Son dakika! Bakan Pakdemirli ve Binali Yıldırım'dan Seferihisar ziyareti - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 6.6'lık İzmir depreminin merkez üssü Seferihisar'ı ziyaret etti.

Bakan Bekir Pakdemirli ile AK Partili Binali Yıldırım, 6.6 büyüklüğündeki depremle birlikte tsunaminin vurduğu Seferihisar'a geldi. İlçedeki Müşerref Hepkon İlkokulu'nu ziyaret eden Bakan Pakdemirli ve Milletvekili Yıldırım, depremzede çocuklara 30 tablet dağıttı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin de katıldığı programda okuldaki öğretmen ve öğrenciler, Bakan Pakdemirli ve Milletvekili Yıldırım'a teşekkür etti.