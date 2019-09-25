Dha yurt bülteni - 20

Servis minibüsü, çarptığı bariyere asılı kaldı

ANTALYA'da bir personel servis minibüsü, Antalyaspor Kavşağı'nda kontrolden çıkarak çarptığı bariyere asılı kaldı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerini birbirine bağlayan Antalyaspor Kavşağı'nda meydana geldi. Bir personel servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, kavşağın üzerindeki bariyere çarptı. Bariyeri kıran servis aracı, asılı kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen çekiciye bağlanan servis aracı, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazayı gören vatandaşların araçlarını durdurup cep telefonlarıyla görüntü çekmesi, karşı şeritteki trafiği de aksattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis aracının görüntüsü

Kaza yapan aracın bariyerde asılı görüntüsü

Çekici minibüsü çekerken görüntüsü

Zarar gören bariyerlerin görüntüsü

Detaylar

178 MB - 01.36/// HD

Haber: Aslı DURAN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Çocuğunu hastaneye götürdüğü aracı seyir halinde alev alıp, kül oldu

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinden rahatsızlanan çocuğunu hastaneye götüren Sümen Kuzkaya'nın kullandığı hafif ticari araç seyir halinde çıkan yangında kül oldu. Aracı durduran Kuzkaya ve ailesi alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Gazipaşa- Alanya sınırındaki Haçbel mevkiinde meydana geldi. Gazipaşa'dan Alanya yönüne giden Sümen Kuzkaya'nın kullandığı 27 VM 424 plakalı hafif ticari araçta seyir halindeyken yangın çıktı. Motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek, eşi ve 2 çocuğunu hızla araçtan indirdi. Aile araçtan uzaklaşırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sümen Kuzkaya, alev topuna dönen aracına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda yangını söndürdü. Araç daha sonra çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kısa süre kapalı olan yol da trafiğe açıldı.

Öte yandan Sümen Kuzkaya ve eşinin rahatsız olan çocuklarından birini Alanya'ya hastaneye götürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yanan otomobilden görüntü

İtfaiye ekiplerinin söndürme anı

Jandarmanın yol güvenliğini alması

Genel ve detay görüntüler

61.5 MB/// 00.34"

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

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Öğrencilere 'afet' ve 'acil durum' dersi

HATAY'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 4'üncü sınıf öğrencilerine afet ve acil durum çantası hazırlama dersi verildi.

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen pilot okullarda verilen eğitimlerde doğal afet anında yapılması gerekenler, olası bir doğal afet öncesi hazırlanacak olan afet çantasında bulunması gereken gıda ve eşya türleri ile ilgili öğrenciler bilgilendirildi. Antakya Vali Teoman İlkokulu'nda 11 kişilik AFAD ekibi tarafından verilen eğitimlerde akıllı tahta üzerinde çeşitli slayt gösterileri ve videolarla öğrencilere olası bir deprem ya da doğal afet durumunda yapılması gerekenler anlatılarak uygulamalı olarak öğretildi.

AMACIMIZ DAHA AZ ZARARLA ATLATMAK

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Hatay İl AFAD Şube Müdür Vekili Özlem Sarıgöz, projenin yıl boyunca her ay farklı tema ile devam edeceğini belirterek, "Amacımız toplumu afetlere karşı bilinçlendirmek, bir farkındalık oluşturmak ve afeti daha az zararla atlatabilmek için topluma gerekli bilgileri sunmaktır. Buradaki öğrencilerimiz öğrendikleri bilgileri aileleri ile de paylaşırlarsa daha çok yayılacak. Velilerimiz de evlerinde afet ve acil durum çantası hazırlayabilir ve bir afet planı oluşturabilirler" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Etkinlik afişinden detay görüntü

-Öğrencilere verilen derslerden genel görüntüler

-Öğrencilerin temsili olarak deprem anını yaşaması

-Ders dinleyen öğrencilerde genel ve detay görüntüler

-Afet çantasının uygulamalı olarak hazırlanması

Hatay İl AFAD Şube Müdür Vekili Özlem Sarıgöz ile röportaj

Süre: 02'21ö Boyut: 270 MB

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY,

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ÇED toplantısı, protesto nedeniyle yapılamadı

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde kurulacak olan polipropilen üretim tesisi için yapılması planlanan ÇED bilgilendirme toplantısı, çevreciler ve mahalle halkının davul çalarak, tepki göstermesi nedeniyle yapılamadı.

