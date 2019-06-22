DHA YURT BÜLTENİ - 19

Menderes Türel'in annesi yaşamını yitirdi (GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE)



ANTALYA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in annesi Serçin İnci Türel (81), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in yaklaşık 4,5 aydır rahatsızlığı nedeniyle Medical Park Antalya Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören annesi Serçin İnci Türel, bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Serçin İnci Türel'in cenazesi, yarın ikindi vakti Muratpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazın ardından Uncalı Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Menderes Türel piyano çalarken annesinin eşlik etmesi (ARŞİV)

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, -

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Terme'de sağanak sele neden oldu (3)

EVDE MAHSUR KALAN ANNE VE OĞLU BOTLA KURTARILDI

Terme ilçesi Hüseyinmescit Mahallesi'nde sel sularının evlerine dolması nedeniyle mahsur kalan Nazike (60) ve oğlu Çağlar Arslan (37) ekiplerin çalışması sonucunda kurtarıldı. Baba Cemal Arslan (66) sabah saat 07.00 sıralarında sel sularını gelmesi üzerine büyükbaş hayvanlarını kurtarmak için ahıra gitti. Bu sırada evde kalan Nazike ve oğlu Çağlar Arslan sel sularının binanın ikinci katına kadar ulaşması üzerine mahsur kaldı. Bunun üzerine Belediyeyi arayarak yardım istendi. Ekipler bölgeye sevk edildi. Anne ve oğlu kepçe ile kurtarılmak istendi. Ancak 2 metre yüksekliği bulan sel suları nedeniyle kepçe eve ulaşamadı. Bunun üzerine AFAD ekipleri devreye girdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan getirilen bot ile ekipler yaklaşık 2,5 kilometre su üzerinde giderek eve ulaştı. Yaklaşık 8 saat mahsur kaldıktan sonra kurtarılan anne ve oğlu bota alınarak araçların bulunduğu bölgeye getirildi.

Belediye binasına getirilen Nazike Arslan, sel sularının sabah 07.00 sıralarında aniden evlerinin önüne ulaştığını belirterek "Bir anda sular geldi. Birinci kat sularla kaplandı ikinci katın merdivenlerine kadar ulaştı. İlk olarak yüzerek çıkmayı düşündüm ama su çok yüksekti korktum. Eşime haber verdik o da yardım istedi. Ekipler geldi sağ olsunlar bizi kurtardılarö dedi.

Cemal Arslan ise, "Hayvanları almak için ahıra gittim. Eşim ve oğlum evdeydi o sıra sel suları geldi. Evde mahsur kaldılar ben kendimi yolun karşı tarafına atarak kurtuldum. Yardım istedik gelip kurtardılar" diye konuştu.

10 BİN TAVUK TELEF OLDU

Öte yandan Arımdere mevkiinde evinde mahsur kalan Orhan Sezen de ekipler tarafından kurtarıldı. Aynı mevkiide bulunan bir tavuk çiftliği de sel sularının altında kaldı. Burada 10 bin tavuğun telef olduğu belirtildi. Terme Belediyesi tarafından selden zarar gören bölgelere vatandaşlara temiz içme suyu ve ekmek dağıtıldı. Ayrıca evlerine sel suları dolan Yeni Mahalle'de, aralarında yatalak bir diyaliz hastasının da bulunudğu 8 kişi yardım çağrısında bulundu. Terme Belediyesi ekipleri tarafından ambulans desteğiyle 8 kişi evlerinden alınarak kalacak yerleri olmadığı için il merkezindeki bir okulun yurduna yerleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerin botla gidişi

-Ekiplerden detay

-Baba, anne ve oğlunun botla getirilmesi

-Araca bindirilmeleri

-Röportajlar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN/TERME(Samsun),

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Sulama havuzuna düşen 6 yaşındaki Hanifi öldü

KAHRAMANMARAŞ'ta, dengesini kaybederek sulama havuzuna düşen Hanifi Orhan (6) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Ağabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Hanifi Orhan, evden kimseye haber vermeden ayrıldı. Hanifi'nin evde olmadığını fark eden ailesi, aramaya çıktı ancak bir sonuç alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve güvenlik korucuları Hanifi Orhan'ı aramaya başladı. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmalarında Hanifi Orhan, evlerine 500 metre uzaklıktaki sulama kanalında hareketsiz halde yatarken bulundu. Ekiplerin yaptığı kontrolde Hanifi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haberi alan küçük Hanifi'nin ailesi ve yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Bölgede yapılan incelemenin arından Hanifi Orhan'ın cansız bedeni Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çocuğun havuz kenarında ki cesedi

Sulama havuz

Olay yerinden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 142 MB

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Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Muhammed'den iz yok

