DHA YURT BÜLTENİ-8

HAVADAN HELİKOPTERLİ DESTEK

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (2)

Uludağ'da, pazar gecesi zirveye çıkmak için tırmanış yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama- kurtarma çalışmalarına, helikopterle havadan destek sağlandı. Bursa Jandarma Komutanlığı'ndan saat 10.00 sıralarında havalandırılan arama- kurtarma helikopteriyle arazi tarandı. 130 kişilik ekip ise karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Jandarma ekiplerinin hazırlanmasından detaylar

-Helikopterden detaylar

-Süre: 02.55 Boyut: 327 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ-Huzeyfe ÖZDEMİR - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Şehidin vasiyetiyle kızına İkranur ismi verildi

MARDİN'in Ömerli ilçesinde, 4 Eylül günü, PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar'ın eşi Fatma Acar, kız çocuğu dünyaya getirdi. Bebeğe, şehit babasının vasiyetiyle İkranur ismi verildi.

Ömerli ilçe kırsalında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın eşi Fatma Acar, 1 hafta önce kız çocuğu dünyaya getirdi. Sağlıklı bir şekilde doğan bebeğe, şehit babasının vasiyeti üzerine İkranur ismi verildi.

'SADECE ÇOCUĞUNU ÇOK GÖRMEK İSTİYORDU NASİP OLMADI'

Eşi şehit olduğunda 7 aylık hamile olduğunu söyleyen Fatma Acar, "Kızımızın ismini eşim İkranur koymuştu. Cinsiyetini biliyorduk. Eşim şehit olmadan üç ay önce bir patlama yaşanmıştı, araç patlamıştı. Eşim eve girdiğinde 'Ya çocuğumu göremeseydim' dedi. Şehit haberi geldiğinde ilk aklıma gelen sözü bu oldu. Çocuğunu çok görmek istiyordu, nasip olmadı. O şu an görüyordur eminim, hissediyordur ondan da eminim. Rabbim cennetin en güzel yerini ona nasip etsin bizi de şefaatine nail eylesin. Çevremde bir sürü insan var ama kızım bana Mehmet'in emaneti. Onun hep destekçisi olacağım, en güzel okulda, en güzel yerlerde okutacağım. Bir çocuğa babasını anlatacaksın ama nasıl anlatacağımı bilmiyorum, eşim çok iyi bir insandı. Kızıma babasını en iyi şekilde anlatacağım. Nasıl hiç kimse bir anne sevgisini veremiyorsa hiç kimse de bir baba sevgisini veremez. Rabbim büyük, her şey kader, kaderimizde bu varmış, yaşayacağımız varmış, rabbim sabrını versin, veriyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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Hastaneden görüntü

Bebeğin görüntü

Fatma Acar'ın açıklaması

Genel ve detay görüntüleri

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 500 MB

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- Depremde 2 bacağını kaybetti, baba mesleğini sürdürüyor

BİNGÖL'de 1971 yılında meydana gelen depremde, henüz 1 aylıkken, 2 bacağını kaybeden Mücahit Yıldız (48), baba mesleği olan demircilik yapıyor.

Bingöl'de 22 Mayıs 1971 tarihinde Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde 878 kişi hayatını kaybetti, 700 kişi ise yaralandı. Depremde henüz 1 aylıkken enkaz altında kalan Mücahit Yıldız, yaralı olarak kurtarıldı, ancak iki bacağını kaybetti. Yıldız, yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen hayata küsmedi. İlerleyen yıllarda demirci ustası olarak babasının yanında çırak olarak başlayan Mücahit Yıldız, meslekte ustalaştı. Ailesinin ve arkadaşlarının destek olduğu Yıldız, sanayideki iş yerine özel engelli otomobiliyle gidip geliyor. Yıldız, işin zorluklarına rağmen binalar için demir korkuluk ve demir kapı gibi çeşitli ürünlerin kaynak işlerini yapıyor.

