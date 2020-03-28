DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Bursa'da şehirlerarası otobüs terminalleri kapandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 'ın yeni tip koronavirüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında açıkladığı tedbirlerin ardından şehirlerarası otobüs terminallerinde yoğunluk yaşandı. Memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar otobüs biletlerini 17.00'dan önceye alırken, 17.00'dan sonra bilet alanlar da seyahat izin formu doldurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası seyahatlerin durdurulacağını açıklamasının ardından şehirlerarası otobüs terminallerinde yoğunluk yaşandı. Birçok vatandaş memleketine dönmek için terminale gelirken, yolculuk saati 17.00'den sonra olan yolcular için de, terminal içerisinde Seyahat İzin Başvuru Noktası oluşturuldu. Sefer saati 17.00'den sonra olan vatandaşlar, buraya gelerek izin formu doldurdu.

BURSA VALİLİĞİ: SEYAHAT İZİN BELGESİ OLMAYANLARIN SEYAHAT ETMELERİNE İZİN VERİLMEYECEK

Bursa Valiliği'nden de konu ile ilgili yapılan açıklamada, saat 17: 00'den sonraki seferlerin Kaymakamlık izni ile yapılabileceği belirtilirken, "Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması Kaymakamlık izni ile gerçekleştirilebilecektir. İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, Kaymakamların koordinesinde şehirler arası otobüs terminalleri bünyesinde kurulan Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak 'Seyahat Belgesi' düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde 'Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi' düzenlenecektir" denilerek, 'Şehirler arası Otobüs Seyahat İzin Belgesi' olmayanların seyahat etmelerine izin verilmeyeceği ifade edildi.

Saat 17.00'da İzmir'e gitmek için bilet aldığını belirten Erdoğan Günofat ise, "İzmir'e gidecektim gidemiyorum. Saat 17.00'da otobüsüm vardı, sefer iptal oldu. 3 kişi bilet aldı diye seferi iptal etmişler. Ben de arkadaşıma gidiyorum. Onda kalacağım" dedi.

Manisa'da yaşadığını belirten Samet Karadağ da "Buraya çocuklarımın tedavisi için gelmiştim. 10 gündür Bursa'dayım. Manisa'ya gitmeme için bu formu doldurmam gerekiyormuş. Otobüs biletim 17.30'da olduğu için izin belgesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Mehmet İNAN/BURSA, -

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Antalya Otogarı sivil giriş ve çıkışlarına kapatıldı

ANTALYA'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı kapsamında Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali, bugün saat 17.00 itibariyle tüm sivil giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Bunun öncesinde çok sayıda yolcu son otobüslerde yer bulabilmek için birbiriyle yarıştı.

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, şehirlerarası seyahatle ilgili alınan yeni kararları açıkladı. İçişleri Bakanlığı 'nın ' Koronavirüs Tedbirleri/Otobüs Seferleri' konulu yazısı çerçevesinde alınan kararda şehirlerarası seyahatlerin Valilikten izin alınması kaydıyla yapılabileceği belirtildi. Kurulun aldığı kararlar kapsamında, Antalya'dan yapılacak şehirlerarası otobüs seferlerinin 28 Mart 2020 Cumartesi günü saat 17.00'den itibaren ancak Valilik izniyle yapılabileceği belirtildi.

Bu kararın ardından Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kapılar saat 17.00'den sonra kapatıldı. Çok sayıda yolcu son otobüslerde yer bulabilmek için yarıştı. Saat 17.00'yi gösterdiğinde perondaki son otobüsün de gideceği yere doğru hareket etmesinin ardından güvenlik görevlileri, otogarı tüm sivil giriş ve çıkışlarına kapattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otogar dış plan görüntü

Girişten görüntü

Son yolcuların giriş yapması

Otogar içinden yolcuların görüntüsü

Kapalı bankoların görüntüsü

Son yolcularını alan firmaların görüntüsü

Otobüslerin çıkışlarından görüntü

Trafik polisinin çıkan otobüsleri kontrol etmesi

Güvenlik görevlileri kapıları kapatması

Otogar drone görüntü boş hali

Detaylar

491 MB/// 04.26"

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Afyonkarahisar'da 2060 haneli mahalleye giriş-çıkışlara denetim getirildi

AFYONKARAHİSAR'da İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında, merkeze bağlı 2060 nüfuslu Sadıkbey Mahallesi'ne, minibüs ve otobüs seferleri durduruldu, mahalleye giriş-çıkışlara jandarma kontrolü getirildi.

Afyonkarahisar İl Pandemi Koordinasyon Kurulu, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda koronavirüs salgınını önlemeye yönelik yeni tedbirler alınarak, kurallara titizlikle uyulması noktasında gereğinin yapılması kararlaştırıldı.

Yapılan toplantıda köy, belde, ilçeler kendi aralarında, il merkezlerine ve il dışlarına (diğer illere) belediye ve taşıma kooperatiflerince verilen toplu taşıma hizmetlerinin durdurulmasına karar verildi. Sosyal mesafenin korunması şartıyla ilçeler ve iller arası işçi servis hatlarının hizmet vermeye devam etmesi kararlaştırıldı. Toplu taşıma hizmeti sunan otobüs, minibüs araçlarının 20: 00-06: 00 saatleri arası faaliyetleri durduruldu. Şehir içinde çift sıra park yapılmaması, aksi halde cezai işlem uygulanması kararlaştırıldı. Hastanelerde, hasta ziyareti yasaklandı. Otogarlarda verilen hizmetler acil durumlar haricinde en asgari seviyeye indirildi.

