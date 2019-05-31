DHA YURT BÜLTENİ -18

ERCİŞ'TE KAZA: 1'İ ÇOCUK, 3 KİŞİ ÖLDÜ, 4 YARALI



Van'ın Erciş ilçesinde otomobille iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Erciş ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta, Erciş- Ağrı karayolu üzerindeki Kocapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 65 NL 252 plakalı otomobil ile iş makinesi çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan 2'si Van'a sevk edilirken, 2 yaralı da Erciş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden görüntüler

-Kaza yapan araçlar

-Detaylar

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van),

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ODTÜ'DEN 7 YILDA 7 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM



Mersin'in Erdemli ilçesinde, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde 2012 yılında başlatılan 'Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum' projesi kapsamında 7 bin öğrenciye eğitim verildi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından organize edilen program dahilinde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile imzalanan AB Bilgi Merkezleri Ağı'nın Desteklenmesi Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, Mersin genelinde 5'inci ve 6'ncı sınıflardan 20 öğrenci, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde yapılan bilgilendirme ziyaretine katıldı. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Barış Salihoğlu yaptığı açıklamada, "Enstitümüze ziyaretimize gelen öğrencilerin interaktif katılımı ile pratiğe dayalı olarak düzenlenecek programda Avrupa Birliği'nin Su ve Deniz Politikaları'na uyumlu olarak deniz ekosisteminin korunması, iklim değişikliği ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2012 yılında başlattığımız 'Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum' projesi kapsamında şimdiye kadar 7 bin öğrenciye eğitim verildi" dedi.

Enstitü Müdürü Salihoğlu, projeden yola çıkarak 40 yılı aşkın deniz bilimleri deneyimine sahip ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü araştırmacılarının ilköğretim odaklı, uygulamalı deniz bilimleri eğitimi vermeyi hedeflendiğini ifade ederek, "Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum projesi ile bilim ve toplum eğitimi düzenliyoruz. Gelecek nesillere bilimsel bakış açısı kazandırarak denizleri tanıtmak, koruma konusunda erken yaşta bilinçlendirmek, çevre konusunda farkındalık yaratarak sürdürülebilir çevre bilinçlerinin gelişiminde katkı sağlamak amacıyla 2012 yılından günümüze yaklaşık 7 bin öğrenciyi ve eğitmenlerine ulaştık" diye konuştu.

Verilen eğitimlerde deniz ekosistemi ve işleyişi konularının öğrencilere oyunlar ve uygulamalı atölye çalışmaları ile eğlenceli bir şekilde aktarıldığını kaydeden Salihoğlu, şunları söyledi:

"Çocuklar eğitimlerde, 'Biyoçeşitlilik nedir? Neden her bir çeşit canlı son derece önemlidir? Bazı canlılar neden koruma altındadır? Denizde yaşayan en küçük canlılar nelerdir? Mikroskopta nasıl görünüyorlar? Soluduğumuz oksijeni kim üretiyor? Balıklar neden bu kadar çok çeşitli? Neden çok küçük balıkları satın almamalıyız? Sokağa attığımız çöpler denize nasıl ulaşıyor ve deniz canlılarına nasıl zarar veriyor?' gibi sorularının cevaplarını ilk elden deneyimle öğreniyor. Hep teorik hem de pratik eğitim gören öğrencilerimiz denizlerimizin ve denizlerde yaşayan canlıların nasıl korunması gerektiğini öğreniyorlar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Öğrenciler Toplu görüntü

-Öğrenciler ODTÜ Bahçesini gezerken

-Öğrencilere eğitim verilirken

-Enstitüde bulunan balıkların görüntüsü

-Öğrencilere deniz kenarında eğitim verilirken

-Öğrenciler yürürken

-ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitü Müdürü Doç. Dr. Barış Salihoğlu ile röportaj

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),

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BANDIRMA'DA 'BAYRAM' YOĞUNLUĞU

Ramazan Bayramı nedeniyle tatilciler Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki iskelede yoğunluk oluştururken, sefer sayıları artırıldı. Tatilcilerin bir kısmı bilet bulmakta zorlandı.

Ramazan Bayramı tatitili mesai bitimiyle başlarken, İstanbul'dan İzmir ve Ayvalık'a giden tatilciler, rotalarında bulunan Bandırma Feribot İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. de (İDO) sefer sayısını artırdı. Bayram yoğunluğu nedeniyle bugün karşılıklı yedişer kez sefer yapıldı. Tatilcilerin bir kısmı bilet bulmakta zorlandıklarını kaydederken, diğer bir kısmı ise haftalar öncesinden bileti aldıklarını belirtti. Genellikle Ramazan Bayramı'nın tatilini aileleriyle birlikte geçirmek isteyen İstanbul'daki öğrenciler de denizyolu ulaşımını tercih etti.

Öte yandan, ilçede Balıkesir'i İzmir, İstanbul ve Edremit Körfezi'ne bağlayan kara yollarında da yoğunluk yaşandığı gözlemlendi. Sabah saatlerinden itibaren kontrollerini sıklaştıran polis ekipleri ise hız ve emniyet kemeri denetimleri yapıyor.

Görüntü Dökümü;

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-Feribottan detaylar, gelişi

-Tatilcilerin gelişi

-Tatilcilerden detaylar

-Röportajlar

Haber: Gürkan DURAL - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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İZMİR'DE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

İZMİR'in Konak ilçesinde yapılan operasyonda, 397 bin 400 doldurulmuş sigara, 475 paket kaçak nargile tütünü, 146 paket kaçak pipo tütünü ele geçirildi.

İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsmet Kaptan Mahallesi 1363 sokaktaki Mehmet Y.'ye (Yıldırım) ait işyerinde, kaçak sigara ve tütün ürünleri ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 397 bin 400 doldurulmuş sigara, 475 paket kaçak nargile tütünü, 146 paket kaçak pipo tütünü ele geçirdi.

Gözaltına alınan Mehmet Y.'nin emniyetteki işlemelerinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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İşyerinde yapılan aramalardan görüntü

(Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,

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146 YILLIK CAMİDE SAKAL-I ŞERİF HEYECANI

Bursa'da Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala, Kadir Gecesi'nin gündüzünde Sakal-ı Şerif 146 yıllık Kayhan Cami'de ziyarete açıldı.

Sakal-ı Şerif, Kadir Gecesi'nin gündüzünde ikindi namazına müteakip Kayhan Mahallesi'ndeki 146 yıllık tarihi geçmişi olan Kayhan 19 MAYIS GÜNDEMİCami'de ziyarete açıldı. Özel sandığından çıkarılan Sakal-ı Şerifi gören cemaat duygu dolu anlar yaşadı. Sakal-ı Şerif'i öpen ve bakanların yanı sıra çok sayıda kişi de fotoğrafını çekti.

'İKİNDİ ERKEKLERE, AKŞAM KADINLARA'

Kayhan Cami İmamı Erdal Metin yaptığı açıklamada, "Kutsal emanetlerden olan Sakal-ı Şerif, erkeklere ikindi namazının ardından kadınlara da akşam namazının ardından ziyarete açılacak. Kalabalık ve coşkulu geçti, feyz aldık. Salavat-ı şerifler ve tekbirlerle açıyoruz, aynı şekilde kapatıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Sakal-ı Şerif'in açılması

-Vatandaşların ilgisi

-Fotoğraf çeken vatandaşlar

-Özel sandığa geri kaldırılması

-İmam Erdal Metin ile röportaj

Haber: Serkan AKKUŞ-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,