DHA YURT BÜLTENİ-5 - Son Dakika

Şüpheli yakını kadınların tartışmasında polisten sosyal mesafe uyarısı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi 4 kadının yakınları, adliye önünde tartıştı. Polis , dip dibe olan kadınları, aralarında 1,5 metre mesafe bulunması uyarısında bulunarak uzaklaştırdı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çolaklı ve Kumköy mahallelerinde koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan 5 yıldızlı bir otelden toplam değeri 15 bin lira olan spiral, matkap, küçük spiral ve vana ile bir mağazadan 15 eşofman takımı ile 25 tişört çalındığı ihbarı üzerine araştırma başlattı. Araştırmada hırsızlık olaylarının bir kamyonetle gelen 3 kadın tarafından yapıldığı tespit edildi. Plakası belirlenen kamyoneti Demirciler Mahallesi'nde park halinde bulan jandarma ekipleri, şüphelilerin G.K., Y.K., C.K. ile kendilerine yardım eden N.D. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan 4 kadın şüpheli, otelden ve mağazadan çaldıkları malzeme ve ürünleri teslim etti. Malzeme ve ürünler sahiplerine geri verildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri adliyeye getirilirken, kucağında 1 yaşlarında çocuk olduğu görüldü. Şüpheliler savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KORONAVİRÜSE RAĞMEN DİP DİBE TARTIŞTILAR

Manavgat Adliyesi önünde bekleyen şüpheli yakınları arasında ise bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında yetkililerin koronavirüs uyarılarını hiçe sayan şüpheli yakınlarının, çok dar bir alanda yaptıkları münakaşa, polisler tarafından sona erdirildi. Polisler, koronavirüs salgını nedeniyle aralarında 1,5 metre mesafe olması gerektiğini söyleyerek kadınları uzaklaştırdı. Şüpheli yakınları, bu sırada kendilerini görüntülemeye çalışan gazetecilere, virüsün kendilerini etkilemeyeceğini söyleyip, yerden taş alarak saldırı girişiminde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Manavgat adliyesinden genel görüntü

Adliye önünde toplanan ve tartışan kadınlar

Kadınların uzaklaştırılması

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

Lisede, sağlıkçılar için yüz siperliği ve maske üretimi

SİVAS'ın Gemerek ilçesindeki Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'nde, sağlık çalışanları için yüz siperliği ve filtreli maske üretimine başlandı.

Gemerek ilçesindeki Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede, sağlık çalışanları ve maske alamayan ihtiyaç sahipleri için 3D yazıcıdan siper ve filtreli maske üretimine başlandı. Yaşayan Okul Projesi kapsamında üretilen siper ve filtreli maskeler, ilçede görev yapan sağlık çalışanlarına verilecek.

Okulun Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alan Şefi Alper Ulaş, "Projemiz kapsamında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Günümüzde yaşanan koronavirüs salgınına karşı neler yapabiliriz diye düşündük. Siper ve maske yapabileceğimize karar verdik. Çizimleri ve araştırmaları inceledik. Kendi çizimlerimizi yaparak üretimimize başladık. Burada amacımız sağlık çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine elimizden geldiği kadar yardım etmek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Okuldan görüntüler

-Maske ve siperlik üretiemi

-Alper Ulaş'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK(SİVAS),

Polis,anonsla vatandaşlara 'Evde Kal' uyarısı yaptı

AKSARAY'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı polis ekipleri, şehrin en işlek cadde ve sokaklarında bulanlara evlerine dönmelerini söyleyerek uyardı. Ekip araçlarından da "Değerli hemşerilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Evinize dönün" şeklinde anonslar yapıldı. Anonsları duyan vatandaşların bazıları evlerine dönmek için ayrılmayı tercih etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis ekiplerinin anons yaparak uyarması

-Vatandaşlardan görüntü

Park ve piknik alanlarından görüntü

Haber- Kamera: ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Karantinadaki öğrenciler şarkılarla moral buluyor

YURT dışından getirilip, koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas'ta Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlarda karantinaya alınan öğrenciler, 'We will rock you' adlı şarkıyı söyleyerek moral buldu.

?Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan Sivas'a getirilen ve KYK Binali Yıldırım Kampüsü içerisinde bulunan yurtta koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan öğrenciler, dün akşam pencerelere çıkarak, İngiliz Rock grubu Queen'in 'We will rock you' adlı şarkısını seslendirerek moral buldu. Bazı öğrenciler de şarkıya duvarlara vurarak, ıslık çalarak ve alkışlarla tempo tutarak eşlik etti. Yerleşke içerisindeki Kızılırmak Yurdu'nda çekilen görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yurt binası

-Öğrencilerin şarkı seslendirmesi

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

Düzce'de yurt dışından gelen 159 kişi daha yurda yerleştirildi

DÜZCE'de, yurt dışından gelen 159 kişi, koronavirüs önlemleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtta karantina altına alındı.

