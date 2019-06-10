DHA YURT BÜLTENİ-20

Gazipaşa meclisinden Suriyelilere 'plaj' yasağı



ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, belediye meclisinde alınan kararla Suriyelilerin Gazipaşa'daki plajlara girişi yasaklandı. Oylamada çekimser kalan Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Yılmaz, "Şahsen ben vatandaşlığına, etnik kökenine veya mezhebine bakarak ayrım yapmak taraftarı değilim; doğru olmadığını düşünüyorum. İnsanların da rahatsız edilmesine göz yumulmaması lazım. Kim rahatsız ederse etsin zabıtamız gerekeni yapacaktır" dedi.

Gazipaşa Belediyesi'nin haziran ayı meclis toplantısı, Gazipaşa Kültür Merkezi'nde, Başkan Mehmet Ali Yılmaz'ın yönettiği oturumda gerçekleştirildi. 4 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis oturumunda CHP'li Ulaş Özgen, gündem dışı söz alarak, Suriyelilerin Gazipaşa'daki plajlara alınmamasına yönelik önergeyi başkanlık divanına sundu. Başkan Yılmaz, konuyla ilgili siyasi partilerin grup başkanlarından fikirlerini aldı. İlk olarak CHP'li Özgen, açıklamada bulundu. Belediye Başkanı Yılmaz da konunun komisyona gönderilmesi yönünde fikir beyan etti. Önergenin gündeme alınarak, meclis komisyonuna gönderilip, gönderilmemesi oylamaya sunuldu. Oylamada Başkan Yılmaz'la birlikte 10 meclis üyesi, komisyona gitmesi yönünde oy kullanırken, 13 meclis üyesi de tersi yönde oy kullandı. Bunun üzerine maddenin gündeme alınıp, mecliste görüşülerek, oylanmasına karar verildi.

İYİ Parti Grup Sözcüsü Mehmet Yüksel, konuyu olumlu bulduklarını ve desteklediklerini söyledi. AK Parti Grup Sözcüsü Mustafa Uysal ise "Bu konular devlet politikasıdır ve ülkemizde, bölgemizde birçok yabancı uyruklu kişiler gelip gidiyor. Bence bu uygulama yanlış" diyerek, desteklemedikleri görüşüne yer verdi. MHP'li meclis üyeleri de desteklemediklerini dile getirdi.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Görüşmelerin ardından Suriyelilerin Gazipaşa'daki plajlara alınmaması yönündeki madde, meclis üyelerinin onayına sunuldu. Başkan Mehmet Ali Yılmaz'ın çekimser kaldığı oylamada AK Parti'li ve MHP'li üyelerin 7 ret oyuna karşılık, CHP'li ve İYİ Parti'li üyelerin 12 oyuyla gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

'DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Meclis oturumunun ardından gazetecilere açıklama yapan Gazipaşa Belediye Başkanı Yılmaz, "Sonuçta insan haklarına dikkat etmek durumundayız. İlçemiz aynı zamanda turistik bir bölge. Gelen kişinin vatandaşlık durumuna bakmamamız lazım. Gelen kişi insanlarımızı rahatsız ediyorsa gereğini de yapmamız gerekiyor. Suriyeli olmuş başka bir ülkenin vatandaşı olmuş önemli değil. Şahsen ben vatandaşlığına, etnik kökenine veya mezhebine bakarak ayrım yapmak taraftarı değilim, doğru olmadığını düşünüyorum. Ama insanların da rahatsız edilmesine göz yumulmaması lazım. Kim rahatsız ederse etsin zabıtamız gerekeni yapacaktır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Önergenin okunması

Gündeme alınması

Oylanması

Görüşülmesi

Grup başkanlarının konuşması

Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın açıklaması

Detay

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya),

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İşçi servisi ile belediye otobüsü çarpıştı: 10 yaralı

KONYA'nın Karapınar ilçesinde köylere süt sağmaya giden işçileri taşıyan minibüs ile belediye otobüsü çarptıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki araç, yolun kenarında bir evin bahçe duvarını yıktı. Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Ulus Mahallesi Kılıçaslan Caddesi'nde meydana geldi. Köylere süt sağmaya giden işçileri taşıyan Bahri Fidan (35) yönetimindeki 42 ACZ 182 plakalı minibüs kavşakta Fatih Karaca'nın (35) kullandığı 42 FOV 10 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki araç, yolun kenarındaki Veli Hatunana'ya ait evin bahçe duvarını yıkıp, evin balkonunun yakınında durabildi. Şans esere bahçede herhangi birinin olmaması faciayı önledi. Kazada sürücüler yara almadan kurtulurken araçlarda bulunan Bahri Fidan (57), Azime Fidan (58), Aysel Fidan (21), Azra Fidan (4), Firdevs Kocaker (24), Emine Dikmen (34), Kamile Ünül (39), İmiş Karlı (57), Nimet Kaşdemir (59) ve Ümit Güven (40) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden detay

