DHA YURT BÜLTENİ - 3

Eruh'ta hayvan otlatan çocuğun bulduğu cisim elinde patladı

Siirt'in Eruh ilçesinde, hayvan otlattığı sırada arazide bulduğu cismin elinde patladığı İsmet Kılıç (13), ağır yaralandı.

Olay, bu sabah Eruh ilçesine bağlı Akmeşe köyünde meydana geldi. Çobanlık yapan İsmet Kılıç, hayvanları otlatırken yerde bir cisim buldu. İsmet, cismi incelediği sırada patlama meydana geldi. Patlamada, Kılıç ağır yaralandı. Köy sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Kılıç'ı askeri helikopterle Siirt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Patlamanın meydana geldiği bölgede jandarma tarafından inceleme yapıldı.

Çoruh Nehri'ni ilkel teleferikle geçiyorlar

Artvin'in Yusufeli ilçesi Yeniköy köyünde patika ve araç yolunun uzun olması nedeniyle Süleyman Aktaş (60) evine Çoruh Nehri'nin iki yakası arasına kurulan 55 metrelik ilkel teleferik hattını kullanarak ulaşıyor.

Yusufeli ilçesi Yeniköy köyünde Süleyman Aktaş patika yolu uzak olan evine ulaşım için yıllar önce Çoruh nehri üzerine teleferik hattı kurdu. Aktaş ve ailesi Çoruh Nehri'nin iki yakası arasına kurulan 55 metrelik ilkel teleferik hattını kullanarak ulaşımlarını sağlamaya başladı. Çelik halata bağlı makaralı kabine binen aile, 20 metre yükseklikten karşıya geçiyor. Küçük çocukların da bindiği teleferikle Çoruh'un azgın suları üzerinde yapılan tehlikeli yolculuk, görenleri ise korkutuyor. 2 yıl önce evlerine ulaşımın sağlandığı araç köprüsü ve yol yapılan Aktaş, ulaşımın daha kısa olması nedeniyle çoğunlukla teleferik hattını kullanmayı sürdürüyor.

Köprü ve ulaşım yolunun yapıldığını ancak uzak yoldan geçerek evlerine gelmek zorunda kaldıklarını anlatan Süleyman Aktaş, "Biz yıllardır ulaşımımızı teleferikle sağlıyoruz. Yol yapıldı ancak uzak yoldan dolanmak zorunda kalıyoruz. Bu nedenle çoğunlukla teleferik hattını kullanıyoruz" dedi.

Yoldan gelip geçen turistlerde ailenin teleferikle yaptığı yolculuğu izledi, kendileri de teleferik kabinine binerek karşıya geçti.

Kasa hırsızını, kardeşinin kimliği de kurtaramadı

Adana'da bir iş yerinin kasasını patlatmaya çalışırken vatandaşların ihbarıyla polis tarafından kovalanan Ali Can Solmaz (31), duvardan atlayıp kaçmaya çalışırken baş üstüne düşerek yaralandı. Antalya'da yaptığı hırsızlık olayları nedeniyle 46 yıl 8 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen ve cezadan kaçmak için kardeşinin kimliğini kullanan Ali Can Solmaz, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 30 Haziran 2019 tarihinde saat 03.00 sıralarında 100. Yıl Mahallesi, Hacı Bektaşı Veli Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin kasasını soymaya çalışan Ali Can Solmaz'ı gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Kasadaki bir miktar para ve ziynet eşyalarını çalan Ali Can Solmaz, karşısındaki polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Ali Can Solmaz, kovalamaca sırasında polisleri atlatmak isterken bir duvardan atlamaya çalıştı. Bu sırada duvardan düşen Solmaz, başından yaralandı. Solmaz, tedavi edilmek üzere bir hastaneye götürüldü. 2 gün komada kalan Solmaz, uyandığında polisi yanıltmak için ismi açıklanmayan kardeşinin bilgilerini, kendi kimlik bilgileriymiş gibi polise verdi. Bu durumdan şüphelenen polis ekipleri, Ali Can Solmaz'ın gerçek kimliğini belirledi.

Kasa hırsızlığından çok sayıda suç kaydı bulunan Ali Can Solmaz'ın ayrıca Antalya'da yaptığı hırsızlık suçlarından 27 dosyası bulunduğu tespit edildi. Adana'da da 10 dosyası bulunan Solmaz'ın, 46 yıl 8 ay 5 gün hapis cezası olduğu anlaşıldı.