İstanbul'a Katar'dan uçakla gelen 54 kişi ile Ukrayna'dan gemi ile gelen 105 kişi, sağlık kontrolünden geçirilerek otobüslerle Düzce'ye getirildi. Düzce'ye gelen Türk vatandaşları Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Raziye Begüm Sultan Yurdu'na yerleştirildi. Polis, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta karantina altına alınanların kayıtları yapıldı. 159 kişi, koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün boyunca yurtta karantina altında tutulacak.

Düzce'de, son gelenlerle birlikte 2 yurtta toplam 439 kişi karantinaya alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Otobüsler yurda gelirken görüntü

Gelen kişilerin otobüslerden inerken ve kontrol edilirken görüntüsü detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

3 boyutlu yazıcılarla sağlık personeli için yüz siperliği üretiyorlar

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde avukat ve öğretmenler ile esnaftan oluşan Erbaa 3 Boyutlu Tasarım ve Baskı Kulübü'nce koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için yüz siperliği üretilmeye başlandı.

Avukat ve öğretmenler ile esnaftan oluşan Erbaa 3 Boyutlu Tasarım ve Baskı Kulübü tarafından koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık personeli için harekete geçildi. Kendilerine ve çeşitli kurumlara ait 12 adet 3 boyutlu yazıcıyı kullanan 8 kulüp üyesi, evlerinde sağlık çalışanlarının kullanması için yüz siperliği üretmeye başladı. 3 boyutlu yazıcılar ile yaklaşık 40 dakikada 1 adet üretilen yüz siperliğinden günde 60 tane yapılıyor. Ücretsiz olarak üretilen yüz siperlikleri Erbaa Devlet Hastanesi, aile sağlığı merkezileri ve 112 İstasyonu'nda çalışan sağlık personeline teslim ediliyor.

Sağlık çalışanlarına yardımcı olmak için arkadaşlarıyla birlikte bu çalışmayı başlattıklarını, birçok kurumun da kendilerine yardımcı olduğunu anlatan Murat Selçuk "Elimizdeki imkanlar doğrultusunda yüz siperliği üretmeye başladık. Bunu Erbaa Devlet Hastanesi'ne, çevremizdeki ASM'lere ve bazı hastanelere gönderdik. Üretime halen devam ediyoruz. Ne kadar fazla kişiye ulaşırsak o kadar destek olacağımızı düşünerek bu işi yapmaya devam edeceğiz. Bizlere destek olan tüm çevremize teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Siperlik üretmi

-Yazıcıların çalışması

-Murat Selçuk açıklama

Haber: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),

Akıma kapılan büyükbaş hayvan telef oldu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde akıma kapılan büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Alacami Mahallesi'nin Gümüşler mevkisinde meydana geldi. Gülsüm Yılmaz'ın arazide otlayan 3 yaşındaki büyükbaş hayvanı, iddiaya göre şiddetli rüzgar nedeniyle kopan elektrik hattına temas etmesi nedeniyle akıma kapılarak telef oldu.

Olayın ardından mal sahibine haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve elektrik dağıtım şirketi yetkilileri geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntüler

RÖP: Gülsüm Yılmaz

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

Terziden evlerinde bulunanlara kitap

DÜZCE'de, terzi Özcan Yetgin koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşların kitap okuyarak zaman geçirmesi için iş yerinde bulunan kitapları veriyor. Özcan Yetgin evde bulunanların kitap okuyarak güzel zaman geçirebileceğini söyledi.

Düzce'de terzi Özcan Yetgin, koronavirüs salgınının ardından iş yerinde bulunan kitapları isteyen vatandaşlara götürmeye başladı. Özcan Yetgin, evde kalınan süreç içerisinde yapılacak en iyi faaliyetlerden birinin kitap okumak olduğuna dikkat çekerek, "Koronavirüs salgını öncesi insanlarımız buraya gelip kitaplarını okuyabiliyorlardı. Öğrencilerimiz geçerken buraya geliyorlardı. Biz burada kitapları ücretsiz okuma imkanı sağlıyoruz, evlerine götürmeleri için emanet verebiliyoruz. Aynı zamanda kitap bağışı da kabul ediyoruz. Şu anda koronavirüsten dolayı insanlar sokağa çıkamıyorlar. Çıkamadıkları için evde yapılacak en güzel olay kitap okumak." dedi.

İsteyen kişilere kitaplarını verdiğini belirten Özcan Yetgin, "İsteyenler bize ulaşıp, kitap isteyebilirler, kitap önerisinde bulunabiliriz. Kitapların kısa tanıtımlarını yapabiliyoruz. Evimizde kalalım, kitap okuyalım, bilgilenelim. İnsanlarımızın evde kalması lazım. Çünkü virüs temas yoluyla daha çok bulaşıyor. Ne kadar az temas olursa o kadar az yayılır. İnşallah bir an önce biter ve eski cıvıl cıvıl günlerimize ulaşırız.ö diye konuştu.

İş yerinden görüntü

Özcan Yetgin'in dikiş yapması

İş yerinin kütüphane kısmından görüntü

Özcan Yetgin'in açıklaması ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,