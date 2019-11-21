DHA YURT BÜLTENİ-7

Van'da PKK'ya 'Kıran' darbesi

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Kıran Şehit J.Asb.Bçvş. Coşkun Tanrıöver' operasyonunda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler olay yerinde imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nin Tuluklu Mezrası kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran Şehit J.Asb.Bçvş. Coşkun Tanrıöver' operasyonu düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde M16 piyade tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği, el yapımı patlayıcı (EYP), 2 EYP düzeneği, 2 kilogram amonyum nitrat ve tıbbi malzemeler ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Görüntü Dökümü

-------------

-Ele geçirilen mühimmat ve malzemelerin imha edilmesi

-Yükselen dumanlar

HABER: Behçet DALMAZ/VAN,

============================

Babası obeziteden ölen genç, 4 ayda 51 kilo verdi

Kayseri'de üniversite öğrencisi Yasin Aksel'in (23) 110 kilo ağırlığındaki babası Hüseyin Aksel (50), 7 yıl önce aşırı kiloya bağlı gelişen kalp, şeker, kolesterol rahatsızlıkları sonucu yaşamını yitirdi. Babası öldüğünde 137 kilo olan Yasin Aksel, kilo almaya devam edip, 151 kiloya ulaşınca 4 ay önce mide küçültme ameliyatı ardından 51 kilo verdi. Aksel, "Sonumun babam gibi olmasını istemediğim için ameliyat olmaya karar verdim. Ömrümün uzadığını düşünüyorum" dedi.

Aksaray Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Kayserili Yasin Aksel'in babası Hüseyin Aksel, 2012 yılında aşırı kiloya bağlı gelişen kalp, şeker ve kolesterol rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aynı zamanda müzisyen olan Yasin Aksel, babası öldüğünde 137 kiloyken, aradan geçen sürede kilo almaya devam etti ve 151 kiloya ulaştı. Kilosu nedeniyle günlük yaşamında yürümekte ve nefes almakta zorluk yaşamaya başlayan Yasin Aksel, sonunun babası gibi olmasından endişe ederek, tedavi olmaya karar verdi. Yasin Aksel, 4 ay önce Kayseri Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'ne başvurdu. Doç. Dr. Ömer Topuz ile görüşerek zayıflamak istediğini söyleyen Aksel, mide küçültme ameliyatı ardından 51 kilo vererek, 100 kiloya kadar düştü.

'SONUMUN BABAM GİBİ OLMASINI İSTEMEDİM'

Yasin Aksel, babası öldüğünde 137 kilo olduğunu; ancak son 2-3 yılda hızla kilo aldığını ve 151 kiloya çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Nefes alamaz hale gelmiştim. 100 metre yürüdüğümde çok yoruluyordum. Sağlıklı yollarla buna 'dur' demek istedim. Çok farklı diyetler yaptım; ama hiç birinden olumlu sonuç alamadım. Annemin de desteği ile bu ameliyatı olmaya karar verdim. Kayseri Şehir Hastanesi'nde bu ameliyatın daha profesyonel yapıldığını duyunca da gerekli tetkikler yapıldı, vücut kitle endeksim incelendi. Daha sonra ameliyat oldum. Ameliyata girerken 151 kiloydum, şimdi 100 kiloyum. 51 kiloyu 4 ayda verdim. Artık koşabiliyor, dans edebiliyor ve rahat nefes alabiliyorum. Daha pozitif bir insan oldum. Görsellik benim için en son planda olan bir şeydi. Ömrümün uzadığını düşünüyorum. Önceleri '5 XL' giyiyordum. Şimdi 'L' ve 'XL' giyiyorum. Hedef boyumla orantılı olduğu için 75 kiloya düşmek."

Babasını 2012 yılında kaybettiğini belirten Aksel, "Babam da obezite sorunu çekiyordu. Obezite şeker, kolesterol hastası oldu, sonrasında 3-4 yıl diyalize bağlandı. Sonumun onun gibi olmasını istemedim" diye konuştu.