Petro-kimya sektöründe üretim yapan İstanbul merkezli şirket, Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi mevkiinde kuracağı polipropilen üretim tesisi Çevresel Etkileri Değerlendirme (ÇED) raporu hazırladı. Tesis için ÇED bilgilendirme toplantısı yapılmak istendi. Karaduvar Mahallesi'nde bir kahvede yapılmak istenen toplantıya gelen şirket yetkilileri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri, çevreciler ve mahalle halkının tepkisiyle karşılaştı. Protestocular, davul çalarak, toplantı için gelenlerin konuşmasına izin vermedi. Sık sık alkış tutan ve ıslık çalan protestocular, yetkililerin kahveyi terk etmesini istedi. Bunun üzerine toplantı için gelenler kahveden ayrıldı. Çevreciler, imza toplayarak toplantının yapılmadığını tutanak altına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplanan vatandaşlar

-Vatandaşlar slogan atarken

-Taşınan pankartlar ve dövizler

-Toplantıya tepki gösteren vatandaşlar

-Bilgilendirmeye alkışlar engel olanlar

-Davul çalınırken

-Davul çalınarak görevli susturulmaya çalışırken

-Şirket ve görevliler toplantıdan ayrılırken

-Genel ve detay

(BOYUT: 256 MB) (SÜRE: 2,16 DK)

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,

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BDDK Başkanı Akben'in annesi vefat etti

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben'in annesi Gülüzar Akben (94) vefat etti.

Bir süredir Kahramanmaraş'ta hastanede tedavi gören Gülüzar Akben, dün akşam doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dün akşam Kahramanmaraş'taki 4'üncü Uluslararası Tekstil Zirvesi'ne katılan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in acı haberi zirveden hemen sonra aldığı ve hastaneye gittiği belirtildi.

Gülüzar Akben'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Ulu Camii'ne getirildi. Cami avlusundaki cenaze törenine Akben ailesi, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Şekerbank Genel Müdürü Erdal Erdem, BDDK yöneticileri, kamu ve özel bankaların müdür ve yönetim kurulu üyeleri, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

NAMAZI AĞLAYARAK KILDI

Törende İl Müftüsü Celal Sürgeç helallik aldığı sırada gözleri dolan Akben cenaze namazı sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan namazın ardından Gülüzar Akben'in cenazesi Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törenden sonra Mehmet Ali Akben ve kardeşleri taziyeleri kabul etti. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bankacılık, siyaset ve iş dünyasından birçok kişi törene çelenk gönderdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ulu Camii

Mehmet Ali Akben'in gelişi

Müftü Celal Sürgeç'in helallik istemesi

Akben'in gözlerinin dolması

Cenaze namazının kılınması

Dua edilmesi

Tabutun omuzlara alınması

Cenaze aracına konulması

Akben'in taziyeleri kabul etmesi

Çelenklerden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 528 MB

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Anne ayı ve yavrularının yiyecek arayışı kamerada

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde, indikleri köyde yiyecek arayan boz ayı ve 3 yavrusu, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İlçeye bağlı Köstere köyü sakinleri, yeşillik alanda dişi boz ayı ve yanındaki 3 yavrusunu fark etti. Ayıların yiyecek aradıklarını söyleyen köylüler bu anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Yavru ayıların annelerinin yanından bir an olsun bile ayrılmadığı dikkat çeken görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, kısa sürede sosyal medya takipçilerinin beğenisini topladı. Bölgede bir süre gezinen ayılar, daha sonra ormanlık alana yönelerek gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ayıların görüntüsü

HABER KAMERA: TORUL,(Gümüşhane), -

