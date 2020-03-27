DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

Otomobil dereye uçtu: 1 ölü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde dereye uçan otomobildeki Baki Akkurt öldü.

Olay saat 20.30 sıralarında Serik'e bağlı Belek Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaşın, Acısu deresi eski köprü mevkiinde dereye bir otomobilin düştüğü ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İnsani Yardım Arama Kurtarma (İYAK) ekibinden 2 dalgıç, derede arama çalışması yaptı. Bir süre sonra olay yerine gelen Deniz Polisi ekipleri de arama çalışmalarına katıldı. Kurtarma ekipleri, suyun içinde ulaştıkları otomobilden Baki Akkurt'un cesedini çıkardı. Ekipler, araçta başka kimse olup olmadığını tespit etme çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerden görüntü

-Aramadan görüntü

-genel

Haber: Namık Kemal KILINÇ/ SERİK(Antalya),

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Koronavirüse karşı barınma evine götürülmek istendi, sigarayı bahane etti (2)

SAÇ SAKAL TRAŞI YAPILDI, YENİ KIYAFETLER VERİLDİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dışarıda yaşayan İsmail İnal, ikna edilerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınma evine yerleştirildikten sonra büyük bir değişime uğradı. İsmail İnal'ın uzayan saçları ve sakalı kesilerek, yeni kıyafetler verildi. Sıcak bir ortama kavuşan İsmail İnal, barınma evinde kalanlarla birlikte yemek yedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İsmail İnal'ın barınma evindeki yeni görünümü ve yaşantısıyla ilgili çekilen fotoğrafların videosu

Haber: GEBZE(Kocaeli),

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Sivas Valiliği'nden 'Bu da gelir, bu da geçer' klibi

SİVAS Valiliği koronavirüs tedbirleri nedeniyle ıssızlaşan kentten görüntüler eşliğinde 'Bu da gelir, bu da geçer' türküsüyle klip hazırladı.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler ve vatandaşların evde kal çağrılarına uyması nedeniyle şehrin hareketliliği azaldı. Sivas Valiliği kentin çeşitli yerlerinden ıssızlığı yansıtan görüntülerle klip hazırladı. 'Bu da gelir, bu da geçer' türküsüne yer verilen klip izleyenleri duygulandırdı. Sivas Valiliğinin klibi paylaştığı sosyal medya hesaplarından "Bu da gelir, bu da geçer. Yine parklarda, kırlarda çocuk sesleri. Yine istasyon caddesinde voltalar. Alacağımız tedbirlerle bu günleride hep beraber atlatacağız. Güzel ülkemizde umut dolu nice baharlara kavuşmak ümidiyle" ifadelerine yer verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hazırlanan klibin görüntüsü

Haber: Uğur YİĞİT/ SİVAS,

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Boşandığı eşini cadde ortasında vurdu (3)

KURTARILAMADI

Rize'de caddede yürürken boşandığı eşi Ali Rıza Havuz tarafından başından tabancayla vurularak ağır yaralanan Hatice Kurt, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber: RİZE,

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Eski eşini ve oğlunu öldürdü

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde Zeki Kızkapan (49), boşandığı Neşe Orhan (43) ile oğlu Furkan Kızkapan'ı (18) av tüfeği ile vurarak öldürdü. jandarma ekipleri, olayın ardından kayıplara karışan Zeki Kızkapan'ı yakalayabilmek için çalışma başlattı.

Olay, saat 18.45 sıralarında Kuyucak ilçesi kırsal Çamdibi Mahallesi'nde meydana geldi. Zeki Kızkapan, eski eşi Neşe Orhan'ın oturduğu kırsal Çamdibi Mahallesi'ne giderek henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından Kızkapan, yanında getirdiği av tüfeği ile eski eşi Neşe Orhan ve kendisini engellemeye çalışan oğlu Furkan Kızkapan'a ateş etti. Zeki Kızkapan, ardından 09 F 8340 plakalı otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyarak olay yerine gelen mahalle sakinleri anne ile oğlunun kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Neşe Orhan ve oğlu Furkan Kızkapan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi Zeki Kızkapan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Haber: Bahattin ALBAYRAK/ KUYUCAK(Aydın),

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