'25 KİLO DAHA VERECEK'

Doç. Dr. Ömer Topuz ise Yasin Aksel'in geldiğinde babasından dolayı durumunun farkında olduğunu anlatarak, "Bana 'Ben babamın yaşadığı zorlukları yaşamak istemiyorum. Tedavimi olup obeziteden kurtulmak istiyorum' diyerek geldi. Kriterlere uyduğu için ve gerekli tetkikler olumlu çıktığı için ameliyatını yaptık. 4 ay içinde de 51 kilo verdi. Verdiğimiz diyetleri de takip ederek 25 kilo daha verecek" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

Yasin Aksel ile röportaj

Yasin Aksel'in Kayseri şehir Hastanesine gelmesi

Yasin Aksel'in yeni görüntüsü ile hastane önünde gitar çalması şarkı söylemesi

Doç. Dr Ömer Topuz ile röportaj

Diğer görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

============================

Erciş'te kuş gözlem istasyonu kurulacak

Van Gölü havzasındaki sulak alanlara her yıl nisan ayında gelip, ekim sonuna kadar konaklayan flamingolar ve diğer kuş türleri için Erciş Kaymakamlığı tarafından gözlem istasyonu kurulacak.

Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ bölgesinde flamingo ve diğer 232 kuş türü için gözlem astasyonu kuruluyor. Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, bölgeye gelen turistlerin, daha rahat koşullarla kuşların görsel şölenini seymetmeleri için gözlem istasyonu kurulacağını belirterek, "Önümüzdeki hafta Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Kültür Turizm Bakanlığımızı ziyaret edeceğim. Bazı devlet büyüklerimizle görüşeceğim. İlçemiz için önemli turizm yatırımları yapmak istiyoruz. Bugün hali hazırda bulunan Çelebibağı bölgesinde kuş gözlem istasyonu için proje hazırladık. Sayın Bakan yardımcımızla, büyüğümüzle görüşeceğiz. İlçemizde sanayinin, ticaretin olması çok önemli. Ama, biz turizm de yapmak istiyoruz. Turizmde ufak ufak dokunuşlar yapmak istiyoruz. Van Gölü'ne 'deniz' diyoruz. Bütün turistleri buraya bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Sazlık alandaki flamingolar

-Çelebibağdaki kuşlardan detaylar

-Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu ile röportaj

HABER: Barbaros KUL/ ERCİŞ (Van),

============================

Gündüz vakti ilçe merkezine inen kurt, kamerada

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde sabah saatlerinde kent merkezi yakınlarına kadar gelen bir kurt, kameralara yansıdı.

İlçe merkezindeki Taşköprü Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarının yakınlarına kadar inan bir kurt dikkat çekti. Binalara kadar yaklaştığı görülen kurt, Çataloluk-Serpinti yolu kenarında ilerlerken, bölgedeki su deposunda çalışan bir belediye görevlisi tarafından kamerayla görüntülendi. Yiyecek aradığı sanılan kurt, yoldan geçen sürücüler tarafından fark edilmedi. Kurdun araçların geçişi sırasında arazide sabit durarak kendini gizlemeye çalışması dikkat çekti. Araziye doğru ilerleyen kurt, dağılık bölgeye giderek gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

-Kurdun ilçe merkezi yakınındaki görüntüsü

-Arazide ilerlerken gelip geçen araçlar

Haber-Kamera: Hüseyin ÇİÇEK/SUŞEHRİ(Sivas),

=========================

Yabancıya konut satışında rekor artış

Türkiye'de bu yılın 10 aylık döneminde yabancılara konut satışı yüzde 23,4 oranında artışla 36 bin 197'ye yükseldi. Yabancıya en çok satış yapılan illerden Antalya'da Almanların Alanya'yı, Rusların Kemer'i, İngilizlerin Kaş-Kalkan bölgesini tercih ettiği ortaya çıktı.

Antalya'da yabancılara dönük konut projeleri üreten Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) üyesi Helmann Consturaction firması Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Selman Özgün, yabancılara konut satışında bu yıl İstanbul ve Antalya'da rekor rakamlara ulaşıldığını açıkladı. 10 aylık dönemde yabancılara 36 bin 197 konut satıldığını belirten Selman Özgün, "Geçen yıl aynı dönemde 30 bin 431 konut satılmıştı. Yüzde 23,4'lük artış gerçekleşti" dedi.

Yabancıların tercih ettiği illerin ilk sırasında İstanbul'un geldiğini belirten Selman Özgün, "İstanbul'da 10 ayda yabancılara yüzde 62 artışla 16 bin 322 konut satıldı. İstanbul'u yüzde 12 artış ve 7 bin 169 konutla Antalya takip etti. En çok satış yapılan diğer iller Ankara, Bursa, Yalova olarak sıralandı" dedi.

