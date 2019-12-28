DHA YURT BÜTENİ - 7 - Son Dakika

Sözde il sorumlusunun da bulunduğu 11 DEAŞ'lı yakalandı

Balıkesir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Irak'ın Anbar ilinde örgüt içinde çeşitli kademe ve pozisyonlarda görev yaptığı tespit edilen Irak uyruklu 11 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında, Irak'ın Anbar ilinde örgüt içinde çeşitli kademe ve pozisyonlarda görev yaptığı tespit edilen Irak uyruklu 11 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince tespit edilen adreslere dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 kişi de İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında bir kişinin sözde 'hakim' (il valisi) olarak bir dönem il sorumlusu olarak görev yaptığı ve Balıkesir'de bulunan Irak uyruklu kişilerle bağlantılı olduğu ve örgütle aktif olarak görüştüğü öğrenildi. Yine operasyonlarda yakalanan diğer kişiler arasında da 2 askeri emir, bir lojistik sorumlusu, patlayıcı uzmanı bir kişi, savaşçı konumunda faaliyet gösteren 6 kişinin de bulunduğu bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Emniyetin operasyon anından görüntüler.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

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7'nci kattan düşen kadın öldü

Konya'da 7'nci kattaki evin penceresinden düşen kanser hastası Sevim E. (63) hayatını kaybetti. Birlikte yaşadığı oğlu, annesinin kar yağışını izlemek için cam kenarına gittiğini söyledi.

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kanser hastası olan Sevim E., kısa süre önce tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Oğlu ile birlikte kalan Sevim E., sabah saatlerinde başlayan kar yağışını izlemek için 7'nci kattaki evlerinin penceresinin kenarına gitti. Sevim E., henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü. Annesinin düştüğünü fark eden oğlu ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sevim E.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen kadının yakınları gözyaşı döktü.

Sevim E.'nin cenazesi olay yeri incelemesi sonrası otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden detaylar

Polisin olay yeri incelemesi

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK Hasan DÖNMEZ KONYA

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Çanakkale'de 189 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 189 kaçak göçmen sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Babakale köyü, Sivrice ve Kadırga Burnu açıklarında düzenledikleri 3 ayrı operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 189 kaçak göçmeni yakadı. Sahil güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaçaklardan görüntüler

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale),

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Otomobilin yayaya çarpma anı kamerada

Isparta'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesine giden 102. Cadde'deki servis yolunda meydana geldi. Üniversite öğrencisi olduğu tahmin edilen bir kişiye, yolun karşısına geçmek istediği sırada, sürücüsü ve plakası açıklanmayan otomobil çarptı. Savrularak asfalt zemine düşen yaya, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olduğu belirtilen yaralının tedaviye alındığı belirtildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yürüyerek yolun karşısına geçmek isteyen kişiye otomobilin çarpması yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otomobilin yayaya çarpma anı

HABER: Nurettin ARKAN/ISPARTA, -

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Kaza yaptığına inandıramadılar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Alkollü olduğu tespit edilen Furkan G.(23), şoka girerek kendisine müdahale eden ve kaza yaptığı söyleyen sağlık ekiplerine inanmayarak aracını kontrol etti.

Kaza, sabah saatlerinde Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Ereğli istikametine giden Furkan G.(23) yönetimindeki 42 BS 998 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Diğer sürücülerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, sürücü Furkan G.'ye müdahalede bulundu. Şoka girdiği gözlenen Furkan G., kaza yaptığını söyleyen sağlık ekiplerine inanmadı. Ambulansa binmeyi reddeden Furkan G., aracının yanına giderek kontrol etti. Sağlık görevlisi ise, "Görmüyor musun arabanın halini? Kaza yaptın." dedi. Kaza yaptığını anlayan Furkan G., ardından ambulansa bindi.

Özel hastaneye kaldırılan ve sağlık durumu iyi olan Furkan G.'nin 0.63 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Sağlık ekiplerinin yaralı sürücü Furkan Güler'i araçtan çıkarması

-Sağlık görevlisine inanmayan Furkan Güler'in aracına bakması

-Furkan Güler'in ambulansa binmesi

-Kazada hurdaya dönen otomobil

-Kırılan Aydınlatma lambaları

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan şüphelilere operasyon: 10 tutuklama

Tekirdağ'da üniversite öğrencilerine uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada il dışından gelenlerin Değirmenaltı Mahallesi ve Namık Kemal Üniversitesi yerleşkesinin bulunduğu bölgede, öğrencilere uyuşturucu ve uyarıcı satışı yapıldığını belirledi. Çalışmayı genişleten polis, şüphelileri tespit ederek, düzenlediği operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelerinin üzerleri ve adreslerinde yapılan aramalarda torbalar içinde 1 kilo 500 gram esrar, 600 gram (19 fişek halinde) skunk, 15 gram (4 fişek halinde) sentetik kannabinoid (bonzai), 16 uyuşturucu hap, 67 gram hint keneviri tohumu, uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen bin 50 ağzı kilitli küçük şeffaf poşet, 1 uyuşturucu öğütmekte kullanıldığı değerlendirilen metal aparat, 1 ruhsatsız av tüfeği, 7,65 mm çapında tabanca, 1 zımba makinesi, 42 sahte 100 TL ve 1 sahte kimlik ele geçirildi.

Emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Polis kamerasından operasyon anları

-Şüphelilerin evlerine girilmesi

-Polis tarafından yapılan aramalar

-Ele geçirilen uyuşturucular

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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Kızılay, öğrenciler için üniversiteye butik açtı

Türk Kızılay ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi arasındaki protokol kapsamında üniversitenin merkez yerleşkesi içinde, ihtiyaç sahibi öğrencilerin faydalanabilmesi adına Kızılay Niğde Butik'i hizmete açıldı.

Açılış törenine Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Milletvekilleri Selim Gültekin ile Yavuz Ergun, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu, fakülte dekanları ile yüksekokul müdürleri ve davetliler katıldı. Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu, "Bir çok üniversitelerde bulunan butiğin Niğdemizde de olması için elimizden gelen çabayı gösterdik. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerimiz buradan ücretsiz yararlanacak"dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ise sivil toplum kuruluşlarından gelen talepleri imkanlar ölçüsünde karşılamaya gayret gösterdiklerini ifade ederek, "Türk Kızılay'ın butik kurma fikri bize ulaştı ve biz de öğrenci odaklı bir üniversite olarak bu isteğe olumlu yaklaşarak böyle güzel bir işin yapılmasına vesile olduk" dedi. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Türk Kızılay Şubesinin önemli işler yaptığını belirterek şunları dedi:

"Türk Kızılay dünyanın neresinde olursa olsun, afete, zulme maruz kalan insanların yanında Türk Milleti adına yer alarak destek veren en önemli kuruluşlardan birisidir. Kuruluşumuz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç sahibi insanların yanında olmaya devam edecektir."

Konuşmaların ardından Kızılay Niğde Butik'in açılışı gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü

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Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu'nun konuşması

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in konuşması

Açılışın yapılması

Butik'ten detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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