Genel ve detay

Haber- kamera: Mehmet OKUYUCU KARAPINAR KONYA DHA))

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Yusufeli'nde 2 katlı ev yandı

ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Balcılı köyünde, 2 katlı evde çıkan yangında hasar oluştu.

İlçeye bağlı Balcılı köyünde, İbrahim Pehlivan ait 2 katlı evde, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangında cep tel. görüntüsü

HABER KAMERA: ARTVİN-DHA

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Köy kahvaltısından zehirlendiği öne sürülen kadın toprağa verildi

BURSA'da yaptığı köy kahvaltısından zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılıp 3 gün sonra hayatını kaybeden Meryem İlhan(78) son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki bir restoranda ailesiyle birlikte serpme kahvaltıya giden Meryem İlhan, bir kaç saat sonra mide bulantısı yaşamaya başladı. Akşam saatlerinde rahatsızlıklarının artması üzerine Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Meryem İlhan yatılı olarak bir süre muayene edildi. Daha sonra taburcu edilen İlhan aynı şikayetle tekrar hastaneye başvurdu. İlhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. İlhan'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin araştırılması üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Burada yapılan incelemenin ardından İlhan'ın cenazesi yaşadığı Beyazıt Mahallesine gönderildi. Cenaze namazı ikindi namazının ardından Bereket Cami'nde kılındı. İlhan, memleketi olan Keles ilçesi kırsal Haydar Mahallesinde defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze namazından detaylar

-Genel görüntüler

-Meryem İlhan'ın fotoğrafı

Haber: Enver Fatih TIKIR Kamera: Mehmet İNAN/BURSA

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Doğasever, susuz kalan kaplumbağayla suyunu paylaştı

OSMANİYELİ doğasever Dilfiruz Serap Gökçek, susuzluktan bitkin düşen kaplumbağanın imdadına yetişerek kendi suyunu kaplumbağaya içirdi.

Osmaniye Dağcılık Kulübü (ODAK) tarafından, çevre haftası etkinlikleri kapsamında, Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesine bağlı Boynuyoğunlu Köyünde bulunan 'Değirmendere Şelalesi'ne doğa yürüyüşü faaliyeti gerçekleştirildi. Bu sırada, katılımcılardan Dilfiruz Serap Gökçek, bunaltıcı sıcaklarda bitkin düşen bir kaplumbağaya rastladı. Yanındaki çantasından çıkarttığı pet şişedeki suyu kaplumbağa içirip kendine gelmesini sağladı. Yaklaşık iki pet şişe su içen kaplumbağa, yeniden doğal yaşam ortamına bırakıldı. Diğer doğaseverler tarafından cep telefonları ile kaydedilen bu merhametli görüntüleri izleyenler ise oldukça duygulanıp, takdire şayan davranışından dolayı Dilfiruz Serap Gökçek'e teşekkür ettiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toprak üzerindeki kaplumbağa, pet şişe ile su verilmesi

Doğasever Dilfiruz Serap Gökçek kaplumbağayı severken

Kaplumbağanın suyu kana kana içmesi

Kaplumbağanın sevilmesi

Pet şişe kapağı ile su verilmesi

Doğa gezisine katılanların, dere yatağından geçmeleri

BOYUT: 93.5 MB SÜRE: 02'57"

Haber: İbrahim EMÜL-Kamera: OSMANİYE,

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Atlar, hayvanat bahçesine götürüldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bugün itibarıyla kentte fayton faaliyetlerini durdurmasının ardından, atlar da yeni yuvaları Antalya Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Yeşildere Mahallesi'nde sahipleri tarafından Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim edilen 40 at, kamyonlarla Antalya Hayvanat Bahçesi'ne taşındı. Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyüklerinden olan Antalya Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilen atlar, kendileri için hazırlanan yaşam alanına bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Atların kamyona yüklenmesi

Atların götürülmesi

Atların Hayvanat Bahçesi'ne bırakılması

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Antalya-DHA)

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