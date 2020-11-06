Bolu Dağı'nda yoğun sis - Son Dakika

Bolu Dağı'nda yoğun sis
06.11.2020 09:55
BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü.
BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü.
İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı mevkisinde sis etkili oluyor. Sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü. TEM'in Bolu Dağı geçişindeki yol çalışması nedeniyle genellikle D-100 Karayolu'nu kullanan araçlar, sis nedeniyle düşük hızda ilerlerken, güzergahta yağmur yağışı da etkili oluyor.
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