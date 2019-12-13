DHA YURT BÜLTENİ-6 - Son Dakika

TIR, belediye otobüsüne çarptı: 11 yaralı

Kayseri 'de, kontrolden çıkan TIR'ın durakta yolcu indiren belediye otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi'ndeki Osman Kavuncu Bulvarında meydana geldi. Mehmet Şahin idaresindeki 38 D 6544 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durakta yolcu indiren Nuri Erbay yönetimindeki 38 FZ 501 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile belediye otobüsünde bulunan 9 yolcu yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,

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Amatör futbolcu, uyuşturucuya gol attı

Amatör ligde futbolcuyken arkadaş ortamında başladığı uyuşturucu, Anıl Atıcı'yı (28) yeşil sahalardan kopardı. 5 yıl kullandığı uyuşturucudan 5 ayda kurtulmayı başaran Atıcı'nın hedefi yeşil sahalara yeniden dönmek.

İstanbul'da 5 yıl amatör olarak futbol oynayan Anıl Atıcı, İstanbul spor kadrosundayken yaşadığı sakatlığın ardından tedavi olup, askere gitti. Askerlik dönüşü arkadaş ortamında uyuşturucuyla tanıştı Eroin bağımlısı olan Atıcı'nın hayatı son 5 yılda alt üst oldu. 2 kez özel hastanede tedavi olmak istedi ancak başarılı olamadı.

TEDAVİ OLDUĞU MERKEZDE TERAPİST OLDU

Atıcı, Antalya 'nın Döşemealtı ilçesi Duacı Köyü'nde doktor çift Aynur ve Kazım Doğan'ın işlettiği Rehalife Rehabilitasyon Merkezi'ne başvurdu. Rehabilitasyon merkezinin orman içerisinde kurulu olması ve doğa yürüyüşünden çeşitli spor aktivitelerine kadar çok sayıda etkinliği bünyesinde barındırması ve uzmanların gözetimi altında tutulması sayesinde Atıcı, 5 ay gibi kısa sürede uyuşturucudan kurtuldu.

Kendisi gibi uyuşturucu madde bağımlısı akranlarıyla vakit geçiren ve detoks yaparak toksinleri vücudundan atan Atıcı, yeni gelen bağımlılara yardımcı olmak için merkezde terapist olarak işe alındı.

YENİDEN YEŞİL SAHALARA DÖNMEK İSTİYOR

Rehabilitasyon merkezinde hem eğlenip hem çalışan Atıcı, çok sevdiği futbol topuyla antrenmanlara da başladı. İşten arta kalan zamanlarında idman yapan Anıl Atıcı'nın en büyük hayali ise yeniden yeşil sahalarda top koşturmak. Sağlığına kavuşmanın verdiği mutlulukla hayata yeniden başladığını söyleyen Atıcı, "Kısa sürede tamamen kurtuldum. Zaman zaman para bulamıyordum uyuşturucu almak için. Çok zor günler geçirdim ama çok şükür hepsi geride kaldı. Şimdilerde tedavi oldum ve çalışıyorum, ancak hedefim yeniden futbolcu olmak" diye konuştu.

Kardiyoloji uzmanı Dr. Aynur Doğan da rehabilitasyon merkezinin, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bağımlı tarafından tercih edildiğini söyledi. Asıl amaçlarının tedavi etmek, tedavi ederken de hayattan koparmamak olduğunu belirten Dr. Doğan, "Burada hem sağlık personelimiz hem de uzman psikologlarımız tedaviye gelenlerle sürekli iç içe. Spor yapıyorlar, film, müzik, konser gibi etkinliklerin yanı sıra doğa yürüyüşlerine katılıyorlar. Anıl Atıcı da bize geldiğinde bağımlıydı, en son evredeydi. Beş ayda tedavi ettik ve artık bizimle birlikte çalışıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Anıt Atıcı resepsiyonda çalışırken görüntüsü

