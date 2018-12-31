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Dha Yurt Bülteni-17

1 saat önce

=================================Tunceli'de yeni yıl öncesi 'Gağan' kutlamasıTUNCELİ'de Alevi vatandaşlar, 'Gağan' olarak adlandırılan yeni yıl etkinliklerini lokma dağıtarak kutladı.

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Tunceli'de yeni yıl öncesi 'Gağan' kutlaması

TUNCELİ'de Alevi vatandaşlar, 'Gağan' olarak adlandırılan yeni yıl etkinliklerini lokma dağıtarak kutladı.

Alevi geleneklerine göre yeni yılın gelişi olarak kutlanan 'Gağan' etkinlikleri, Tunceli'de başladı. Her yıl 28 Aralık- 13 Ocak tarihleri arasında kutlanan Gağan nedeniyle yüzlerce kişi, kent merkezindeki Seyit Rıza Meydanı'nda toplandı. Burada sergilenen ortaoyununu izleyen kalabalık daha sonra davul zurna eşliğinde halay çekti. Aleviler arasında 'Hak lokması' olarak adlandırılan lokma dağıtıldı. Hazırlanan yöresel yemekler de Alevi Dedesi Hasan Kılavuz'un dua etmesinin ardından yenildi. 

'GAĞAN FAKİRLERE VE YOKSULLARA SAHİP ÇIKILMANIN ANLAMIDIR'

Tuncelili sanatçı Metin Kahraman, Gağan'ın Alevi inancına göre 3 aylık ibadet takviminin başlangıç günü olduğunu anlatarak, ibadet takviminin 21 Mart'ta tamamlandığını kaydetti. Kahraman, "Bu aydan itibaren Pirler, Mürşitler, Rayberler taliplerini gezmeye başlarlar. Gağan Hızır'a Hızır Heftahtomal'a bağlanır ve takvim 21 Mart'ta tamamlanır. Alevi inancına ve geleneklerine göre 21 Aralık'ta tahta oturacak padişahın yıldızı bugün gökyüzünde görünür. Ortaoyununda yüzü karanlık olan kişi, gelecek yılın padişahıdır. Oyunda sakallı olan kişi ise bu yıl padişahlığı tamamlayacaktır. Oyundaki gelin bu dünyayı temsil ediyor ve bu dünyanın insanlarının, gelip geçiçi olduğunu gösteriyor. Gağan, fakirlere ve yoksullara sahip çıkılmanın anlamıdır aynı zamanda. Gağan etkinliğinde toplanan eşyalar, yiyecekler yörede bulunan fakir ve yoksul ailelere dağıtılır. Fazlası toplanır ve hep birlikte yenilir. Gağan, Aleviler için çok eski kültürel bir gelenektir. Unutulmaya yüz tutmuştu biz bunu yaşatmak için çabalıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Gağan etkinliğinin başlaması

Sergilenen orta oyunun davul zurna eşliğinde çarşıda  oynanması

Sokakta halayların çekilmesi

Vatandaşların  oyunu izlemesi

Lokma toplanması

Hazırlanan yemek ve lokmalara Alevi dedesinin dua verilmesi

Metin kahramanın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR-TUNCELİ-DHA

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Kayseri'de 'Ağaç kesme fidan dik kampanyası' ile 2019  fidan dağıtıldı

Orman Genel Müdürlüğünün yılbaşında kaçak ağaç kesimini önlemek amacıyla başlattığı 'Fidan Dik Orman Olsun, Yaşanacak Yurdun Olsun' sloganıyla  Kayseri'de ücretsiz olarak  2019 sarıçam fidanı dağıtıldı.

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü  yılbaşı süslemesi için ağaçların kesimini engellemek ve vatandaşların yeni yıla fidan dikmeleri sağlamak amacıyla,   Cumhuriyet Meydanı'nda 2019 adet ücretsiz  sarıçam fidanı dağıttı.

2019 yılına 2019 fidan dağıtarak girdiklerini ifade eden Kayseri Orman Bölge Müdürü  Adnan Diltemiz, "2018 yılının son gününde orman genel müdürümüzün talimatıyla, 81 ilimizde eş zamanlı fidan dağıtımı yapıyoruz. Amaç, yeni yıl kutlamalarında ağaç kesilmesini önlemek, fidanları toprakla buluşturup hayat vermek. Bu sayede usulsüz fidan kesilmesinin önüne geçmiş oluyoruz. Amacımız İç Anadolu şartlarında daha yaşanabilir, daha çevreci daha yeşil bir ortam oluşturmak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Fidan alan vatandaşlardan görüntü

Fidan alan vatandaşların fidanları paketlemesinden görüntü

-Kayseri Orman Bölge Müdürü  Adnan Diltemiz ile röportaj

Diğer detay- genel görüntüler

Haber- Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, DHA - Kkocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:22 Kaynak: DHA

Tunceli, Güncel
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