DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

Gaziantep'te 873 polisle uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

GAZİANTEP'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 mahallede 873 polisin katılımıyla düzenlenen ve 24 saat süren operasyonda, 34 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik, 873 polisin katılımıyla Hacıbaba, Mithatpaşa, Çağlayan ve Hasırcıoğlu mahallelerinde operasyon düzenledi. Helikopter, drone ve dedektör köpekler ile yapılan ve 24 saat süren operasyonda, ablukaya alınan 4 mahalledeki tüm sokak girişleri kapatıldı. Polis ekipleri, şüpheli buldukları kişi ve sürücüleri durdurup, arama yaptı, bazı adreslere ise özel harekat polisleri tarafından baskın düzenlendi. 39 ikamet, 92 umuma açık yer ile 1487 araç ve 3 bin 761 kişinin arandığı operasyonda; 1 kilo 200 gram metamfetamin, 1 kilo 100 gram eroin, 800 gram esrar, 180 gram bonzai, 192 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi ve 6 tabanca ele geçirildi, 34 kişi ise gözaltına alındı. Emniyette sorgulanmalarına başlanan şüphelilerin, işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis ekiplerinin çıkışı

Özel harekatçıların operasyonu

Özel harekatçıların eve girişi

Evlerde yapılan aramalar

Helikopterden çekilen görüntüler

Dedektör köpeğin arama yapması

Araçların ve vatandaşların aranması

Ele geçirilen uyuşturucu

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera : Hasan KIRMIZITAŞ/ GAZİANTEP

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2 çocuk annesi, kendisini aldattığı iddiasıyla eşini öldürdü

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, 2 çocuk annesi H.Y. (28), 10 yıllık eşi Ekrem Y.'yi (33) kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak, öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan H.Y., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam, Ahmetefendi Mahallesi 3081 Sokak'taki evde meydana geldi. H.Y., kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Ekrem Y. ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası H.Y., 2 çocuğunu alıp, evden ayrılmak istedi. Bir süredir işsiz olduğu öğrenilen Ekrem Y. ise buna izin vermedi. Bunun üzerine çift arasında bir kez daha çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada H.Y., 10 yıllık eşi Ekrem Y.'yi bıçakladı. Kavga seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine, eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Eve giren sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ekrem Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde yapılan incelemenin ardından Ekrem Y'nin cansız bedeni, Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. H.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Emniyetten görüntü

-Hastaneden görüntü

Haber-Kamera: Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat),

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Bisikletli gencin tehlikeli yolculuğu

ADANA'da bisikletli genç, hafriyat kamyonunun arkasına tutunarak yolda ilerledi. Gencin tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde yaşandı. Bisikletli genç, önünde giden hafriyat kamyonunun arkasına tutunarak uzun süre trafikte seyretti. Trafikteki araçlara aldırış etmeden yoluna devam eden bisikletli genç, kazaya davetiye çıkarırken, görenleri hayrete düşürdü. Seyir halindeki başka aracın sürücüsü tarafından görüntülenen bisikletli genç, bir süre sonra gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kamyonunun arkasına tutunarak yolda ilerleyen bisikletli

Görüntüyü çeken sürücünün konuşması

Haber: Rüşan Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

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JÖH'ler, Muş'tan deprem bölgesine gönderildi

MUŞ İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Özel Harekat (JÖH) personeli, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgeye gönderildi.

Muş'ta bugüne kadar PKK 'ya yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı, bu kez depremzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçti. Elazığ ve Malatya 'ya görevlendirilen 180 JÖH personeli için İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi.

Muş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bülent Baykal, uğurlamada yaptığı konuşmada, jandarmanın başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya göz açtırmadığını belirterek, "Muş Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı , bugüne kadar Varto 'da, Malazgirt 'te terör örgütünün ana üslenme bölgesi, yuvası olan Şenyayla'da çok başarılı, çok etkin faaliyetlerde bulundunuz. Teröriste bir an olsun göz açtırmadınız. Muş bölgesinde terörü hemen hemen sıfır noktasında getirdiniz. Milletimiz sizinle gurur duymaktadır" diye konuştu.