Ekim ayında ise Türkiye toplamında yabancılara konut satışında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32'ye yakın düşüş olduğunu aktaran Özgün, "Geçen yıl 250 bin dolarlık yatırım karşılığında vatandaşlık verilmesiyle ilgili yasa eylül ayı sonunda Meclis'ten geçmişti. O dönem satışlara ciddi etkisi görüldü. Ekim ayında düşüş olsa da genel anlamda bir artış söz konusu" diye konuştu.

SATIŞLAR NEDEN ARTTI?

Yabancıların Türkiye'deki konut satın alımındaki artışın nedenlerini de anlatan Özgün, 250 bin dolarlık yatırım karşılığında vatandaşlık hakkı tanınmasının ciddi etkisi olduğunu söyledi. Ayrıca döviz kurlarındaki değişimlerin yabancı yatırımcıların ilgisini çektiğini belirten Özgün, "Tabi en önemlisi ülkemizin, Antalya'mızın güzelliğini gören insanlar, tekrar gelmek ve burada yaşamak istiyor. Bu da yayılmaya başladı ve artık daha bilinçli yatırımcılar geliyor" dedi.

KİM, HANGİ BÖLGEYİ SEVİYOR?

Firma olarak özellikle yabancılara yönelik konut projeleri ürettiklerini belirten Selman Özgün, Antalya'da konut satın alan yabancıların bölgelere göre tercihlerini ise şöyle sıraladı:

"Alanya bölgesini en çok Almanlar tercih ediyor. Side-Manavgat bölgesi ise Avrupa ülkeleri ve Ruslardan talep görüyor. Kaş-Kalkan bölgesi İngilizler, Kemer Ruslar, Antalya merkezde Lara ve Konyaaltı, özellikle Kepez, Döşemealtı ve Aksu bölgelerindeki lüks ve site şeklindeki yapılar Avrupa ülkeleri, Irak, İran, Orta Doğu ülkeleri ve Rusların ilgisini çekiyor. Ayrıca Antalya genelinde yurt dışında yaşayan Türkler de önemli ölçüde konut ediniyor."

ANTALYA 10 BİNİ GEÇER

Bu yıl sonunda iki aylık dönemle beraber Antalya'da 10 bin konut satışı rakamına ulaşılmasını bekledikleri belirten Özgün, "Geçen aylardaki rakamlara baktığımızda ortalamalar bunu gösteriyor. Tabi bu bir rekor, giderek de artacaktır. Çünkü faiz oranlarının düşmesi ve iç piyasadaki canlılık ve olumlu görüntü, dış piyasayı da tetikliyor. Onlar da iç piyasadaki hareketliliği takip ediyor ve giderek daha güzel hale geleceğini umut ediyoruz" diye konuştu.

EN ÇOK İLGİ GÖREN İLLER

TÜİK verilerine göre, bu yıl 10 aylık dönemde yabancılara satışta ilk sırayı 16 bin 322 konutla İstanbul alırken, 7 bin 169 konutla Antalya ikinci sırada. Ankara 2 bin 4 konut, Bursa 1873, Yalova 1432, Sakarya 1027, Trabzon 791, Muğla 774, Mersin 698, Aydın 679, diğer iller 3 bin 428 konut olarak sıralanıyor.

Ülkelere göre ilk sırada 6 bin 124 konutla Irak yer alıyor. En çok satış yapılan diğer ülkeler ve konut satışları şöyle: İran 4 bin 160, Rusya Federasyonu 2 bin 231, Suudi Arabistan 1840, Afganistan 1663, Kuveyt 1621, Almanya 1422, Ürdün 1284, Yemen 1214, İngiltere 1114.

Görüntü Dökümü

------------

-Satılık tabelası olan daire görüntüleri

-Binaların dış plan görüntüleri

-RÖP: Dr. Selman Özgün

HABER: Mehmet ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

======================

Seyhan'dan 'Çocuk Hakları' farkındalığı

Seyhan Belediyesi, 'Dünya Çocuk Hakları Günü' nedeniyle çocuklara, 'The Croods' isimli çocuk filmi, sihirbaz ve çocuk oyunu gösterimi hediye etti. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ndeki gösterimlere çocuklar, yoğun igi gösterdi.