-Anıl Atıcı ve arkadaşlarının otel bahçesinde gezerlerken görüntüsü

-Merkezin dış plan görüntüleri

-RÖP 1: DR. Aynur Doğan

DHA Muhabiri Alparslan Çınar ANONS

-RÖP 2: Anıl Atıcı

-Anıl Atıcının top sektirmesinden görüntü

-Detaylar

HABER: Alparslan ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Kırmızı kodlu yağış Kurşunlu'yu coşturdu -ÖZEL

Antalya'da 'kırmızı kod' uyarısı sonrası korkulan senaryolar yaşanmazken, yağışlar Kurşunlu Şelalesi'ne yaradı. Son yağışlarla birlikte Kurşunlu Şelalesi'nin debisi yükseldi.

Türkiye 'de ilk defa uygulanan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün renk sistemli uyarı teknolojisinde 'kırmızı kod' uyarısı yaptığı Antalya'da, bazı bölgelerde metrekareye 200-250 kilogram yağış bekleniyordu. Ancak en yüksek ölçüm Serik ilçesinde 150 kilogram, Aksu 'da ise 130 kilogram olarak gerçekleşti.

Aksu bölgesindeki yağış, son yıllarda su seviyesinde kayıplar yaşanan Kurşunlu Şelalesi'ni olumlu ölçüde etkiledi. Su seviyesi özellikle yaz döneminde ciddi düzeyde azalan Kurşunlu Şelalesi, kırmızı kod uyarısı yapılan yağışların ardından adeta coştu. Kurşunlu Şelalesi işletmecilerinden Erol Avcı , son yağışlarla birlikte şelaledeki su seviyesinin ciddi düzeyde arttığını ve görsel şölen oluşturduğunu söyledi. Avcı, bu yıl şelaleyi ziyaret edenlerin sayısının da 400 bini aştığını, geçen yıla göre yüzde 25'lik artış olduğunu dile getirdi.

Avcı, "Son iki gündür bu bölgede kuvvetli bir yağış hakimdi. Bu yağıştan dolayı Kurşunlu Şelalesi coştu. Şelaleden kuvvetli su akıyor. Yağmurdan dolayı suyun rengi değişti. Şelalenin gür akmasından dolayı yerli ve yabancı turistler de memnun kaldı. Yazın hava sıcaklığından dolayı Kurşunlu Şelalesi'nin debisi düşüyor. Şu an debi yükseldi. Haziran ayına kadar bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kurşunlu şelalesi drone görüntüsü

Giriş görüntüsü

Şelaleden görüntü

Resim çektiren turist çiftin görüntüsü

Şelale çevresinden görüntü

RÖP: Erol Avcı

ANONS Aslı Duran

Detaylar

HABER: İbrahim LALELİ-Aslı DURAN-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Binalar arasında 'komşuluk' köprüsü

Rize 'de, 3 bloktan oluşan apartmanlar, çatı katlarına olası yangın durumunda kaçış yolu oluşturmak için kurulan demir köprülerle birbirine bağlandı. Apartmanda yaşayanlar, kestirme olduğu için yangın köprüsünü kullanarak, komşularına misafirliğe gidip, geliyor.

İslampaşa Mahallesi'nde bulunan 160 Evler Sitesi'ndeki apartmanda yaşayanlar, binalardan birinde yangın çıkması halinde ne yapılabileceğini düşünüp, ilginç çözüm geliştirdi. 13'er katlı binanın çatı katları, olası yangın durumunda kaçış yolunu oluşturmak için biri 7, diğeri 10 metre uzunluğundaki demir köprülerle birbirine bağlandı. Böylelikle, sitede oturanların, binalardan birinin alt katlarında yangın çıkması halinde demir köprüyle, diğer binaya geçip kurtulmalarının yolu oluşturuldu. Olası yangın durumunda kullanılması amacıyla tasarlanan köprü, zamanla site sakinleri arasında komşuluk ilişkisini pekiştirdi. Apartmanlarda yaşayanlar, kestirme olduğu için yangın köprüsünü kullanarak, komşularına misafirliğe gidip, geliyor.

