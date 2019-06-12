DHA YURT BÜLTENİ-20

Mal varlığını temizlikçiye bırakan babaya dava

Türkiye'nin en büyük yatak üretim firmalarından birinin çoğunluk hissesi sahibiyken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle felç kalan Sinan Güleç (75) ile emekli öğretmen kızı Nur Güleç (48) arasında, mal paylaşımı anlaşmazlığı çıktı. Firmadaki hisselerinin satışından elde edilen 22 milyon TL'nin yarısı olan 11 milyon TL'nin kızıyla ortak olan hesapta pay edilmesini isteyen Sinan Güleç'e kızı da, tüm mal varlığını temizlik görevlisi G.E.'nin (48) üzerine devrettiği gerekçesiyle vasilik davası açtı. Nur Güleç, "Babam sağlıklı değil, doğru düşünemiyor. Yoksa bunları yapar mı? Kanser tedavisi görüyorum yaşamak için para yardımı istediğimde bile babam kabul etmiyor" dedi. Türkiye'nin en büyük yatak firmalarından birinin çoğunluk hissesine sahip olan Sinan Güleç, 2011 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu felç oldu. Yatağa bağımlı halde yaşamını sürdürmek zorunda kalan Güleç, firmanın 2014 yılında yabancı bir şirkete satılması üzerine payına düşen 22 milyon TL'yi aldı. Paranın 11 milyon TL'sini kişisel, 11 milyon TL'sini de firmada küçük oranda hisse sahibi olan, tek çocuğu kızı Nur Güleç ile birlikte ortak hesaba yatırdı.

GAYRİMENKULLERİ BERABER YAŞADIĞI TEMİZLİKÇİNİN ÜZERİNE DEVRETTİ

Sinan Güleç, satıştan elde ettiği parayla kent merkezi ile Kemalpaşa, Çeşme, Urla ve Narlıdere Sahilevleri bölgelerinde ev, villa ve iş yeri satın aldı. Bir süre sonra da gayrimenkulleri evinde temizlik görevlisi olarak çalışırken, birlikte yaşamaya başladığı G.E.'nin üzerine devretti. Durumdan haberdar olan emekli İngilizce öğretmeni Nur Güleç, 2015 yılında dava açtı. Mahkeme, kanser ve böbrek hastası olan Nur Güleç'in taleplerini, babası hakkında sağlıklı olduğuna dair verilen raporu dikkate alarak, reddetti.

BABA, PARANIN BÖLÜŞÜLMESİNİ İSTEYİNCE VASİLİK DAVASI AÇTI

Sinan Güleç, son olarak kızıyla müşterek hesapta bulunan 11 milyon TL'nin bölüşülmesi için, Tüketici Mahkemesi'ne 'ortaklığın giderilmesi' davası açtı. Bu dava üzerine Nur Güleç de babasının sağlıklı karar veremediği iddiasıyla vasilik davası açtı. Nur Güleç'in avukatı Gani Engin Ulusoy aracılığıyla açılan davada, 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi ortak hesaba tedbir koydu.

Avukat Gani Engin Ulusoy adli süreç ile yaptığı açıklamada, "Bizden önceki süreçte Sinan Güleç ile ilgili alınan 'sağlıklıdır' raporuyla mahkeme devir işlemlerine müdahale edememiş. Ancak 2017 yılında Sinan Güleç'in ikinci kez beyin ameliyatı geçirmesinden sonra sağlıklı olduğuna dair raporları, karşı raporlarımızla çürüttük. Bunun üzerine mahkeme, müşterek hesaba tedbir koydu. Karşı taraf yaşanan bu durumları göz önünde bulundurmuş olacak ki, kısa süre önce 8 milyon TL değerindeki villanın da yine G.E.'ye, devri gerçekleştirilmiş" dedi.

'HEM KENDİ HEM DE BABAMIN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM'

Nur Güleç ise şöyle konuştu;

"Babamın rahatsızlığından sonra bakımını ben yaptım. Ancak sonrasında temizlik görevlisi olarak eve aldığımız G.E. ile çevresindekiler, beni uzaklaştırdı. Kanser olunca gerekli mücadeleyi gösteremedim. Babamla üç yıldır görüşemiyorum. Beni görüştürmüyorlar. Yaşananlar ortada, babam sağlıklı değil, doğru düşünemiyor. Yoksa bunları yapar mı? Kanser tedavisi görüyorum, yaşamak için para yardımı istediğim de bile babam kabul etmiyor. Yaklaşık beş yıl önce temizlik görevlisi olarak işe giren kadın, babamdan bile zengin hale geldi. Lüks evlerde yaşayıp, lüks arabalara biniyor. Bunları babamı kandırarak, yaptılar."

Görüntü Dökümü

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-Nur Güleç ile röp

-Detaylar

Taylan YILDIRIM/ İZMİR

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Jandarmanın kuruluşunu motosikletle şehir turu yaprak kutladılar



Adıyaman'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıldönümü nedeniyle aralarında jandarma ve polislerin de olduğu 60 motosikletli şehir turu yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Türk Bayrakları ile süslenen motosikletler, kent turu yaparak Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümümü kutladı. Motosikletli grup adına konuşan Mehmet Alper Ardıç, "Burada bulunma amacımız biliyorsunuz ki, Adıyaman huzur kenti olarak biliniyor. Huzur kentinin huzurunu sağlayan jandarmamızın 180'inci kuruluş yıldönümünde destek olmak amacıyla grubumuzla bir sürüş gerçekleştirdik. Jandarmanın 180'inci yıl dönümü hayırlı olsun onlar nasıl bizlerin yanında ise bizlerde onların yanında olduğumu hissettirmek istedik" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından motosikletli grup dağıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarma ekipleri

Motorsikletli grup

Motosiklet sürücülerinin şehir turu atması

- Mehmet Alper Ardıç ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Meyve suyu kutularında esrar ele geçirildi

Sivas'ta bir yolcu midibüsünde narkotik dedektör köpeği yardımı ile yapılan aramada meyve suyu kutularına gizlenmiş esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivas- Kayseri kara yolu üzerinde Kovalı mevkisinde yol kontrol ve arama noktasında bir yolcu midibüsünü durdurdu. Midibüste narkotik dedektör köpeği 'Atik' yardımı ile arama yapıldı. Yapılan aramada narkotik köpeği midibüsteki yolculardan R.K'nin çantasına tepki verdi. Ekiplerce çantada yapılan aramada meyve suyu kutularına gizlenmiş halde 150 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli R.K. gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Köpeğin arama görüntüleri

-Meyve suyu kutularındaki esrar

Haber: Hakan KALELİ/SİVAS,

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Sivas'ta zincirleme kaza anı kameralara yansıdı



Sivas'ta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kaldırımda yürüyen yayalar otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Pulur Mahallesi İbni Hümam Caddesi üzerinde meydana geldi. T.T. yönetimindeki 58 AAD 282 plakalı kamyonet, polis memuru C.C. yönetimindeki 34 HJ 9324 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil park halindeki 34 BGS 534 plakalı başka otomobile çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durabildi. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmadı.

Üç aracın karıştığı kaza çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sırasında kaldırımdan yürüyen yayaların otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü. Kaza sonrası yaşanan panik ve sürücün tepkisi de güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

-Ekiplerin çalışması

-Güvenlik kemarasına yansıyan görüntüler

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