'HİÇBİR ZAMAN PES ETMEDİM'

Evli ve 2 kız çocuğu babası Mücahit Yıldız, "1971'de Bingöl depreminde ayaklarımı kaybettim. İlk ve ortaokulu eğitimimi dışarıdan bitirdim. Hiçbir zaman yılmadım. 20 yaşından bu yana hep hayatla mücadele vermeye başladım. Elimden geldiği kadar bu halimle bile kendi iş yerimizde babamın yaptığı işlere yardımcı oluyordum. Ben engelliyim deyip kabuğuma çekilmiş olsaydım, bu kazanım ve mücadelem olmazdı. Daha sıkıntılı günler geçireceğime inanıyordum. Engel sadece insanın ruhunda, karakterinde ve beyninde olmasıdır. Bu hayatın kendisi zaten mücadeledir. Hiç kimse ben engelliyim demesin, sağlıklı bir insan bile hayatla mücadele veriyor" dedi.

'ENGELLİNİN BİR GÜNLÜK YAŞANTISINA GİRSİNLER'

Toplumda engellilerin başarıları görülmediğine değinen Yıldız, "Engelli arkadaşlarımıza şunları söylemek istiyorum, kendinizi eve kapatmayın, yaşayacak yerlerimiz var yaşatılacak olan aldığımız nefes, aldığımız koku, gördüğümüz güzellikler var. İnanın hiç kimse kimseden üstün değildir. Allah herkesi eşit yaratmıştır. Engelli olan arkadaşlarımızın içinde gerçekten çok yetenekli arkadaşlarımız var. Ama ne yazık ki hiç kimse bunun farkında değil. Toplumda ön yargı olduğu için engelli budur deyip, engellinin engelini dışarıdan gördükleri için yadırgıyorlar. Maalesef dışarıdan görüldüğü gibi değil. Engellinin dünyasına girsinler, bir engellinin, bir günlük yaşantısına girsinler. Biz farklı bir yerden gelmedik, biz de bu toplumun bir parçasıyız. Biz 'de bu ülkenin çocukları ve evlatlarıyız. Engellilere yapılan bu davranışları kınıyorum. Yetkililerden bir an önce buna bir çözüm bulamalarını istiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Yıldız'ın iş yerine gelmesi

İş yerinde çalışması

Yıldız'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 438 MB

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Tekirdağ'da sahte içki operasyonu; yılbaşı öncesi piyasaya süreceklerdi

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, jandarma tarafından baskın yapılan depoda, yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmek için hazırlanan 1700 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl ve Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları ortak çalışmayla Çerkezköy'deki Sümbül Sokak'ta bulunan depoda, sahte içki üretildiğini belirledi. Jandarma ekipleri, Orhan A.'ya ait depoya baskın düzenledi. Depo ve eklentilerinde yapılan aramada, 350 litre sahte rakı, 1350 litre sahte şarap ile 400 litreden fazla üzüm şırası, içki yapımında kullanılan damıtma kazanı, ocak, 2 huni, 3 derece ve 2 anason yağı ele geçirildi.

Orhan A. gözaltına alınırken, el konulan sahte içkilerin, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek için hazırlandığı belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Jandarmanın depoya operasyonu

Variller ve pet şişeler içindeki içkiler

Jandarmanın mahallede önlemleri

Varillerin jandarma aracına taşınması

Depo sahibi ile Orhan A., ile jandarma ile

Aramalardan detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), -

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Kütahya'da, elektrik direğine çarpan aracın sürücüsü yaralandı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Ö. (61) yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi çevreyolu Çukurköy Kavşağı'nda meydana geldi. Tavşanlı'dan Kütahya yönüne giden Ahmet Ö.'nün kullandığı 43 BC 0117 plakalı otomobil, bölge trafik istasyonu önünde yoldan çıkarak orta refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan Ahmet Ö. ihbar üzerine gelen ambulansla Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü Ahmet Ö.'nün alkollü olduğu belirlendi.

Görüntü dökümü:

-Direğe çarpan otomobil

-Olay yerinden detay

-Acil Servisten görüntü

-Yaralı sürücü Ahmet Ö.'nün çekilen görüntüsü

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(KÜTAHYA)-DHA

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Özel öğrenciler, ebru ve resim yapıyor

AFYONKARAHİSAR'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir özel eğitim uygulama okulunda öğrenim gören engelli öğrenciler ebru sanatı ve resim yapmayı öğrenmelerinin ardından ilk uygulamayı okullarında gerçekleştirdi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'daki özel bir eğitim uygulama okulunda, özel çocuklara yönelik ebru etkinliği düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi gönüllü ebru sanatçısı Ömer Faruk Barış tarafından düzenlenen ebru etkinliğinde öğrenciler hem ebruyla tanıştı hem de ebru yapma fırsatı yakaladı. Okul öğretmenlerinin de katıldığı ebru etkinliği gün boyu devam etti.

Zeynep Aktürk, Faik Emre Arslan, Mehmet Dabanlı ve Asım Dabanlı'nın aldıkları eğitim sonucuna resim yapma yeteneği olduğu ortaya çıkarıldı. Eğitim öğretim yılı içinde girdikleri yarışmalarda birçok ödül alan 4'lü, eğitim gördükleri okulun duvarlarını da boyadı. Öğrenciler, okul koridorlarının duvarlarını öğretmenleri eşliğinde boyamaya başladı.

'HAYAL DÜNYALARI ÇOK GENİŞ'

Görsel sanatlar öğretmeni Nilgün Ünsal, sanatın bireyin kendini ifade etme özgürlüğü olduğunu belirterek, okulda her öğrencisinin özel olduğunun altını çizdi. Ünsal, "Bu nedenle sabır ve ilgiyle onlara yaklaşmak gerekir. Onları gözlemleyerek her birinin kendisine özgü ifade araçlarını geliştirmek gerekir. Onların sosyalleşmesi açısından kendilerini ifade eden en uygun olan bence sanattır. Hayal dünyaları çok geniştir. Resim yaparken mutlu olurlar. Okullarımızı öğrencilerimizle birlikte renklendiriyoruz. Çizimleri öğrencilerimizle birlikte yapıp, yine ana renklerle genelde, boyaları karıştırmadan düzenli bir şekilde ve boş derslerimizde resimlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN GELİŞMESİNİ İSTİYORUZ'

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ebru sanatı etkinliği düzenlediklerini vurgulayan özel eğitim öğretmeni Ali Balaban, "Bugün okulumuzda Halk Eğitim Merkezimizin desteğiyle ebru çalışması yapıyoruz. Dönem dönem ebru çalışması yapmıştık. Öğrencilerimizin sosyalleşip, gelişmesi açısından çok etkili oluyor. Bundan sonra da buna benzer etkinliklerimiz sürecek" diye konuştu.

'BECERİLERİNİ ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Okul Müdürü Basri İşlek de okullarında bulunan özel öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler yaparak, kişisel farklılıklarını ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirtti. Müdür İşlek, şöyle konuştu:

"Bizim öğrencilerimiz özel öğrencilerdir. Okulumuzda orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli öğrenciler ve otistik öğrenciler eğitim görmektedir. Bu öğrencilerin kişisel farklılıklarının ortaya çıkması noktasında çalışmalar yapmaktayız. Bu şekilde çocukların kişisel gelişimlerini ortaya çıkarmaktayız. Bugün okulumuzda ebru sanatı ve resim yapma sanatıyla ilgili çalışmalar yaptık. Çocuklarımızın aslında bir değer olduğunu, birer cevher olduğunu farkına varılmasını istiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Boyalardan detay

Engelli öğrenciler ebru yaparken detay

Öğrenciler okul duvarlarına resim yaparken detay

Genel detaylar

Görsel sanatlar öğretmeni Nilgün Ünsal ile röportaj

Öğretmeni Ali Balaban ile röportaj

Okul Müdürü Basri İşlek ile röportaj

Ebru sanatçısı Ömer Faruk Barış ile röportaj

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

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