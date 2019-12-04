DHA YURT BÜLTENİ - 17

ZİRVE YOLUNDA ARAMA YAPAN AKUT EKİBİ, KAYBOLDU

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de bir iz yok (3)

Uludağ'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, aralıksız sürüyor. Dün akşam saatlerinde arama çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan 4 kişilik AKUT ekibiyle, sabah saatlerinde telsiz irtibatı kesildi. Bir süre sonra telsizle iletişim kurulan AKUT ekibibin, Karadere Bölgesi'nde yoğun sis ve kar fırtınası sebebiyle kayboldukları, kurtarma ekibinden 1 kişinin ise su birikintisine düştüğü ve diğer 3 kişi tarafından kutarıldığı belirtildi.

Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve ANDA ekipleri, konumları tespit edilen AKUT ekibini kurtarmak için yola çıktı. Öte yandan dereye düştükten sonra kurtarılan AKUT ekibi personelinin donma tehlikesi geçirdiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Arama kurtarma ekiplerinden detaylar

-AKUT ekipleri tarafından oluşturulan kriz masasından detaylar

-Sahadaki arama çalışmalarından detaylar

-Sesli aramalardan detaylar

Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR-Berktuğ ÖNCÜ-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Kütahya'da kaza: 3 ölü, 2 yaralı (3)

KAZADA ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Kütahya'da Mustafa Koç yönetimindeki 43 APP 021 plakalı otomobilin ağaca ve aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Deniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan Emre Feriz'in ise tedavilerinin sürdüğü belirtilirken, hastaneden taburcu edilen otomobil sürücüsü Mustafa Koç, ifadesi için Polis Merkezi'ne götürüldü.

Sabah 07.30'da meydana gelen kazada hurdaya dönen araçtaki Muhammed Harman ve Semih Aslan ise olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ölü sayısının 3'e yükseldiği kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

HABER: Oğuzhan KILIÇ, KAYSERİ

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Gerede'de 2 katlı ev yandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Gerede ilçesi Kabiller Mahallesi'nde sabah saatlerinde 2 katlı bir evin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü.

Evde yalnız yaşayan ismi öğrenilemeyen yaşlı kadının, yangından bir gün önce oğlunun evine gittiği belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yangın söndürme çalışmaları

-Yangından görüntüler

-Detaylar

Haber: Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu),

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Eskişehirli kadınlar, öldürülen Ayşe Tuba için eylem yaptı

Eskişehir'de Demokratik Kadın Platformu üyesi kadınlar, eski eşi Yalçın Özalpay (52) tarafından satırla başına vurularak öldürülen 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan (45) için adliye önünde eylem yaptı. Kadınlar adına konuşan avukat Pınar Çelik Arpacı, Ayşe Tuba'nın eski eşine yönelik 23 kez suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatarak, "23 kez hayatta kalmak için çığlık çığlığa yardım istedi, aman diledi, kendisine yaşatılan korkunun cezalandırılmasını bekledi bu sarayın kapısında. Ancak Ayşe Tuba'nın yürekleri dağlayan hikayesi ve cansız bedeni düştü" dedi.

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyesi kadınlar, Eskişehir Adliye Kapısı'nda bir araya geldi. Kadınlar, 11 Ekim günü eski eşi Yalçın Özalpay tarafından başına satırla vurularak yaralanan, tedaviye alındığı hastanede 44 gün sonra, 24 Kasım'da yaşamını yitiren Ayşe Tuba Arslan için eylem yaptı. Kadınlar, ellerinde 'boşanmayı değil, cinayetleri engelle, koruma, algılama, yargıla, bir kişi daha eksilmeyeceğiz' yazılı dövizler açtı.

Grup adına konuşan avukat Pınar Çelik Arpacı, Ayşe Tuba Arslan'ın 23 kez suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatarak, "Ayşe Tuba Arslan, Eskişehir Adliyesi'ne katledilmeden önce tam 23 kez geldi. Bu büyük kapıdan geçip, büyük unvanları olan büyük adamlara dert anlattı. Dedi ki; 'bu adam beni öldürecek, bu adam beni tehdit ediyor, yüzüme kezzap atacak, ben adalet istiyorum, ölünce mi koruyacaksınız beni'. Ayşe Tuba, yılmadan 23 kez gelip gitti buraya, kapısında adalet sarayı yazan bu taş binaya. Evet, tam 23 kez hayatta kalmak için çığlık çığlığa yardım istedi, aman diledi, kendisine yaşatılan korkunun cezalandırılmasını bekledi bu sarayın kapısında. Ancak Ayşe Tuba'nın yürekleri dağlayan hikayesi ve cansız bedeni düştüö dedi.

Ayşe Tuba Arslan'ın şikayetlerinin uzlaştırılmaya çalışıldığını anlatan avukat Arpacı, şunları söyledi:

"Şikayet ettikçe dosyaları savcılık tarafından Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Ayşe Tuba uzlaştırmacılar tarafından hep arandı. Kendisine sürekli olarak hakaret eden, öldürmekle tehdit eden 'Yalçın Özalpay ile uzlaşmak ister misin?' diye sordular. İlk başta 'belki artık yapmaz' ümidiyle 'tamam uzlaşırım' dedi. Ancak Ayşe Tuba şikayet ettikçe hiçbir yaptırımla karşılaşmayan Yalçın Özalpay daha da saldırganlaştı. Ayşe, her seferinde yine şikayet etti, dosya yine uzlaştırmaya gönderildi. İstanbul Sözleşmesi tartışması sona erdirilsin, bir uluslararası sözleşme uygulansın. Adalet Bakanlığı, kadına yönelik şiddet suçlarında uzlaşma uygulamasından derhal vazgeçsin. 6284 Sayılı Kadına Yönelik Şiddet Yasası'ndaki uygulama sorunları çözülsün, kolluk ve yargı alanı başta olmak üzere ilgili kurum ve görevlilere yasanın önemi, sorumluluğu anlatılsın. Kadın cinayetlerinde katillerin iyi hal ve tahrik indirimi ile cezasızlık politikası son bulsun, erkek şiddetine ağırlaştırıcı hükümler uygulansın.ö

Kadınlar, açıklamanın ardından sloganlar atarak dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Adliye önünde toplanan kadınlar

-Ellerindeki dövizler

-Açtıkları pankart

-Avukat Arpacı'nın açıklaması

-Kadınlar ve dövizler detay

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

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Gölcük Tabiat Parkı'nda beyaz güzellik

Bolu'da, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Çam ormanlarının arasında saklı Gölcük, dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Göl çevresindeki alanlar ve çam ormanlarının beyaz örtüyle kaplanması ile birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

Ziyaretçiler, doğa harikası parkta beyaz güzelliğin keyfini çıkarırken, karla kaplı göl çevresinde yürüyüş yapıp, bol bol fotoğraf çekti.

Etkili olan sis ise görüş mesafesini düşürdü.

Görüntü Dökümü

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-Gölcük manzaraları

-Röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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