İzmir'de enkazda, depremden 58 saat sonra köpek kurtarıldı (2) - Son Dakika

İzmir'de enkazda, depremden 58 saat sonra köpek kurtarıldı (2)

02.11.2020 11:36
İzmir'de enkazda, depremden 58 saat sonra köpek kurtarıldı (2), System.String[]

KURTARMA EKİPLERİ KONUŞTUİzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 58 saat sonra çıkarılan köpek Ares, yüzleri güldürdü.

KURTARMA EKİPLERİ KONUŞTU

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 58 saat sonra çıkarılan köpek Ares, yüzleri güldürdü. Ares'in kurtarılma anı ekipler tarafından görüntülendi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Ekibi Sorumlusu Ahmet Çelik (35), "Rıza Bey Apartmanı'nda çalışma yapan arkadaşlarımız teknik destek istedi. Bu sırada Ares'in havlanma sesini duydum. Aramalarımızı o yere yoğunlaştırdık. Dar bir alandı ve oraya sıkışık olduğunu gördük. İkinci ekip liderim İbrahim Topal arkadaşımızla birlikte alan taraması yaptığımızda Ares'in çok dar bir alanda sıkışık olduğunu fark ettik. Ares bizi ısırmasın diye önlem aldık fakat Ares, tamamen teslim olmuş vaziyette göğsüme yattı ve benim oradaki çalışmanın bitmesini bekledi" ifadelerini kullandı."BİZİM GÖREVİMİZ BU, UMUDUMUZ DEVAM EDİYOR"Enkaz altında kalan Ares'in kurtarılma anını anlatan Çelik, enkazdan sağ çıkarılan sahibi Gizem İleri ile Ares'in kavuşma anında çok duygusal anlar yaşadığını belirtti. Çelik, "Enkaz çok stabil olmadığı ve tehlikeli olduğu için İbrahim arkadaşımızla beraber Ares'in yanına girdik. Ares, yaklaşık 30 santim yüksekliğinde, 1,5 metre derinlikte bir yaşam boşluğundaydı. Ares sırtından ve karın bölgesinden sıkışıktı ve sol bacağı kırıktı. Yerinden çıkmıştı. Orada ilk müdahaleyi yapmam gerekiyordu fakat çok dar bir alan olduğu için içeride tilki kuyruğu dediğimiz çok ses çıkaran bir ekipmanla çalışmak zorunda kaldık. Arkadaşımla birlikte kırık bacağına sabitleyerek veteriner hekimlere teslim ettik. Ares'in sahibi Gizem enkazda onun yanındaymış. Ares'i çıkardıktan sonra Gizem İleri'nin ilk gün sağ çıkarılanlar arasında olduğunu öğrendik. Kavuştular. Çok duygusal bir andı. Bu kadar saat geçmiş olmasına rağmen, hala enkazdan canlı çıkma umudu var. Hala içere enkaz altında kalan vatandaşlarımız var. Onlara da canlı olarak ulaşmayı hedefliyoruz. Kliğine kadar Ares'le birlikte gittik. Küçük bir şok ve travma geçiriyor. Sahibi Gizem Hanım'la ile birlikte klinikteler. Gizem Hanım çok teşekkür etti ve minnet duyduğunu söyledi. Bu bizim görevimiz buraya onun için geldik. Umutlarımız hala devam ediyor" diye konuştu.

Eda Ebru NANECİ- Tekin GÜRBULAK/İZMİR,


İzmir'de enkazda, depremden 58 saat sonra köpek kurtarıldı (2)
İzmir'de enkazda, depremden 58 saat sonra köpek kurtarıldı (2)
İzmir'de enkazda, depremden 58 saat sonra köpek kurtarıldı (2)
İzmir'de enkazda, depremden 58 saat sonra köpek kurtarıldı (2)
İzmir'de enkazda, depremden 58 saat sonra köpek kurtarıldı (2)
İzmir'de enkazda, depremden 58 saat sonra köpek kurtarıldı (2)
İzmir'de enkazda, depremden 58 saat sonra köpek kurtarıldı (2)
İzmir'de enkazda, depremden 58 saat sonra köpek kurtarıldı (2)
İzmir'de enkazda, depremden 58 saat sonra köpek kurtarıldı (2)
İzmir'de enkazda, depremden 58 saat sonra köpek kurtarıldı (2)
İzmir'de enkazda, depremden 58 saat sonra köpek kurtarıldı (2)

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de enkazda, depremden 58 saat sonra köpek kurtarıldı (2) - Son Dakika


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