DİYARBAKIR'da, iki gün önce yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan Muhammed Özcan'ın (18) bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Sur ilçesine bağlı Bağıvar Köprüsü yakınlarında perşembe günü arkadaşlarıyla yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan Muhammed Özcan'ı arama çalışmaları 3'üncü günde devam ediyor. Arama çalışmalarına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekiplerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı balık adamlar, AFAD ve UMKE ekipleri katıldı. Ekiplerin botlarla ve balık adamlarla yaptıkları çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi. 3 gündür nehir kenarından ayrılmayan Muhammed'in yakınlarının çaresiz bekleyişi sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Drone ile çekilen arama çalışmaları

Muhammed Özcan'ın yakınlarının bekleyişi

İtfaiye ve AFAD'ın botlarla yaptığı arama çalışmaları

Balık adamların nehir içerisinde yaptığı arama

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 511 MB

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Bodrum plajları, yabancı turistlere kaldı

MUĞLA'nın ünlü turistik kenti Bodrum'daki plajlar, İstanbul'da yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeniyle boş kaldı.

İstanbullu turistlerin yaz tatilini geçirmek için tercih ettiği kentlerden Bodrum, bugün sakindi. Kentte tatil yapan İstanbullu seçmen, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için kentten ayrıldı. Bu dönüş yolculuğu, trafikte yoğunluk yarattı. Gümbet Mahallesi başta olmak üzere Bodrum'un birçok bölgesindeki sahil ve plajlar ise yabancılara kaldı. Yabancı turistler, plajların sakinliği fırsat bilip, güneşlenerek denize girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Trafik yoğunluğundan görüntü

Sahillerden ve boş şezlonglardan görüntü

Turistlerin güneşlenmesi

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ BODRUM (Muğla),

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Sel suları piknikçileri mahsur bıraktı

KONYA'nın Halkapınar ilçesi İvriz mesire alanında, sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle piknik yapan vatandaşların araçları sel sularının arasında kalınca mahsur kaldı. Araçlar belediyenin iş makineleriyle kurtarıldı.

Halkapınar ilçesi İvriz'de sağanağın ardından sel meydana geldi. Sel nedeniyle İvriz mesire alanında piknik yapan vatandaşlar mahsur kaldı. Araçları sel sularının arasında kalınca piknik yapmak için dağlık alana gelen vatandaşlardan bazıları mahsur kaldı. Halkapınar Belediyesi ekipleri iş makineleriyle araçları suların arasından çıkardı. Sel suları nedeniyle oluşan taşkında, tarım arazilerinin de zarar gördüğü belirtildi.

Görüntü dökümü:

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-Sel sularının arasında kalan araçların iş makineleri yardımıyla kurtarılması

-Piknik yapmaya gelen vatandaşlardan görüntüler

-Araçların kurtarılması

-Sel ve taşkından görüntüler

-Detay

Haber-Kamera: Atilla ATMACA/EREĞLİ,)

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Ardahan'a fındık büyüklüğünde dolu yağdı

ARDAHAN'da akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı Yalnızçam bölgesini beyaza bürüdü.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur yerini fındık büyüklüğünde doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika boyunca devam eden dolu, Yalnızçam bölgesini beyaza bürüdü. Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı dolu sebebiyle Ardahan Göle yolunda kazalar yaşandı. Yağış sebebiyle 75 AU 227 plakalı kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü hafif yaralandı. Trafik ekipleri, doluyla kaplanan yolda sürücüleri dikkatli ve yavaş gitmeleri için uyardı. Dolu, bölgedeki ekili arazilere de zarar verdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Doludan genel detay

-Kaza yapan kamyonetten detay

-Şiddetli yağmur ve dolu

-Röportaj

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,

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İzmir'de yasağa rağmen yürüyen LGBTİ'lilere müdahale



İZMİR'de valilik tarafından yasaklanan LGBTİ'nin Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etti. Uyarılara rağmen dağılmayanlar gözaltına alındı.

Her sene haziran ayının sonlarında yapılan Onur Yürüyüşü'yle gündeme gelen LGBTİ'nin (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Topluluğu) bu yılki yürüyüşü, İzmir Valiliği'nce yasaklandı. İzmir Barosu yasağa tepki göstererek, kararın kaldırılması için yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu. Mahkeme, dün verdiği kararla İzmir Onur Yürüyüşü'ne valilik yasağında yürütmeyi durdurma talebini reddetti. LGBTİ üyesi yaklaşık 250 kişi, Alsancak'ın en işlek yeri Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde saat 18.00'de toplandı. Ellerinde renkli bayraklarının yanı sıra pankartlar açan grup, basın açıklaması yaptı. Polis, grubu basın açıklamasının ardından dağılmaları ve yürüyüşe geçmemeleri konusunda sık sık uyardı. Ancak LGBTİ üyeleri yürüyüşe geçti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı caddede polis, gruba müdahale etti. Gruptakilerden bazıları gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- LGBT-İ'nin sloganları

Basın açıklaması

Sokak aralarında koşuşturma

Gözaltına alınan göstericiler

DAVUT CAN - MÜCAHİT BEKTAŞ - İZMİR