Solmaz, emniyetteki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum'a 'leed gold' sertifikalı hastane

Erzurum'da 2013 yılında inşasına başlanan Şehir Hastanesi'nin yüzde 90'lık bölümü tamamlandı. Toplam 400 bin metrekare kapalı alana sahip olan ve 1250 yatak kapasiteli şehir hastanesi, çevre dostu olarak inşa edilmesi sebebiyle 'Leed Gold' sertifikası almaya hak kazandı. Şehir Hastanesi Koordinatörü Mehmet Demircioğlu, 700 milyon liraya mal olması beklenen hastanenin Avrupa'da örnek olarak gösterileceğini söyledi.

Şehir Hastanesi Koordinatörü Mehmet Demircioğlu İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Gürsel Bedir ile birlikte yapımı devam eden Şehir Hastanesi'nde basın mensuplarına bilgi verdi. Bünyesinde kadın doğum, fizik tedavi merkezi ve psikiyatri merkezini barındıracak olan hastanede aynı anda 40 ameliyat yapılabileceğini kaydeden Demircioğlu, 200 yataklı yoğun bakım ünitesiyle sadece Erzurum ve Doğu değil komşu ülkelere de hizmet verileceğini söyledi.

Hastanedeki bütün blokların ahşap kaplamalarının yapıldığını, tefrişatı için çalışmaların sürdüğü bilgisini veren Demircoğlu, ameliyathanelerin ise bir ay sonra tamamlanacağını aktardı. Demircioğlu, yüzde 90'lık bölümü tamamlanan hastanenin yaklaşık 700 milyon liraya mal olacağını ve açılışı için 2 ay sonra Sağlık Bakanlığı'na izin dilekçesi vermeyi planladıklarını ifade etti. Demircioğlu, hastanenin hizmete girmesiyle birlikte hemen yanındaki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışmaların başlayacağını kaydetti.

LEED GOLD STATÜSÜ

2 bin adet sismik izolatörle şiddetli deprem anında bile hizmet verecek olan şehir hastanesinin sahip olduğu özellikleriyle Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (United States Green Building Council) tarafından 'Leed Gold' statüsünde yeşil bina sertifikası alacağı bilgisini veren Demircioğlu, açılışa kadar sertifikanın da gelebileceğini söyledi. Binaya kurulan güneş panelleri sayesinde hastanenin enerji ihtiyacının da karşılanacağını kaydeden Demircioğlu, digital sistemle kağıt tüketiminin de asgari düzeyde olacağını belirtti.

HİLAL YAĞMUR SULARINI TOPLAYACAK

Demircioğlu, terastaki 4 bin 600 metrekare büyüklüğündeki hilalle hastanenin aynı zamanda tematik bir sağlık kuruluşu olduğunu açıkladı. Gece kırmızı. Gündüz ise beyaz renkte gözlenecek hilalin yağmur sularını depolayacağını aktaran Demircioğlu, toplanan suyun hastanenin bahçesini sulamada kullanılacağını söyledi.

KİNG SUİT VE VİP SUİT ODALAR

Tek kişilik odalarla toplam 1250 yatak kapasitesi olan hastanenin istenildiği zaman 3 bin yatağa dönüşebileceğini aktaran Demircioğlu, 200 üst seviyeli yoğun bakım ünitesinin sadece Erzurum ve Doğu değil komşu ülkelere de hizmet verebileceğini kaydetti. King ve VİP süit odaların sağlık turizminin hizmetinde olacağını söyleyen Demircioğlu. Hastanenin Avrupa'da örnek gösterilen 3-4 hastaneden biri olacağını vurguladı.

HASTALARI ARAÇLAR TAŞIYACAK

Bu arada 400 bin metrekare kapalı alanı bulunan hastanede yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda koridor bulunuyor. Hastaneye gelenler için rehber personelin görev yapacak. Ayrıca hastalar için hastane içinde servis çalışacak. Demircioğlu, aracın geçeceği yolun da önümüzdeki günlerde yapılacağını bildirdi.

