün disiplin hapsi cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından hükümlü M.A.'nın, ağabeyi ile yaptığı telefon görüşmesinde infaz koruma memurlarına hakaret etmesi üzerine görüşmenin sistem üzerinden sonlandırıldığı belirtildi. M.A.'nın kendisini odasına götüren görevlilere de hakaret etmesi üzerine hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın kararı ile kendisine, 3 gün disiplin hapsi cezası verildiği, hükümlünün itirazı üzerine Kırıkkale İnfaz Hakimliği'nin kararı ile disiplin hapsi cezasının onaylandığı, hükümlünün İnfaz Hakimliği kararına itiraz ettiği, disiplin hapsi cezasının henüz kesinleşmeyip itiraz kanun yolu aşamasında bulunduğu hususu, kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Haber: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

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