SADIKBEY'E GİRİŞLER DURDURULDU

Merkeze bağlı Sadıkbey Mahallesi'ne ise minibüs ve otobüs seferleri durduruldu. Mahalleye giriş ve çıkışların ise acil ihtiyaç hali gözetilerek, jandarma ekipleri kontrolünde yapılması kararlaştırıldı.

65 YAŞTA ARAÇ MUAYESİNE ERTELEME

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızları nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan motorlu taşıt sahibi vatandaşların, yasağın başladığı 22 Mart .2020 tarihinden sonra muayene zamanı gelen araçları için 45 gün erteleme de getirildi.

SPOR VE YÜRÜYÜŞLER YASAKLANDI

Kentte toplu olarak spor ve yürüyüş gibi faaliyetler hafta içi de yasaklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sadıkbey Mahallesi'nden detaylar

Mahalle halkının traktör ve bisikletle seyahat anından görüntüler

Jandarmanın uygulaması

HABER-KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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İzmir'de uygulama öncesi son seferler yapıldı (2)

YAZIHANELER MALZEMELERİNİ TOPLADI

Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, şehirlerarası otobüs seferlerinin Valilik onayıyla yapılması kararının ardından saatler 17.00'yi gösterdiğinde son otobüslerde otogarlardan ayrıldı. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yazıhaneler malzemelerini toplayıp faaliyetlerine ara verdi. Bir süredir, araç kapasitesinin yarısı kadar yolcu aldıklarını, bu yüzden de fiyatların yüksek olduğunu söyleyen firma yetkilileri, son gün yoğunluğunun yaşandığını söyledi.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmanın yetkilisi Faruk Hilaloğlu, "Fiyatlarımız, araçlara az yolcu alındığı için doğal olarak yükseldi. Bugün gitmek zorunda olduğu yere bilet soranlar ve alamayıp mecburen burada kalanlar oldu. Otobüsler dolu olduğu için, yeterli yolcu sayısına ulaşılamadığı için otobüs kalkmadı ve insanlar bilet bulamadılar" dedi. Bir diğer firma yetkilisi Emrah Kaplancı ise, "Biz zaten kurallara uyuyorduk. Birçok firma da kurallara uyuyordu. 50 kişilik araçlara 20 müşteri alıyorduk. Buna bağlı olarak fiyatlar da yükselmişti ama müşteriler de bu durumu kabullenmişlerdi. Böyle olunca hepimiz mağdur olduk" dedi.

'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELSİN'

Bir başka firma yetkilisi Hatip Bozkan ise, "2 tane tabelaya 7 bin TL para veriyoruz. İstanbul biletinin fiyatı 100 TL'den 140 TL'ye, Muş biletlerinin fiyatı 200 TL'den 250 TL'ye yükseldi. Ancak gitmek zorunda olanlar gidiyordu ve bu artışlar keyfi olmadığı için de anlaşılıyordu. Sokağa çıkma yasağı gelsin ve herkes evinde otursun, sorun böyle çözülür. Bu şekilde sadece biz mağdur oluyoruz" dedi.

'KENDİ İMKANLARIMLA GİTMEYE ÇALIŞACAĞIM'

Bodrum 'a gitmek için iki çocuğuyla beraber otogara gelen, ancak bilet bulamadığı için gidemeyen vatandaşlardan Firdevs Cihan, "Çocuklarım Edremit'te, babaannesinin yanındaydı. Onları oradan aldım. Oradan Bodrum'a bilet bulamadığım için İzmir'e bilet aldım ve çocuklarımla beraber buraya geldim. Buradan Bodrum'a bilet bulabileceğimi düşündüm ama buradan da bulamadım. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Kendi imkanlarımla gitmeye çalışacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Son otobüslerin kalkmasından görüntü

Terminalin boş halinden görüntü

Firma yetkilileriyle röportajlar

Bodrum'a gidemeyen Firdevs Cihan ve çocuklarından görüntüler

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Liseden moral veren türküler

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Yücel Boru Fen Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan 64 kişi, kendi çaldıkları enstrümanlar eşliğinde 'Neredesin sen' ve 'Sendeki kaşlar' türkülerini söyledikleri bir klip hazırladı. Koronavirüs nedeniyle yaşanan zor günlerde moral olması nedeniyle paylaşılan klip sosyal medyada beğeni topladı.

Yücel Boru Fen Lisesi öğretmenleri, öğrencileri ve mezunlarından oluşan 64 kişi, müzik öğretmeni Ali Yaşar Kara öncülüğünde bir araya gelerek bir video klip hazırladı. "Yücel Boru Fen Lisesi Söylüyorö projesi kapsamında okul idarecileri, öğretmenleri, öğrencileri ve mezun olan öğrenciler kendi çaldıkları enstrümanlarla 'Neredesin sen' ve 'Sendeki kaşlar' türkülerini seslendirdi. Hazırlanan video, koronavirüs nedeniyle yaşanılan zor günlerde biraz olsun moral vermek amacıyla sosyal medyada paylaşıldı. Türküler, koridorlar, müdür odası, sınıf ve bahçe gibi okulun farklı yerlerinde seslendirilirken, klip izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Görüntü Dökümü

-Öğrenci, öğretmenler ve mezunların hazırladığı video klip

Haber-Kamera: GEBZE(Kocaeli),

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