Özel öğrenci Sezen, gülle atmada Ege Bölge şampiyonu oldu

İzmir'de 3.5 yıldır atletizmle ilgilenen, hafif düzeyde zihinsel rahatsızlığı bulunan 16 yaşındaki Sezen Kaya, nisan ayında Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun Antalya'da düzenlediği Atletizm Bölge Şampiyonası'nda gülle atma dalında Ege Bölge şampiyonu oldu. Antrenörleri ve ailesinin desteği ile aralık ayında başladığı gülle atmada büyük başarı gösteren Kaya, sporun gücü ile engelleri aştı.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitimine devam eden Sezen Kaya, 8 yaşında yüzme ile başladığı spor hayatına 12 yaşına geldiğinde atletizmle devam etti. Hafif zihinsel rahatsızlığı sebebiyle yaşıtlarından 3-4 yaş geriden gelen Sezen, geçen yıl aralık ayında annesinin de eskiden ilgilendiği spor dalı olan gülle atmaya başladı. 4 aylık yoğun bir çalışmanın ardından 14-15-16 Nisan'da Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Atletizm Bölge Şampiyonası'na katılan Kaya, çalışmalarının karşılığını alarak gülle atma dalında 16-21 yaş kategorisinde Ege Bölge şampiyonu oldu. Kendi kategorisindeki 12 kişi içinde en küçük sporcu olarak yarışıp şampiyon olan Kaya, 200 metre koşu dalında da ikinci olmayı başardı. Babasının yoğun ilgisi ve antrenörlerinin sevgisi ile kısa sürede gelişme göstererek, yaşama dört elle tutunan Kaya, ona destek verenleri gururlandırdı. Sporun gücü sayesinde engellerini aşarak sosyalleşen Kaya, "Gülle atmayı çok seviyorum, bu spora devam edip ilerde milli sporcu olmak istiyorum. Şampiyon olduğumda çok mutlu oldum" diye konuştu.

'DURMAK YOK, DEVAM EDECEĞİZ'

Genç sporcunun babası Arkın Kaya, "Küçük yaştan beri Sezen'i sporla iç içe tuttuk. Yüzme ile başladı, atletizm salonunda çalıştı. Daha sonra annesinin de eskiden yapmış olduğu gülle atma sporuna başladı. Şu anda okuldaki öğretmeni Ahmet Nezih Ezberci ve Oktay Bakır ile beraber antrenmanlarına devam ediyor. Taksiye binip antrenmanlarına kendisi gidip gelebiliyor. Sezen neyi yapmak istiyorsa söylüyor, ben de destek oluyorum. Sezen'in en iyisini yapacağına inanıyorum. Sezen'in hafif zihinsel engeli geliştirilebilir düzeyde. Benim asıl amacım spor aracılığı ile Sezen'i sosyalleştirmekti. Sonradan baktım ki spora eğilimi var ve meraklı. Ülkemizde engelli insanların hayatını kazanması normal insanlara göre daha zor. Benim de istediğim Sezen profesyonelleşip sevdiği işi yapsın. Sezen 4 ay gibi kısa bir sürede muhteşem bir başarı sergiledi. Böyle bir başarı kazanmasını bekliyordum, benim için büyük gurur kaynağı oldu. Daha da durmak yok, devam edeceğiz" dedi.

'SEZEN SPORLA KENDİNE GÜVENİNİ KAZANDI'

Sezen'in okuldaki antrenörü Ahmet Nezih Ezberci, "Sezen'le çalışmaya başladığımızda gücü, tekniği ve kendine güven duygusu yoktu. Sevecenlikle, sevgiyle, doğruyu bulmasına yardımcı olarak onun kendine güvenini kazanmasını sağladık. Sezen babasının sevgisinin yanında bizim sevgimizle başarılı oldu. Yarışlarda başarılı olup olamaması önemli değil, önemli olan katılmasıydı ve çok başarılı oldu. Benim gönlümde Sezen çok daha ileriye gidebilir. Teknik ve kuvvet açısından hala eksikleri var fakat bunları da aşacağını düşünüyorum. Biz Sezen'le haftada 3 gün çalıştık, koordinasyon çalışmaları yaptık. Sezen haftanın her günü Oktay hocamla çalışıyordu. Çalışmalardan sonra Sezen iletişim kurmaya, daha çabuk arkadaş edinmeye başladı. Sezen gibi çocuklarımızın toplum içerisinde yer almasını sağlamak bizlerin en büyük görevi olmalı. Bunu düşünerek hareket ettik. Sezen hem okulda, hem de gittiğimiz yerlerde farklılık yarattı" diye konuştu.

Sezen ile her gün antrenman yapan Oktay Bakır ise, "Sezen normalde çok hareketli ama antrenmanlarda bizim dediğimizi hiçbir zaman aksatmadı. Sözümüzden çıkmadı çünkü onun da hedefleri ve hayalleri var. O doğrultuda çalıştı. Sezen zaten benim sporcumdan çok kardeşim gibi. Nezih hocamızla beraber bir üçgen şeklinde çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah Sezen'i daha iyi yerlerde göreceğiz" dedi.

