DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Köpeklerin bulduğu kafatasının kayıp boya ustasına ait olduğu belirlendi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ağaçlık alanda 80 gün önce köpekler tarafından bulunan kafatasının yakındaki bir tersanede boya ustası olarak çalışan ve geçen 24 Aralık'tan bu yana kayıp olan Mehmet Ali Koran'a ait olduğu belirlendi. Olayın şüphelisi olarak polis tarafından gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum'un İçmeler Mahallesindeki tersanede çalışan işçilerin beslediği 'Betty' isimli sokak köpeği, geçen 16 Temmuz'da ormanlık alanda bulduğu bir kafatası getirdi. Bir insana ait olduğu belirlenen kafatasını gören işçiler büyük şaşkınlık yaşadı. Tersanenin işletmecisi Ali Efe (49), sabah işe geldiğinde durumu öğrenip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kafatasına incelenmek üzere el koyup, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Polis, ve arama kurtarma ekipleri, cesedin diğer parçalarının da bulunması için çalışma başlattı. 4 gün sonra ise bölgede kaval kemiğine benzeyen bir kemik daha bulundu. Ekipler, bu kemiği de kafatası bulunan kişiye ait olma ihtimaline karşılık incelemeye aldı. Bulunan kafatası ve kemiğin yapılan DNA incelemesinde, yakındaki bir tersanede boya ustası olarak çalışan ve geçen 24 Aralık'tan bu yana kayıp olan Mehmet Ali Koran'a ait olduğu tespit edildi. Bu gelişmenin ardından soruşturmayı derinleştiren Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, Koran'ın 4 arkadaşını cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.