DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Eğitimini tamamladıktan sonra mart ayında Siirt 'te görev başlayan şehit Bekir Gündeş'in yaklaşık 1 ay önce nişanlandığı belirtildi. Ailesinin arkasından Murat Ali diye gözyaşı döktüğü Bekir Gündeş'ten geriye, soyadı öğrenilemeyen nişanlısı Fatma ile beraber çektirdiği fotoğraflar kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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