Depremzedelere güvenlik desteği, yardımda bulunma ve birlikte olma görevinin Muş İl Jandarma Komutanlığı'na verildiğini belirten Albay Baykal, "Bugün aziz milletimiz sizlere, bizlere Elazığ'da, Malatya'da meydana gelen deprem felaketi nedeniyle büyük yaralar alan vatandaşlarımıza güvenlik desteği, yardımda bulunma ve onlarla birlikte olma görevini vermiştir. Muş İl Jandarma Komutanlığı olarak bu görevin bize verilmesi dolayısıyla büyük bir gurur duyuyoruz. Sizlerin bu görevi başarıyla yerine getireceğinize, Türk Jandarma teşkilatını başarıyla temsil edeceğinize olan inancımız tamdır. Gözünüz arkada kalmasın, burada bıraktığınız aileleriniz, evlatlarınız bizlere emanettir. Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimize, vatandaşlarımıza selamlarımızı ve hayır dualarımızı ulaştırınız lütfen. Rabbim ayağınızı taşa değdirmesin, yolunuz açık olsun, başarılar diliyorum. Amacımız bir nebzede olsa sıcaklığımızı, sıcaklığınızı orada zarar gören vatandaşlarımıza iletmektir. Bu yolda yapacağınız her ufak hareket, milletimizin gönlünde önemli bir yer tutacaktır" diye konuştu.

Albay Baykal'ın konuşmasının ardından araçlara binen jandarma personelleri, Elazığ'a uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Askerlerden detaylar

-Albay Bülent Baykal'ın konuşması

-Askerlerin hazırlıklarından detay

-Askerlerin doldur-boşalt yapmasından detay

-Askerlerin araçlara binmesinden detay

-Askerlerin Elazığ'a uğurlanmasından detay

HABER: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

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Malatya'da yarıyıl tatili, 10 Şubat'a kadar uzatıldı

Elazığ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği, çok sayıda binanın yıkıldığı, can kayıplarının olduğu ve artçı sarsıntıların devam ettiği Malatya'daki tüm okullarda yarıyıl tatili, 10 Şubat'a kadar uzatıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Malatya'da da hissedildi. Doğanyol ve Pütürge ilçelerindeki bazı binalar yıkılırken, 4 kişi yaşamını yitirdi, 481 kişi de yaralandı. Artçı sarsıntıların devam ettiği Malatya'da, valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, 3 Şubat'ta başlayacak eğitim- öğretim döneminin 10 Şubat Pazartesi günü başlayacağı belirtildi. Açıklamada, "24 Ocak 2020 Tarihinde meydana gelen Elazığ- Sivrice merkezli Deprem nedeniyle ilimize bağlı; Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçeleri ile birlikte Yeşilyurt Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Liselerde 10 Şubat 2020 tarihine kadar eğitim- öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir" denildi.

MALATYA,

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'Millow' ile arama yapıldı, 18 kilo esrar ele geçirildi

KOCAELİ'de, TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpek 'Millow' ile yapılan aramada aracın yakıt deposunun içerisindeki 18 kilo esrar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine gitmekte olan bir otomobili takibe aldı. Otomobil, TEM Otoyolu Gültepe mevkiinde durduruldu. Polis, narkotik dedektör köpeği 'Millow' ile arama yaptı. 'Millow' aracın yakıt deposunun bulunduğu yerde tepki verdi. Aracın yakıt deposunun içerisine konulan 42 paket halinde 18 kilo esrar ele geçirildi. Suriye uyruklu M.E.S. ve M.A. ile Türk vatandaşı S.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 3 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Köpekle arama yapılması

Köpeğin tepki vermesi

Yakıt deposunun açılması ve paketlerin çıkarılması

Esrar paketlerinden görüntü

HABER: KOCAELİ,