DHA YURT BÜLTENİ - 20

HONAZ'DA CHP'Lİ KEPENEK KAZANDI

Denizli'nin Honaz ilçesinde, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanlığını yüzde 54.9 oy oranıyla Millet İttifakı adayı CHP'li Yüksel Kepenek kazandı. Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Turgut Devecioğlu ise yüzde 42.9 oy oranında kaldı. Kepenek, sonuçların ardından seçim zaferini ailesi ve partililerle birlikte kutladı. Seçim koordinasyon merkezi önünde yapılan kutlamaya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli milletvekilleri Kazım Arslan ve Teoman Sancar ile CHP'li belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Seçimi kazanan CHP'li Kepenek, zaferi matematik öğretmeni eşi Kalbiye Kepenek ve engelli oğlu üniversite öğrencisi Göksel Kepenek ile kutladı. Daha sonra annesi Ayşe Kepenek'in elini öpen Yüksel Kepenek, partililerin tebriklerini de kabul etti.

Açıklama yapan Kepenek, seçim zaferinin halkın zaferi olduğunu, buna aracılık ettiğini söyledi. Empati yaparak, doğru dokunuşlarla seçimini kazandığını ifade eden Kepenek, "Cumhuriyet Halk Partisi 62 yıldır hasret bu ilçede. Kolay değil, kontrolsüz bir güçle mücadele ettik. Bu seçimi emekçiler, kadınlar, gençler, borçlu çiftçiler, umudu olan insanlar kazandı. İlk seçim çalışmalarında sahaya geç indik. Kendimizi yeterince anlatamadık. Bu seçime bir daha itiraz ederlerse bu kez 7 bin farkla kazanırız. Çünkü insanlar bizi tanıyor ve verdiğimiz sözlerin yapılabileceğini görüyor. İnsanların artık demokratik, araştıran, geleceğe umutla bakan bir yapısı var. Biz buna aracılık ettik ve başardık. Bu başarı buradaki herkesin başarısıdır. 91 yaşındaki annemin, engelli oğlumun başarısıdır. 8 aydır maaş alamıyorum. Ailemi geçindiren öğretmen eşimin başarısıdır" diye konuştu.

Kutlamalar sırasında konuşan CHP Genel Başkanı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, son günlerde gelen şehit haberleri nedeniyle kutlama yapmayacaklarını söyledi. Karaca'nın konuşmasının ardından partililer dağıldı.

Düzce'de zincirleme kaza: 8 yaralı

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Kaynaşlı 1. Viyadük üzerinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Halil Akbaş idaresindeki 74 BT 448 plakalı otomobil yoğun trafik nedeniyle yavaşlayan Filiz Okuş idaresindeki 34 BHZ 139 plakalı otomobile çarptı. Arkadan gelen Salih Kayaarslan idaresindeki 54 FB 689 plakalı otomobil, Hüsamettin Can idaresindeki 34 VJ 8819 plakalı minibüs ve Gökhan Şimşek idaresindeki 41 YA 799 plakalı otomobil kaza yapan araçlara çarptı. Kazada, araçlarda bulunan Raziye Cumhuriyet, Ahmet Hilmi Can, Asude Zülal Can, Alihan Can, Salih Kayaarslan, Meltem Akbaş (35), Cemre Akbaş (8) ve Uygar Akbaş (5) yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce'de bulunan hastanelere kaldırılan 8 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğu (2)

BOLU DAĞI'NDA YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR

TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi ve Kaynaşlı mevkiinde yoğunluk devam ediyor. TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde maddi hasarlı kazalar nedeniyle yoğunluk oluşurken trafik bir süre durdu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akıcı yoğun şekilde devam etti. Kaynaşlı mevkiinde ise Bolu Dağı'nı çıkmakta zorluk çeken kamyon ve TIR araçları nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. TEM Otoyolu İstanbul şeridinin ise tamamen boş olması ise dikkat çekti.

İtfaiye ekipleri, evde bayılan kadını pencereden girerek kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evinde baygınlık geçiren Server Gülakman (65), merdivenli araç yardımıyla içeri giren itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Şekeri düştüğü için kendinden geçtiği belirlenen Gülakman, hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 18.30 sıralarından Bozkurt Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Engelli oğlu ile birlikte yaşayan Server Gülekman'dan haber alamayan ikinci oğlu Erkan Gülakman, durumdan şüphelenerek annesinin evine gitti. Defalarca kapıyı çalan oğlu, açan olmayınca itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Söz konusu adrese gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç kullanarak ikinci kattaki evin penceresinden girerek kapıyı açtı. Şekeri düştüğü için bayıldığı belirlenen Server Gülakman, 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gülakman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Oğul Erkan Gülakman, annesini kurtaran itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Şanlıurfa'da bayram alışverişi yoğunluğu

ŞANLIURFA'da, Ramazan ayının bitimine sayılı günler kala, vatandaşı bayram telaşı sardı. Bayram nedeniyle geceleri çarşı pazarda alışveriş hareketliliği başladı.

Şanlıurfa'da, Ramazan Bayramı için gece alışverişe çıkan vatandaşlar tarihi çarşılarda yoğunluk oluşturuyor. Bayram alışverişi nedeniyle esnaflar rahat bir nefes alırken, ucuz alışverişin adresi olarak bilinen Yıldız meydanı civarındaki çarşılar, ekonomik koşullarda alışveriş yapmak isteyenlerin uğrak yeri oluyor. geceleri çarşılara akan vatandaşlar, şekerleme ve tatlı satışı yapan işyerleri, giyim mağazaları ve seyyar satıcılardan alışveriş yapıyor. Sahura kadar haraketliliğin yaşandığı kentte esnaf, satışlardan memnun olduklarını ifade etti.