Seyhan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 'Dünya Çocuk Hakları Günü' nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikler kapsamında çocuklara 'The croos' isimli çocuk filmi gösterimi sunuldu. Seyhan Belediyesi'nin çocuklara hediyeleri, 'Sihirbaz' gösterimi ve eğlenceli çocuk oyunu gösterisiyle sürdü. Birbirinden ilginç sihirbazlık numaraları karşısında şaşkına dönen çocuklar 'Bir sihrim var çocuklar' isimli gösterisini sunan Enver Ertaş'ı alkışladı. Çocukların yetişkinlerden daha farklı ihtiyaçlara ve haklara sahip olması gerektiğine dikkat çeken Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Bir ülkenin geleceği çocuklardır, onlar geleceğimizin teminatıdır. Bu nedenle çocukların özel bir duyarlılığa ve özel bir korunmaya ihtiyaçları vardır. Çocuklarımıza daha güzel bir ortam sunduğumuzda geleceğimizi teminat altına almış oluruz. Unutulmamalıdır ki, sevgi, eğitim hakkı, yaşam hakkı, sağlık hakkı çocuğun en doğal hakkıdır. Bu hakları çocuklarımıza sunmak bizim en önemli görevimizdir. Çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirterek, tüm çocuklarımızın 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyorumö dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Sihirbazlık gösterileri

Katılımcılardan ve çocuklardan detaylar

Haber-Kamera: ADANA,

======================

Van'da 18 bin öğretmenden aynı günde 75 bin aileye ziyaret (2)

ERCİŞ'TE 3 BİN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİLERİ İÇİN SEFERBER OLDU

Van'ın Erciş ilçesinde 3 bin öğretmen, ara tatilde aynı günde 20 bin öğrenciyi evlerinde ziyaret etti. İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu da öğretmenlerin bu ziyaretine eşlik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, veli-okul işbirliğini geliştirmek ve öğrencilerin okula ilgilerini artırmak için ilçede görev yapan 3 bin öğretmen, aynı günde 20 bin öğrenciyi ziyaret etti. Projeye, İlçe Kaykakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek de destek verdi. Van Yolu Mahallesi ile Salihiye Mahallesi'deki aileleri ziyaret eden Kaymakam Mehmetbeyoğlu ve öğretmenler, Kemal Sarıyıldız ve Abdullah Taş'ın evlerine misafir oldu. Velilerle sohbet edip, öğrencilerin durumları hakkında bilgi veren Kaymakam ve öğretmenlere, çay ikramında bulunuldu.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, ilçede aynı günde 20 bin öğrencinin evlerinde ziyaret edildiğini belirterek," Milli Eğitim Müdürümüz ve öğretmenlerimizle birlikte başarılı öğrencilerimizi evlerinde ziyaret ediyoruz. Milli eğitim Bakanlığımızın bu uygulamasını çok kıymetli buluyorum. Bugün 3 bin öğretmenimiz, 20 bin öğrenciyi evlerinde ziyaret ettiler. Ben bu çalışmayı veliler ve okul arasındaki bağın güçlenmesi açısından çok kıymetli buluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, Valimize, hocalarımıza ve velilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu'nun öğretmenlerle birlikte aileleri ziyaret etmesi

-Ziyaretten detaylar

-Kaymakam Mehmetbeyoğlu ile röportaj

İlçe Milli Eğitim müdürü Şimşek ile röportaj

-Detaylar

HABER: Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),

============================

Derik'te ara tatildeki öğrenciler yamaç paraşütüyle uçtu

Mardin'in Derik ilçesinde, ara tatildeki öğrenciler için yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

Derik Kuzey Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Tarık Ayebe (44), ara tatildeki öğrenciler için yamaç paraşütü etkinliği düzenledi. Muğla'dan gelen yamaç paraşütçüleri Necdet Kara ile Levent Ekmekçi'nin de katılımıyla yapılan etkinlikte, ilçedeki Erge Baba tepesinde öğrenciler paraşüte bindirilerek, uçuş keyfi yaşatıldı.

Ara tatilde öğrenciler için farklı bir etkinlik yapmak istediklerini anlatan Derik Kuzey Sportif Havacılık Kulübü Başkanı, "Çocuklarımıza bir etkinlik yapmak istedik. Muğla'dan 2 pilot arkadaşımız geldi. İlçedeki öğrencilerimize keyifli bir uçuş etkinliği yaptık" dedi.

İlk kez yamaç paraşütüyle uçtuğunu anlatan 10'uncu sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Jinda Çelik, uçuş öncesinde babasından izin aldığını söyledi. Çelik, "Yamaç paraşütüyle uçtuğumda çok heyecanlandım. İlk defa uçmanın keyfini yaşadım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------

Erge Baba tepesinden uçuş hazırlıkları

Yamaç paraşütüne binen öğrenciler

Uçuştan görüntü

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin),