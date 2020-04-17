DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde karantina sürüyor

KIRKLARELİ'nin Bulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesinde koronavirüs vakası görülmesinin ardından valiliği tarafından ikinci bir emre kadar uygulanan karantina ikinci gününde de sürüyor.

Kırklareli'nin Bulgaristan'a sınır ilçe merkezi nüfusu 900 olan Kofçaz, valilik kararı ile çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar karantina altına alındı. Karantina kararı üzerine ilçede yaşayanlar, marketlerden alışverişini yaparak evlerine kapandı. İlçe giriş-çıkışlara polis ve jandarma tarafından bariyer ve toprak dökülerek kapandı. Kırklareli Valiliğinin 2'nci bir emre kadar karantina uygulaması başlattığı ilçede sadece kamu çalışanları ve tarlalarda çalışan çiftçilerin giriş ve çıkışlarına izin veriliyor. Polis ve jandarma ekipleri bu noktalarda giriş yapanların ateşleri ölçerek ilçeye girişlerini sağlıyor.

KIRKLARELİ'DE İKİNCİ KARANTİNA

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı 349 nüfuslu Kurudere köyünde 2 kişide covid-19 vakasına rastlanmasının ardından 6 Nisan günü köy, karantinaya alınmıştı. Trakya bölgesinde ilk karantinaya alınan Kurudere köyünün ardından Kofçaz ilçesinde 1 kişide görülen virüs nedeniyle Kırklareli'nde ikinci kez karantina uygulaması yapıldı. Karantinaya alınan her iki yerleşim yerinde Kırklareli Valiliği 'Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından vatandaşın temel gıda ihtiyaçları karşılanırken polis ve jandarma ekipleri devriye gezerek, vatandaşlara sokağa çıkmamaları konusunda anonslar yapıyor.