Site yöneticisi İsmet Nejat Yılmaz, yıllar önce apartman inşaatı bitince yangın merdiveni için bir hesap çıkardıklarını ancak bunu karşılayacak maddi güçlerinin olmadığını anlattı. Yılmaz, "Bize binalar arası köprü kurabileceğimiz söylendi. Maliyeti diğer yangın merdiveni sistemine göre çok daha uygun olan bu sistemi biz de hayata geçirdik. İki köprü ile blokların çatı katlarından birbirine geçişi sağlanıyor. Apartman sakinlerimiz hiç bina dışına çıkmadan bu köprüleri kullanarak birbirlerini ziyaret edebiliyorö dedi.

Apartman sakini Kemal Birdal da köprüleri sıklıkla kullandığını, bloklar arasındaki geçişi buradan daha kısa yolla yaptığını söyleyerek "Özellikle soğuk ve yağmurlu havalarda apartman dışına çıkmadan bu köprüler sayesinde birbirimize geçişi sağlıyoruz. Yangın geçitleri ama bizim bloklar arasındaki bağımız bunlar aslında. Çok değişik ve kullanışlı bir fikri hayata geçirmişlerö diye konuştu.

İsmail Karasüleyman ise "Çok sık görebileceğimiz bir durum değil. Ben de ilk gördüğümde 'teraslar arasında bağlantı sağlıyor' diye düşündüm, ama sonra öğrendim ki yangın merdiveni olarak yapılmış. Yangın merdiveni yapmak için yeri olmayan apartmanlar içim mükemmel bir fikirö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bloklardan detaylar

-Yangın geçitleri detayları

-Apartman sakinlerinin geçitleri kullanması

-Röportajları

-DRONE çekimleri

-Muhabir anonsu(Arzu Erbaş )

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ-Mehemt Can PEÇE RİZE-DHA

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Batman'da ekolojik okul -

Batman'da Çevrimova İlkokulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 'Sıfır Atık' projesi kapsamında kurulan tasarım atölyesiyle destek veriyor. Velilerin de katıldığı çalışmalarda atıklar kullanılabilir malzemelere dönüştürülüyor.

Çevrimova İlkokulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan 'Sıfır Atık' projesi için Minik Eller Tasarım ve Beceri Atölyesi kuruldu. 85 öğrencinin bulunduğu okuldaki çalışmalara veliler de katılım sağlarken, 200 haneli kırsal Çevrimova Mahallesi'nin atıkları da kullanılarak oyuncak ve kullanılabilir malzemelere dönüştürülüyor.

'İKİ HAFTADA BİR PROJE YAPIYORUZ'

Çalışmalarla ilgili bilgi veren öğretmen Ayşenur Doğan, "Okulda atıkları değerlendirerek iki haftada bir projeler yapıyoruz. Bugün de yoğurt kovalarını kadınlar ve öğrencilerle birlikte çalışarak atkı ördük. Proje kapsamında yaptığımız çalışmalarla köydeki atıkları da değerlendiriyoruzö dedi.

KÖYÜN ATIKLARI DEĞERLENDİRİLİYOR

200 hanesi bulunan kırsal Çevrimova Mahallesi Muhtarı Cafer Konaç ise "Köyümüzün nüfusu 1000'in üzerinde ancak köyde kolay kolay dönüşebilecek çöp bulamazsınız. Atıklar okulda öğrenci ve velilerle birlikte dönüştürülüyor. Okulda sosyal etkinlikler ile birlikte el becerileri ve tasarım üzerinde projeler olduğundan öğrencilerimiz neşe içinde okula gidiyor. Okulumuza yeni bir ivme kazandıran okul müdürü Veysi Menekşe ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Okuldan görüntü

Okulun atölyesinde yoğurt kovalarıyla atkı örünmesi

Veli ve öğrenciler atkıları örerken

Veli ve öğrenticilerin birlikte çalışması

Velilerle röportaj

Öğretmen Ayşenur Doğan'ın konuşması

Geri dönüşüm çalışması

Köy muhtarı ile röportaj

Öğrencilerin görüşü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/ BATMAN,